Frauenfeld Ab dem neuen Jahr: Der etwas andere Gottesdienst in der katholischen Stadtkirche St.Nikolaus Die Pfarrei St.Anna Frauenfeld organisiert am Samstag, 1. Januar, erstmals ein neues Format namens «Fang an!». Anders als bei traditionellen Predigten steht dabei der Austausch in Gruppen im Zentrum. Diakon Alex Hutter gibt einen Einblick. Kim Ariffin 23.12.2021, 11.30 Uhr

Diakon Alex Hutter posiert neben einem «Fang an!»-Plakat bei der katholischen Stadtkirche St.Nikolaus in Frauenfeld. Bild: Kim Ariffin

Schon seit über hundert Jahren steht die katholische Stadtkirche St.Nikolaus in der Frauenfelder Altstadt. Die Gottesdienste sind bis heute noch vielmals frontal, meistens hält ein Seelsorger eine Predigt, während die Leute still auf den Bänken sitzen und zuhören. Mit dem neuen Format «Fang an!» soll die Situation etwas aufgelockert werden, indem alle Teilnehmenden mitdiskutieren dürfen. Pünktlich zum neuen Jahr geht das Gottesdienstformat am Samstag, 1. Januar, um 19 Uhr in der katholischen Stadtkirche St.Nikolaus in die erste Runde. Danach findet «Fang an!» jeweils am ersten Samstag des Monats um dieselbe Zeit am besagten Ort statt. Vom Motto «Sie haben sich verändert, wir haben uns verändert» sollen sich auch neue Leute angesprochen fühlen. Alex Hutter, Diakon der Pfarrei St. Anna Frauenfeld, sagt:

«Wir wollen mit diesem Format interessierte Leute ansprechen, die sich gerne einbringen und miteinander diskutieren.»

Auch für Kinder und Jugendliche sei dies eine gute Gelegenheit, da sie im heutigen Zeitalter der Digitalisierung schon früh lernen, wie man miteinander interagiert. Während das Format komplett neu ist, fanden früher auch schon Veranstaltungen mit ähnlichen Beweggründen statt. So gab es zum Beispiel vor einigen Jahren den Suppentag in der katholischen Stadtkirche, wo die anwesenden Leute in Zweier- und Dreiergruppen zusammensassen und gemeinsam über die gehörte Predigt diskutierten. Bisher gab es aber nur einzelne Anlässe in dieser Form, die «Fang an!»-Gottesdienste finden hingegen regelmässig statt.

Von «Kumbaya» bis hin zu «Lean on me»

Das Ziel ist, dass möglichst viele Leute sich am Gespräch über Leben und Bibel beteiligen. Beim ersten Mal geht es um das Thema «innere Kraft». Die Teilnehmenden können dabei ihre persönlichen Beispiele einbringen und erzählen, wie sie die Kraft im Glauben erleben. Wie Hutter erklärt, sei es ein Urbedürfnis, Kraft zu schöpfen. Ein passender Bibelvers fällt ihm dazu ein: «Ich kann alles durch Christus, der mich stark macht.» Um ein interaktives Erlebnis zu gewährleisten, verteilt das OK-Team den Teilnehmenden ein kleines Blatt mit einem Impuls zum Thema, worüber sie sich danach im Plenum austauschen können. Nebst den gemeinsamen Diskussionen steht auch der Lobpreis im Vordergrund. Auch dies fällt etwas anders aus als bei herkömmlichen Gottesdiensten. So stehen viele fremdsprachige Lieder auf dem Programm, darunter bekannte wie «Kumbaya» sowie eher unbekannte wie «Lean on me». Hutter erklärt:

«Durch das Beten und das Singen ist man stark miteinander verbunden.»

Wegen der aktuellen Situation dürfen maximal 50 Personen am Gottesdienst teilnehmen. Es wird kein Zertifikat benötigt, allerdings gilt die Maskenpflicht.