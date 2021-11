Die Frauenfelderin Julia Stucki macht veganen Babybrei

Frauenfeld Babybrei trifft Fabelwesen: Eine Frauenfelderin stellt unter dem Namen «Nima Eats» Kost für Kleinkinder her Julia Stucki aus Frauenfeld hat «Nima Eats» ins Leben gerufen. Sie produziert veganen Babybrei aus regionalen Bioprodukten. Die Gläschen liefert sie persönlich aus. Nima ist ein Fabelname aus dem Persischen. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 26.11.2021, 05.40 Uhr

Julia Stucki erzählt vom Aufbau ihres Unternehmens Nima Eats. Bild: Ralph Ribi

«Wir müssen für unsere Zukunft sorgen und damit für unsere Kinder», sagt Julia Stucki. Die 24-jährige Frauenfelderin arbeitet am Aufbau von Nima Eats. Sie will unter diesem Namen Biobabybrei vermarkten. Dabei legt die gelernte Kleinkinderzieherin grossen Wert auf frische Nahrungsmittel aus der Region und eine Produktion ohne Zusatzstoffe oder tierische Bestandteile.

Die Idee für Nima Eats ist im April dieses Jahres entstanden. Seitdem arbeitet Stucki an der Entwicklung des Unternehmens. Zurzeit werden die Babybreis noch im privaten Rahmen bei ihr zu Hause hergestellt. Ab Ende November kann Stucki jedoch dank einer Kooperation die Beikost in der Kindertagesstätte Zauberhuus zubereiten. Die Herstellung des Babybreis dauert rund eine Stunde, inklusive waschen, zerstückeln, garen und pürieren.

Stucki arbeitet seit acht Jahren als Kleinkinderzieherin. Sie betreut die Kinder berufstätiger Eltern. Die Faszination für Kinder hat sie von ihrer Mutter übernommen, die als Tagesmutter arbeitete. Doch sich selbstständig zu machen, habe erst Mut gekostet. Stucki erzählt:

Julia Stucki, Kindererzieherin und Jungunternehmerin aus Frauenfeld. Bild: Ralph Ribi

«Ich habe mir lange überlegt, ob ich das wirklich machen will.»

Aktuell arbeitet sie alleine in ihrem Unternehmen, könne jedoch jederzeit auf die Unterstützung ihres Partners, ihrer Freunde und Familie zählen. Der Name Nima ist ein Fabelname, welcher aus dem Persischen übersetzt so viel wie liebenswürdig und gerecht bedeutet.

Weniger Früchte für die Entwicklung der Geschmacksknospen

Was Stucki an herkömmlichen Babybreis stört, ist die starke Erhitzung von bis zu 120 Grad und dass sie mit viel Luftdruck in die Gläschen gepresst werden. «Die Breis enthalten ausserdem einen grossen Fruchtanteil», erklärt sie. So kann die Beikost zwar länger haltbar gemacht werden, aber der hohe Zuckergehalt ist, wie Stucki es ausdrückt, der falsche Weg für die Geschmacksknospen der Kinder. Diese Knospen gewöhnen sich an süsses Essen und verlangen nach mehr.

In den Babybreis von Nima Eats wird primär auf Gemüse gesetzt und, nur wenn nötig, ein kleiner Fruchtanteil beigemischt. So können sich die Geschmacksknospen der Kinder langsam an alle Geschmacksrichtungen gewöhnen. Die Breis sind mit einem Experten entwickelt worden, für Kleinkinder im Alter zwischen vier und neun Monaten konzipiert und rund eine Woche haltbar. Die Babybreis sind in 180 oder 240 Gramm erhältlich und kosten maximal rund vier Franken. Je nach Alter essen die Kinder zwischen einem und vier Gläschen pro Tag. Die Produkte können daher auch im Abo gekauft werden und werden dann einmal pro Woche automatisch geliefert. Alle Breis sind vegan. Das, weil sich Stucki selbst seit geraumer Zeit ausschliesslich vegan ernährt. Sie sagt:

«Ich hätte es nicht übers Herz gebracht, für die Babybreis Fleisch selbst zu verarbeiten.»

Julia Stucki erzählt, dass sie ausschliesslich vegane Babybreis herstellt. Bild: Ralph Ribi

Gemüse aus der Region im Glas

Babybrei aus Süsskartoffeln. Bild: Julia Stucki

Das Gemüse für die Babybreis bezieht Stucki von einem regionalen Landwirtschaftsbetrieb, bei dem eine ihrer Freundinnen arbeitet. Wichtig dabei war, dass der Betrieb Süsskartoffeln produziert, da diese regional nicht allzu oft zu finden sind. «Süsskartoffeln sättigen lange und sind weniger mastig als herkömmliche Kartoffeln», erklärt Stucki.

Derzeit kann sie noch keinen Bestseller unter den Babybreis nennen, den bislang beliefert die Frauenfelderin nur Familien aus ihrem Bekanntenkreis. Doch bereits auf diese Weise kann Stucki Erfahrungen sammeln und feststellen, was den Kindern schmeckt, was nicht und was sie stört.

Ab Ende November wird sie Bestellungen über den Onlineshop von Nima Eats entgegennehmen. Die Babybreis werden im Umkreis von Frauenfeld ausgeliefert, von Stucki persönlich. «Ich bin jeweils mit dem Velo unterwegs, um meinen ökologischen Fussabdruck so gering wie möglich zu halten.»

Mehr Informationen unter www.nimaeats.ch

