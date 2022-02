Thurgau: Bosnische Familie taucht vor Abschiebung unter

Frauenfeld Bosnischer Familie aus Frauenfeld droht Abschiebung – nun sind die Eltern mit ihren drei Kindern untergetaucht Familie A. gehörte im Kosovo der bosnischen Minderheit an. Sie flüchtete 2014 in die Schweiz, wo eine unendliche Geschichte um Verfügungen und Beschwerden begann. Die fünf Familienmitglieder haben keinen gültigen Aufenthaltsstatus, sie leben von der Nothilfe. Der Vollzug der Abschiebung schwebt wie ein Damoklesschwert über ihnen. Nun sind sie aus Angst untergetaucht. Mathias Frei Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.40 Uhr

Aus Angst vor der Abschiebung ist Familie A. untergetaucht. Bild: PD

Zermürbend: die ständige Angst. Spätestens seit dem 26. Juli 2021 begleitet dieses Gefühl wieder Familie A.* Von diesem Tag datiert das letzte Schreiben – vom Bundesverwaltungsgericht. Eine weitere Abfuhr. Die fünfköpfige Familie lebte im Durchgangsheim in Frauenfeld. 2014 flüchteten Vater und Mutter mit den beiden Töchtern aus dem Kosovo in die Schweiz. Der Sohn kam erst hier auf die Welt. Jetzt ist die fünfköpfige Familie untergetaucht, weil Tag und Nacht die Polizei kommen könnte – und die Abschiebung in den Kosovo in die Wege leitet, dorthin, wo für die Familie nichts mehr ist, das sich wie Heimat anfühlt.

Im Kosovo gehörte Familie A. der bosnischen Minderheit an. Der Vater hatte sich politisch engagiert. Das hatte zur Folge, dass die Familie über Monate drangsaliert wurde. Nachts umstellten Männer den Wohnblock, in dem die Familie lebte. Das Auto wurde beschädigt, Drohungen wurden an die Hauswände gesprayt. Die Mutter, Frau A., wurde im Kosovo Opfer sexueller Gewalt. Sie ist bis heute traumatisiert.

Kinder besuchten zuletzt die Primarschule

Frau A. ist 51-jährig, ihr Ehemann ein Jahr jünger. Sie haben drei Kinder. Der Sohn feierte vor kurzem seinen siebten Geburtstag. Er ist zuletzt in die 1. Klasse gegangen. Die eine Tochter ist zehn, die andere zwölf Jahre alt. Sie besuchten bis zu ihrem Untertauchen die 4. beziehungsweise 6. Klasse. Die Familie hat keinen gültigen Aufenthaltsstatus, lebt von Nothilfe.

Die Geschichte der Familie A. in der Schweiz ist eine Geschichte von Urteilen, Verfügungen und Beschwerden. Am 2. November 2014 stellte die Familie Gesuche für Asyl in der Schweiz. Einen Monat später lehnte diese das Bundesamt für Migration, das heutige Staatssekretariat für Migration (SEM) ab. Es folgten Gesuche um Wiedererwägung des SEM-Entscheids, sie wurden abgewiesen. Am 13. März 2020 ersuchte die Rechtsvertretung der Familie um Erteilung einer Härtefallbewilligung. Später folgte der Antrag aus Aussetzung des Wegweisungsvollzugs. Erfolglos.

Aktuell letztes Kapitel: Das Thurgauer Migrationsamt lehnt das Gesuch um Erteilung einer Härtefallbewilligung ab. Das ist gleichbedeutend mit dem drohenden Vollzug der Abschiebung. Die Beschwerde auf Wiedererwägung dieses Entscheids weist das Bundesverwaltungsgericht am 26. Juli 2021 ab. Rechtsvertretung und Verfahrenskosten in all den Jahren haben Private oder Organisationen für Migrantinnen und Migranten übernommen. Aktuell steht die Familie A. in engem Austausch mit dem Migrant-Solidarity-Network (MSN), das in Bern daheim ist.

Sie sind respektvoll, freundlich und engagiert

Die Entscheide betreffend Härtefallbewilligung des kantonalen Migrationsamts und darauf folgend des BVGer liegen diesem Medium vor. Auf Anfrage schreibt das Migrationsamt, man könne Einzelfälle aus Datenschutzgründen nur zurückhaltend kommentieren. Man handle stets im rechtsstaatlichen Rahmen. Nach einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid bestehe die Pflicht, die Schweiz zu verlassen. Werde der Pflicht nicht nachgekommen, müsse man die Rückreise organisieren und durchsetzen. So habe man unter Einbezug der Ausreisepflichtigen eine Rückreise organisiert. Die Personen seien jedoch einen Tag vor der Abreise verschwunden. Ihr Aufenthaltsort sei unbekannt.

«Ihnen könnte der Hinweis dienlich sein, dass eine Rückkehr in ihre Heimat nicht einfach als Schicksal hinzunehmen ist, sondern als Chance zu einem Neubeginn verstanden und genutzt werden kann.»

So heisst es am Schluss des Entscheids des Bundesverwaltungsgerichts. Und das Migrationsamt schreibt, Frau A. «sei in ihrem Heimatland nachweislich Opfer sexueller Gewalt geworden. Trotz ihrer psychischen Belastung würde sie sich vorbildlich um ihre Kinder kümmern und sich gegenüber den Betreuenden im Durchgangsheim respektvoll und korrekt verhalten». Zu Herr A. liest man, dass er fleissig und engagiert sei, seine freundliche und angenehme Art werde geschätzt. Er nimmt an Beschäftigungsprogrammen teil. Und wenn er denn arbeiten dürfte, hätte er Zusagen von zwei Arbeitgebern. Familie A. habe sich überdies in der Schweiz nichts zu Schulden kommen lassen, der Leumund ist unbescholten. Eine Ablösung von der Not- respektive Sozialhilfe sei aufgrund der Stellenzusagen absehbar. Bemängelt werden die unterdurchschnittlichen Deutschkenntnisse (Niveau A2) von Vater und Mutter.

Die beiden Töchter kamen in die Schweiz, als sie noch klein waren. Zu ihnen schreibt das Migrationsamt:

«Den Akten zufolge sind sie sehr gute, fleissige und interessierte Schülerinnen und haben in der Schweiz Freundschaften geschlossen.»

Eine Rückkehr in den Kosovo würde sie zweifellos treffen, heisst es weiter. Beim jüngsten Kind, dem Sohn, habe eine selbstständige Verwurzelung in der Schweiz noch nicht stattgefunden. Er befinde sich in einem anpassungsfähigen Alter und könne im Kosovo problemlos eingeschult werden. Aber auch die beiden Töchter seien anpassungsfähig und verfügten über eine hohe Sozialkompetenz. Deshalb spreche nichts gegen eine unproblematische Eingliederung in den Heimatstaat.

Prüfung gestützt auf Kinderrechtskonvention

Lea Schlunegger ist Juristin bei MSN. Sie sagt, sowohl im Härtefallgesuch wie auch im Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts werde das Kindswohl mit ein paar Sätzen abgetan.

«Dieses ist aber eigentlich das zentrale Argument im Verfahren und müsste gestützt auf die Kinderrechtskonvention eingehend geprüft werden.»

Es werde für alle Kinder generell argumentiert. Individuell und konkret werde nicht auf das Kindswohl eingegangen. Überdies erscheine es absurd, zu sagen, dass die Familie den langen Aufenthalt in der Schweiz selbst zu verantworten habe. Sie habe lediglich ihre prozessualen und materiellen Rechte wahrgenommen, ihre Gesuche von einer höheren Instanz überprüfen zu lassen. Und betreffend Schlusssatz des Bundesverwaltungsgerichtsentscheids fragt sich Schlunegger: «Worin kann denn eine Chance gesehen werden, wenn eine Familie mit drei kleinen Kindern in ein Land zurückgeschafft wird – ohne finanzielle Mittel, ohne Zuhause, ohne soziales Umfeld und ohne dass die Kinder die Landessprache sprechen?»

* Name der Redaktion bekannt.

