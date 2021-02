Frauenbewegung 129 Ratsherren und eine Frau: Wie Martina Hälg-Stamm als erste Frau den Grossen Rat aufmischte Martina Hälg-Stamm war die erste Kantonsrätin im Thurgau. Drei Jahre lang war die Romanshorner Sozialdemokratin die einzige Frau unter den 129 Ratsherren. Heute sind es 39 Frauen. Hans Suter 06.02.2021, 12.00 Uhr

Die Männer dominieren nach wie vor deutlich: Jubiläumssitzung des Thurgauer Grossen Rates im Frauenfelder Rathaus. Bild: Reto Martin (7.10.2016)

«Die leise, aber beharrliche Revolution der Frauen hat vor dem Thurgau nicht Halt gemacht. Sie vollzieht sich in unserem ländlich geprägten Kanton vielleicht etwas geräuschloser als in der übrigen Schweiz.»

So lauten die ersten zwei Sätze im Beitrag «Die Frauenbewegung im Thurgau» von Martina Hälg-Stamm in der «Geschichte des Kantons Thurgau». Diese Buchreihe des Historikers Albert Schoop stammt zwar aus dem Jahr 1992. Dennoch liest sich die Quintessenz im Text von Martina Hälg-Stamm noch heute so, als hätte sie ihn erst gestern verfasst.

Als erste Frau in den Kantonsrat gewählt

Die Sozialdemokratin weiss nur zu gut, wovon sie spricht. Es war im Herbst 1971. Damals kandidierten im Thurgau fünf Frauen für ein Nationalratsmandat, darunter auch sie. Dass keine von ihnen gewählt wurde, war keine grosse Überraschung. Doch die Frauen gaben nicht auf. Ende 1971 erhielten die Thurgauerinnen auch in kantonalen und Gemeindeangelegenheiten das Stimm- und Wahlrecht. Und sie nutzen es: 1972 kandidierten sage und schreibe 132 Frauen für den 130 Personen umfassenden Grossen Rat. Die Ernüchterung folgte aber auf dem Fusse. Die Sozialdemokratin Martina Hälg-Stamm wurde als erste und einzige Frau gewählt.

Eine Frau und 129 Ratsherren

Fast drei Jahre lang stand sie als Frau alleine 129 Ratsherren gegenüber. Davon liess sich die sprachlich gebildete Frau aber nicht irritieren. Ihr Ehemann, der Romanshorner Primarschullehrer Otto Hälg, gehörte von 1934 bis 1941 und von 1947 bis 1968 als SP-Vertreter dem Grossen Rat an. ­Während Jahren las sie die jeweils über dreissig Seiten langen Parlamentsprotokolle mit. Dabei wurde ihr bewusst, wie lang es geht, bis sich in einer Demokratie schweizerischer Machart etwas bewegt. 1963 trat Martina Hälg ebenfalls der Sozialdemokratischen Partei bei. 1965 wurde sie von Romanshorner Männern als Frau in die örtliche Sekundarschulvorsteherschaft gewählt.

Arbeit prägte ihr Leben

Die 1914 in Appenzell geborene Frau hat drei Kinder grossgezogen und sowohl berufliche als auch ehrenamtliche Arbeit geleistet. Ab 1956 war sie journalistisch tätig. Sie verfasste für die «Thurgauer Arbeiter-Zeitung» Artikel insbesondere zu kulturellen Fragen. 1963 bis 1983 war sie Leiterin des Pro-Juventute-Sekretariats Romanshorn.

«Die meisten Frauen müssen sich immer noch zwischen Mutterschaft und beruflicher Karriere entscheiden, weil die gesellschaftlichen Strukturen vorläufig beides zusammen noch nicht tragen können», steht weiter im 1992 verfassten Text von Martina Hälg-Stamm. Und:

«Es gilt, nicht nur Gesetze zu ändern, es sind auch Traditionen und Gewohnheiten des täglichen Zusammenlebens der Geschlechter zu überprüfen.»

Ihr Lösungsansatz: Die starre Rollenverteilung weiter zu Gunsten einer flexibleren Lebensgestaltung abbauen. Das gewähre nicht nur der Frau, sondern auch dem Mann freiere und reichere Entfaltungsmöglichkeiten.

Ihr Geist lebt weiter

Martina Hälg-Stamm ist am 6. Dezember 2011, kurz vor ihrem 97. Geburtstag, gestorben. Ihr Wirken und Geist leben in vielen Frauen und auch Männern weiter. Ebenso ihr Name: Die Stadt Romanshorn hat der unermüdlichen Kämpferin für die Sache der Frau eine Strasse gewidmet – die Martina-­Hälg-Strasse. Irgendwie passend. Die Strasse ist ein weibliches Nomen. Und bekanntlich gilt: Nomen est omen.