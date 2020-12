frauenfeld 140 Einsätze und 4000 Leistungsstunden: Die Feuerwehr blickt auf ein Jahr voller Funken zurück Im Jahr 2020 hatte die Feuerwehr viel zu tun. Sie unterstützte Armee und Polizei und musste ihre eine oder andere Übungsstunde für den Ernstfall abbrechen. Zum Jahresende hin, quittieren Viele nun ihren Aktivdienst. 08.12.2020, 16.50 Uhr

Die Feuerwehr Frauenfeld während eines ihrer vielen Einsätze im zu Ende gehenden Jahr. (Bild: PD)

(red) Für die Feuerwehr Frauenfeld geht mit 2020 ein Jahr voller Einsätze, Übungsstunden, Ehrungen und Verabschiedungen von langjährigen Mitgliedern zu Ende. 140 Einsätze leistete sie in diesem Jahr. Das entspricht rund 4000 Einsatzstunden, was im Vergleich zu anderen Jahren überdurchschnittlich viele sind.

Während der Einsätze haben die Feuerwehrleute 24 Brände gelöscht, waren bei Öl- und Verkehrsunfällen, Hochwasser sowie Sturmschäden im Einsatz und leisteten an verschiedensten Orten technische Hilfe. Zudem hat die Feuerwehr 2020 die Armee und die Polizei unterstützt. Darunter auch bei einer Blindgänger-Entschärfung.

In die Rubrik «Kurioses» fallen die Vorfälle «Klavier auf der Strasse» sowie eine «Liftrettung». Bei diesem Ereignis stellte sich heraus, dass die im Lift eingeschlossene Person nicht in Frauenfeld, sondern in Dietikon im Kanton Zürich auf die Hilfe der Feuerwehr wartete.

Abbruch von Übungen wegen Ernstfällen

Der Übungsbetrieb war 2020 aufgrund der Pandemie stark eingeschränkt. Dazu kam, dass einige Übungen zu Ernstfällen wurden und wegen Notfällen abgebrochen werden mussten. Insgesamt absolvierten die Feuerwehrleute 3500 Übungsstunden. Zusätzlich besuchten 35 Angehörige der Feuerwehr an 80 Tagen verschiedene Weiterbildungskurse.

Kommandant der Frauenfelder Feuerwehr Ursin Camenisch (Bild: PD)

Neu in der Feuerwehr begrüssen durfte Kommandant Ursin Camenisch 2020 drei Frauen und elf Männer. Zwei Feuerwehrleute konnte er für 15 Dienstjahre ehren und sechs Personen für zehn Dienstjahre. Nach 25 Dienstjahren beendet Claude Geiger am 31. Dezember 2020 seinen Aktivdienst bei der Feuerwehr Frauenfeld.

Den Dienst ebenfalls quittieren werden Ende Jahr Alex Lütolf, Hansruedi Deller und Adrian Marti. Aus der Feuerwehr austreten werden zudem Simon Keller, Stefan Schahab, Martin Desait, Andreas Bruun, Elias Brand, Marzio Ambrosetti, David Gehrig und Joel Hönger. Der Kommandant dankt allen Feuerwehrleuten für ihren grossen Einsatz.