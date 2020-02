Thurgauer Behördenfrauen stärken sich durch Vernetzung Die Thurgauer Behördenfrauen tagen zum Thema digitale Ethik. Organisiert wird der Anlass von den CVP-Frauen. Als Gastreferentin tritt SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher auf. Manuela Olgiati 10.02.2020, 05.00 Uhr

Rednerin Edith Graf-Litscher und Madlen Neubauer. Bild: Manuela Olgiati

«Technologien sind nicht neutral», sagte Edith Graf-Litscher. Die Gastrednerin am Vernetzungsanlass der Thurgauer Behördenfrauen hat als SP-Nationalrätin eine Interpellation zum Thema digitale Ethik eingereicht. Darin spricht sie gesellschaftliche Diskriminierung bei der Anwendung von KI (Künstlicher Intelligenz) an.

Es gebe Konfliktsituationen wie algorithmische Entscheidungssysteme auf Kreditvergaben oder Stellenbewerbungen. Graf-Litscher zählte sieben menschliche Fähigkeiten auf, die eine «Maschine» nicht ersetzen kann. Und sie machte den Frauen Mut für mehr Kommunikation, emotionale Kompetenz, Weiterbildung und Netzwerk.

Rund 100 Frauen nahmen an der diesjährigen Gesprächsrunde im Mehrzwecksaal Erlen teil. Die Thurgauer CVP-Frauen haben den Anlass vor zwölf Jahren initiierten. Frauen, die in einer Exekutivbehörde tätig sind, können sich dort austauschen und vernetzen.

Vertiefung in Workshops

In vier Workshops vertieften sich die Behördenfrauen in weiterführende Themenbereiche. Am meisten Teilnehmerinnen interessierten sich für den Workshop «Führen mit Widerständen». Schulpräsidentin Isabelle Wepfer gab dort Tipps, wie man das Ziel und sich selbst nicht verliert. Eine Strategie ist es, bereits im Vorfeld Gespräche zu führen. Eine andere, sich persönlich abzugrenzen.

Nicole Fischer, Gemeinderätin von Erlen, zeigte am Beispiel familienergänzender Betreuung Massnahmen auf, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. Ein Modell, dass sich mit genügend Ausdauer, Geld und Geduld lohne. «Die Frauen wollen Wertschätzung erfahren», fasste Annina Villiger zusammen. Die Präsidentin der Frauenzentrale Thurgau diskutierte mit ihrer Gruppe über Ämter zwischen Zeitnot und Sinnstiftung.

Die Parteiarbeit sei für Frauen kein «Schreckgespenst», sondern sie wirke unterstützend: Das wurde in einem weiteren Workshop aufgezeigt. «Farbe bekennen und einer Partei beitreten, die zu einem passt», lautete das Fazit von CVP-Kantonsrätin und Schulpräsidentin Corinna Pasche sowie SVP-Kantonsrätin und Gemeinderatspräsidentin Judith Ricklin. Es sei wichtig, eine eigene Meinung zu vertreten – und doch Parteikolleginnen zur Stärkung im Rücken zu haben.