Frauenfeld bekommt ein Open-Air-Fitnesscenter Die Thurgauer Kantonalbank schenkt der Frauenfelder Bevölkerung zum 150-Jahr-Jubiläum einen Fitnesspark. Andreas Taverner 19.02.2020, 11.46 Uhr

So könnte der Fitnesspark in der Kleinen Allmend einmal aussehen. (Bild: PD)

Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) feiert 2021 ihren 150. Geburtstag. Aus diesem Anlass schenkt sie der Frauenfelder Bevölkerung einen Fitnesspark. Thomas Gmünder, Projektleiter «TKB-Jubiläum 2021», und Esther Breitenmoser, Projektleiterin, stellten das Projekt an der dritten Delegiertenversammlung des Dachverbandes Sportnetz Frauenfeld Anfang Woche im Stadtgarten vor. «Es soll ein Geschenk für die ganze Bevölkerung sein», sagte Gmünder. Die TKB plane in jedem Bezirk einen solchen Park, in Frauenfeld ist die Kleine Allmend als Standort in Diskussion.