Zwei Rumänen brechen in Steckborner Entsorgungshalle ein

Frauenfeld Das Schmetterlingsmesser neben dem Bett: Zwei Rumänen brechen in Entsorgungshalle Steckborn ein Das Bezirksgericht Frauenfeld verurteilt zwei Rumänen im Alter von 19 und 43 Jahren. Sie sind gemeinsam in die Entsorgungshalle Steckborns eingedrungen und haben Diebesgut in der Höhe von 2450 Franken entwendet. Der jüngere Beschuldigte nahm ausserdem zwei illegale Schmetterlingsmesser mit. Janine Bollhalder 10.02.2022, 16.55 Uhr

Am Bezirksgericht Frauenfeld sind zwei Rumänen des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen worden. Bild: Reto Martin

Beide Angeklagten sind am Morgen der Verhandlung am Bezirksgericht Frauenfeld nicht anwesend. Die Tat haben sie gemeinsam begangen, verhandelt wird einzeln. An zwei Abenden im Juli des vergangenen Jahres haben sich der 19- und der 43-Jährige unberechtigt Zutritt in die Innenräume der Entsorgungshalle Steckborn verschafft. Der ältere Mann gelang durch die für die Entsorgung vorgesehene Öffnung ins Innere des Gebäudes, sein Komplize stand, wie es der Anklageschrift zu entnehmen ist, draussen Schmiere.

Ihr Ziel war es, so viele brauchbare Gegenstände wie möglich mitzunehmen, um diese in ihrem Heimatland Rumänien zu nutzen oder zu verkaufen. Der Angeklagte im Inneren des Gebäudes nahm diverse Gerätschaften aus dem Besitz der Stadt Steckborn an sich. Dazu gehörten Staubsauger, Einweghandschuhe, Sammelsäcke, Akkulaubbläser, eine Werkzeugkiste und einen Rucksack. Das Diebesgut in der Höhe von 2450 Franken verstauten sie in einem mitgeführten Auto.

Straftat im Ausland begangen

Das ist ein Schmetterlingsmesser, auch bekannt unter dem Namen «Butterfly». Bild: PD

Der jüngere der beiden Beschuldigten, der während der Tat Schmiere stand, behändigte sich während des Tathergangs aus einem Entsorgungscontainer zweier Schmetterlingsmesser. Dass deren Besitz gegen das Waffengesetz verstösst, wusste er. Dennoch bewahrte er eines der Messer neben seinem Bett in einem Regal auf und das andere im Handschuhfach eines Autos mit Zürcher Kennzeichen.

Beide Verhandlungen wurden im abgekürzten Verfahren durchgeführt. Der ältere Beschuldigte weist bereits eine Strafe im Ausland auf, allerdings in einem anderen Deliktbereich. Er wird des Diebstahls sowie des mehrfachen Hausfriedensbruchs schuldig gesprochen. Sein 19-jähriger Komplize wird des Diebstahls, des mehrfachen Hausfriedensbruchs sowie der Widerhandlung gegen das Waffengesetz schuldig gesprochen.

Für beide Angeklagte gilt das gleiche Strafmass: Eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 80 Franken unter Ansetzung einer Probezeit von zwei Jahren. Die Untersuchungshaft von 15 Tagen wird angerechnet. Ausserdem winkt den Rumänen eine Busse in der Höhe von je 400 Franken. Bei Nichtbezahlung droht eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen. Die Anklageerhebung ist nicht anfechtbar.