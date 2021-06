Impfzelt Frauenfeld verschwindet, Apotheken übernehmen

Das Impfzelt in Frauenfeld schliesst, doch die Apotheken impfen weiter: 45 Prozent der Stadtbevölkerung sind mindestens einmal geimpft

Am 8. Juli schliesst das Impfzelt auf dem Oberen Mätteli. Dafür bieten Frauenfelder Apotheken eine Impfmöglichkeit an. Mit weiteren Anbietern ist die Stadt in Abklärung.