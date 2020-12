Frauenfeld Auszeichnung für Seniorenengagement und gegen Lebensmittelverschwendung: Die Stadt verlieh den Anerkennungs- und Förderpreis Die Gerontologin Heidi Hartmann und der Präsident des Vereins RestEssBar Urs Geser erhielten im Namen des gesamten Stadtrates den diesjährigen Anerkennungs- und Förderpreis. 08.12.2020, 11.30 Uhr

(red) Am Freitag, 4. Dezember 2020, übergab Stadtpräsident Anders Stokholm im Namen des gesamten Stadtrates und in Anwesenheit des Gemeinderatspräsidenten Elio Bohner die Urkunde für den Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld an Heidi Hartmann.