FC Frauenfeld schafft in einer Saison drei Aufstiege

Frauenfeld Das ist in der Vereinsgeschichte noch nie passiert: Drei Aufstiege in einer Saison Der Fussballclub Frauenfeld (FCF) blickt trotz Pandemie auf eine finanziell und sportlich erfolgreiche Saison zurück. Der Verein kann einen Gewinn von 90'000 Franken verbuchen sowie Aufstiege von drei Mannschaften. 04.10.2021, 16.09 Uhr

Peter Strasser und Tiziana Recine sind nun Ehrenmitglieder des Fussballclubs Frauenfeld (FCF). Bild: PD / Markus Bauer

Nachdem die Generalversammlung im vergangenen Jahr virtuell stattgefunden hat, haben sich die Mitglieder des Fussballclubs Frauenfeld (FCF) wieder treffen können. Über 70 Personen haben sich in den Räumlichkeiten der Schulanlage Auen eingefunden. Vereinspräsident Markus Frei führte durch die Versammlung.

Vereinspräsident Markus Frei führte durch die Generalversammlung. Bild: PD / Markus Bauer

Er konnte nur Positives berichten. Denn trotz Coronapandemie gelang es dem Verein, die Finanzen zu stabilisieren. Weil der Trainings- und Spielbetrieb teilweise eingestellt werden musste, konnte der FCF Ausgaben einsparen. Budgetposten wie Trainerlöhne, Schiedsrichterentschädigungen oder Bussen belasteten daher die Rechnung nicht. Der FCF konnte in der vergangenen Saison einen Gewinn von über 90'000 Franken verbuchen. Rechnung, Budget und der Bericht der Revisoren wurden von der Versammlung ohne Einwand verabschiedet.

Vorstand komplett wiedergewählt

Nicht nur finanziell, auch sportlich verlief die vergangene Saison für den FCF erfolgreich: Noch nie konnte man nach einer Saison gleich drei Aufsteiger präsentieren. Die erste Mannschaft kletterte in die 2. Liga interregional, die zweite Mannschaft stieg in die 3. Liga auf und die dritte Mannschaft von der 5. in die 4. Liga.

Auch in der Junioren-, der Frauen und der Seniorenabteilung werde gute Arbeit geliefert. Mit aktuell über 600 Mitgliedern zähle der FCF zu den wichtigsten Vereinen der Kantonshauptstadt. Der anwesende Stadtrat Fabrizio Hugentober überbrachte die Grussbotschaft der Stadt Frauenfeld und animierte die Mitglieder zur aktiven Mitarbeit im FCF.

An der Versammlung vom Montag, 27. September, wurde der Vorstand als Ganzes wiedergewählt. Derzeit sucht der FCF einen Festwirt sowie einen Schiedsrichter. Bevor Präsident Frei dankende Worte an Sponsoren, Gönnern, Helfern und Mitgliedern richtete, wurden Tiziana Recine und Peter Strasser als Ehrenmitglieder in einen exklusiven Zirkel aufgenommen. (red)