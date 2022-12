65 Stände mit Raritäten am Koffermarkt in Frauenfeld

Frauenfeld 65 Stände mit Raritäten am Koffermarkt: Jeder Koffer hat seine eigene Geschichte Am Samstag ging im Casino Frauenfeld der Koffermarkt über die Bühne. Wahre Schätze an Unikaten konnten bewundert und gekauft werden. Manuela Olgiati 11.12.2022, 17.11 Uhr

Karin Weingartner zeigt ihr Gewürzsortiment. Manuela Olgiati

Zahlreich flanieren Besucherinnen und Besucher durch den Frauenfelder Koffermarkt. Es sind 65 Marktstände. Eine beeindruckende Vielfalt an hochwertigen Produkten ist zu entdecken. Handgefertigte Werke präsentieren die Ausstellerinnen und Aussteller in nostalgischen oder modernen Koffern.

Hochwertig, einzigartig und

Alles ist selbst hergestellt, hochwertig und einzigartig. Christine Beyeler verkauft unter anderem Babykuscheldecken. Sie sagt, dass jeder Koffer mit einer Geschichte verknüpft sei. Sie weiss, dass die meisten Aussteller ihren Koffer in der Brocki gefunden haben. Nun sind die Koffer und Tische mit selbst gefertigten Produkten gefüllt. Beyeler sagt:

«Der Koffer meiner Tischnachbarin hat einmal meiner Tante gehört.»

Diese sei damit und wenigen Gegenständen mit über 90 Jahren ins Altersheim umgezogen.

«Hier gibt es Probierli», sagt Irène Weingartner an ihrem Stand mit Gewürzen. Man nehme eine Nase voll und gehe weiter, denn am nächsten Stand locken Seifen in allen Farben. Die Glückskekse der Bündnerin Isabella Cathomen zieren sogar Herzen. Auch Schmuck finden ihre Abnehmer. Eine Besucherin nickt zufrieden und sagt, sie schaue an jedem Koffermarkt vorbei.

Organisatorin und Präsidentin des Koffermarkt Frauenfeld, Daria Jost (rechts), zeigt einer Kundin ein Kerzenglas mit filigraner Malerei. Manuela Olgiati

2013 fand die erste Ausgabe dieser beliebten Veranstaltung in der Konvikthalle statt. «Neu haben wir einen Verein mit eigenen Strukturen gegründet», sagt die Präsidentin Daria Jost. Sie und die Vorstandsmitglieder haben in 150 Stunden Freiwilligenarbeit diese erfolgreiche Durchführung organisiert. Die Stimmung ist gut. Einzigartig macht diesen Koffermarkt, dass die Verkäuferinnen und Verkäufer alle ihre Produkte selbst herstellen und fair produzieren. Ein Verkäufer spricht von emotionalen Momenten. Das Betrachten von Handarbeiten wie selbstgestrickten Mützen, Pulswärmern und Babyspielzeug sowie Krippenfiguren erinnern an die eigene Kindheit.

Grosses Interesse am Koffermarkt im Casino Frauenfeld. Manuela Olgiati

«Für viele ist das Gestalten ein schönes Hobby»

Ausstellerin Evelyn Popp aus Arbon sagt: «Ich bin froh, nicht draussen bei kaltem und feuchtem Wetter auszustellen.» So kann sie ihre Schreibkarten im Trockenen ausstellen. Zur Auswahl stehen faltbare Boxen für besondere Anlässe. Dekorativ auch die Glaswaren der Organisatorin. Daria Jost hat ein Flair für bemalte Gefässe. Sie ist auch Konditorin, die in der Festwirtschaft Guetzli für den «Gluscht» bereithält. Dort hilft die Frauenfelder Illustratorin Rina Jost, die Schwester von Daria, in der Kaffeestube. Nebenan unverkennbare Tattoos der Illustratorin. Die Organisatorinnen sagen: «Für viele ist das Gestalten ein schönes Hobby.» Wenn die Besucherinnen kommen und sich für die Produkte interessieren, ist man sich ganz nah und kann die Wünsche hören.

Dieser Verkäufer erklärt einer Besucherin die Technik von diesen praktischen Reinigungshelfern. Manuela Olgiati