Sportverein Satus zeigt Show mit Rhönrädern in Rüegerholzhalle

Frauenfeld Aladdin, die Wunderlampe und Rhönräder: Sportverein Satus trat in der Rüegerholzhalle auf Am Samstag, 22. Januar, zeigte der Sportverein Satus eine Vorführung, inspiriert vom Film Aladdin. Die Turnerinnen und Turner zeigten ihr Können in verschiedenen Disziplinen, auf fliegenden Teppichen, Rhönrädern und schwebenden Reifen. Andreas Taverner 23.01.2022, 16.55 Uhr

Zwei Turnerinnen in einem Reifen in der Luft, im Hintergrund die arabisch anmutende Kulisse. Bild: Andreas Taverner

«Nach ziemlich genau zwei Jahren können wir wieder eine Rhönrad-Show präsentieren», sagt eine Turnerin des Sportvereins Satus Frauenfeld. Es stimmt sie sichtlich glücklich. Sie hilft sodann bei den Vorbereitungen des Anlasses weiter. Statt wie in der Vergangenheit in der Auenfeldhalle findet der Anlass vom Samstag, 22. Januar, in der Festhalle Rüegerholz statt. Dies führt allerdings zu Mehrkosten, da unter anderem extra eine Tribüne aufgebaut werden musste.

Von Frauenfeld nach Agrabah

Die Turnerinnen und Turner vor der arabischen Kulisse. Bild: Andreas Taverner

Unter dem Motto «Aladdin» führte die Rhönradgruppe am Samstagnachmittag gleich zwei Mal ihre Show auf. Bevor eine der beiden rund zweistündigen Vorführungen um 15 begann, haben sich die Rhönradsportler aufgewärmt. Die selbstbemalten Kulissen, die arabische Kleidung und der Film, der an eine Leinwand projiziert wurde, hat die Zuschauer in ein arabisches Land versetzt. Aber nicht irgendeines, sondern in die Stadt Agrabah. Es ist der zentrale Schauplatz des Filmes Aladdin. Die gezeigte Handlung, in der einige der Rhönradathleten mitspielen, ist angelehnt an den Film Aladdin von Walt Disney aus dem Jahr 2019.

In einem Sprung vom Trampolin auf eines der Rhönräder – Ihre Bewunderung über die Leistung der jüngsten «Rhönrädler» zeigen die Besucher mit Applaus. Zuschauer aller Altersgruppen kommen aus dem Staunen nicht mehr hinaus. Sie haben für eine kurze Zeit die graue Umgebung draussen vergessen. Was ihnen in den Disziplinen Spirale, Paarturnen oder Geradeturnen geboten wird, wirkt magisch. Die Schwierigkeit für die Turnenden besteht unter anderem darin, das Rhönrad nur durch Gewichtsverlagerungen in die gewünschte Bewegung zu bringen. Dabei sind Kraft, Beweglichkeit und Orientierung, sowie Mut wichtig.

Die Turner in einem Rhönrad. Bild: Andreas Taverner

Unterdessen versucht Aladdin, sich mit der Wunderlampe zu einem Prinzen zu verwandeln. Nur dann kann er seine heimliche Liebe, die Prinzessin, heiraten. «Eine tolle Show, welche die Turnerinnen und Turner bieten», sagt ein Besucher. Mit dem fliegenden Teppich heben die Artistinnen nach der Pause zwar nicht ab, wohl aber mit dem Rhönrad und später auch mit einem Reifen. Mit ihrer Leidenschaft und Motivation haben sie das Publikum in ihren Bann gezogen. «Mir hat alles gefallen», sagt ein Mädchen mit strahlenden Augen nach der Vorführung.