Frauenfeld: Wahlrätsel bleibt ungelöst

Frauenfeld Das Rätsel bleibt ungelöst: Der Wahlfälscherprozess erklärt nicht, wer die falsche Sitzzuteilung verursachte Am Anfang stand vielleicht die Verwechslung zweier Zahlen. Oder jemand wollte der SVP helfen und der GLP schaden. Der ehemalige Stadtschreiber ist nicht für diesen Fehler verurteilt worden, sondern weil er ihn vertuschte. Thomas Wunderlin 08.07.2021, 19.09 Uhr

Eine umgekehrte 6 wird zur 9. Das kann man mal verwechseln. Nicht immer entwickelt sich daraus ein Skandal. Eine solche Verwechslung, im Prozess als Legasthenie-Theorie bezeichnet, könnte der Auslöser des Frauenfelder Wahlbetrugs gewesen sein.

Denn bei den Thurgauer Grossratswahlen 2020 hatte die GLP die Nummer 06 erhalten, die SVP die Nummer 09. Eine Lehrtochter aus der Kantonsverwaltung hatte am 19. Dezember 2019 im Auftrag der Staatskanzlei Glücksfee gespielt und die Listennummern den bis dahin eingereichten elf Listen zugewiesen.

Nach der Zählmaschine wurden 50er Stapel zu 100er Stapel

Bei den Wahlen vom 15. März 2020 legte ein dreiköpfiges Sortierungsteam Stapel mit jeweils 50 Wahlzetteln auf einem langen Tisch ab, wie Generalstaatsanwalt Stefan Haffter in seinem Plädoyer am Dienstag erklärte.

Auf der einen Seite des Tischs lagen die unveränderten Wahlzettel, auf der andern Seite die veränderten. Die unveränderten Wahlzettel wurden jeweils gesamthaft den zwei Leuten an der Zählmaschine gegeben. Diese erstellten Stapel zu 100 Wahlzetteln und gaben sie an das auf einer Bühne postierte Sortierungsteam zurück.

Sieben Hunderterbeigen kreuzweise gestapelt

Zwei Beigen zu circa 100 Wahlzetteln der unveränderten GLP-Liste 06 wurden irgendwann bei den unveränderten SVP-Listen 09 abgelegt – laut Haffter «versehentlich und unbemerkt». Dadurch wurde ein Sitz fälschlicherweise der SVP zugeteilt.

Die Wahlzettel lagen in 100er Stapeln kreuzweise auf, wie Stadtpräsident Anders Stokholm weiss. Er war am Wahltag im Ausstand, kennt aber die Abläufe.

Der Stapel mit den unveränderten SVP-Wahlzetteln muss der grösste gewesen sein. Denn bei der SVP wurden zunächst 747 unveränderte Wahlzettel gemeldet, mehr als bei allen andern. Nach der Aufdeckung der Unregelmässigkeiten korrigierte die Staatskanzlei diese Zahl auf 553.

Limoncelli wurde verurteilt, weil er nach Meinung des Bezirksgerichts die Falschzählung vertuschte. Diese wird niemandem vorgeworfen. Der Generalstaatsanwalt sprach von «Fehler beziehungsweise Verwechslung», die passieren könnten. Durch Überwachung und Kontrolle sollten sie aber entdeckt werden. Ralph Limoncelli, der verantwortliche Leiter, hätte laut Haffter nicht während anderthalb Stunden das Wahlbüro verlassen dürfen.

Der Politologe und Wahlbeobachter Silvano Moeckli geht auch davon aus, dass die falsche Ablage irrtümlich geschah:

«Wenn es Absicht war, dann hätten wir einen doppelten Wahlbetrug, was noch viel kurioser wäre.»

Stokholm vermutet einen Irrtum bezüglich des am Dienstag nach dem Wahltag von der Stadt vermeldeten Fehlers: «Wir gingen von einer Verwechslung bei einem Stapel aus und haben uns für diesen Fehler entschuldigt.» Welche Personen als Verursacher des Fehlers in Frage kommen, dazu will er sich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht äussern.

Jedenfalls sei in Frauenfeld inzwischen das Risiko minimiert, dass eine solche Falschablage wieder geschehe, sagt der Stadtpräsident. Bislang habe es nur Abstimmungen, noch keine neuen Wahlen gegeben. Die 100er Stapel würden ausgelegt, nicht gestapelt. Wenn sie am falschen Ort lägen, würde man dies beim Vorbeigehen bemerken.

Auch beim Zählen der Stapel seien jetzt Zweierteams im Einsatz, deren Arbeit wiederum von einem weiteren Zweierteam nochmals überprüft werde: «Also ein doppeltes Vieraugenprinzip.»

Krise auch bei hohem Berufsethos möglich

Dabei handelt es sich um den strukturellen Ansatz, erklärt Moeckli, der nach der Wahlfälschung für die Stadt Frauenfeld – in Zusammenarbeit mit Stadtschreiber Limoncelli – einen Bericht mit Verbesserungsvorschlägen erarbeitete.

«Kontrolle, Transparenz, Protokollierung» seien entscheidend, sagt Moeckli. Ein hohes Berufsethos der Amtsträger reiche nicht. «Auch wer zehn Jahre gut gearbeitet hat, kann in eine Krise geraten oder erpressbar werden.» Deshalb sei das Vieraugenprinzip wichtig:

«Und die vier Augen dürfen nicht dieselbe Parteifarbe haben.»