Thurgau: Reportage aus der GLP-Fraktionssitzung

Fraktionssitzung Die Sitzung davor: Wie die Grünliberalen eine Aufwärmrunde im kleinen Kreis vor dem Grossen Rat drehten – die Reportage Die GLP Thurgau macht ausnahmsweise ihre Fraktionssitzung öffentlich. Sie bereitet dabei einen Protest gegen die Katholische Kirche vor und rüstet sich für eine Diskussion über Gratis-Coronatests. Die anschliessende Grossratssitzung verläuft dann anders als erwartet.

Die GLP-Fraktion bereitet sich im Frauenfelder Restaurant Minigolf auf die Sitzung des Grossen Rats vor.

Die Katholische Kirche bringt Reto Ammann in Schwung. Genauer gesagt ist es die neue Verfassung der Katholischen Landeskirche Thurgau, mit der sich der Kreuzlinger GLP-Kantonsrat schwertut. An diesem Montag ist deren Genehmigung im Grossen Rat traktandiert. Die fehlende Gleichstellung der Frauen ist für Ammann stossend. «Genehmigen heisst zustimmen», erklärt er an der GLP-Fraktionssitzung im Frauenfelder Restaurant Minigolf/Tiroler Stüberl.

Die Grünliberalen treffen sich jeweils um 7.30 Uhr zur Vorbesprechung der Grossratssitzung, die zwei Stunden später nebenan in der Rüegerholzhalle beginnt. Auf Anfrage lassen sie die «Thurgauer Zeitung» ausnahmsweise daran teilnehmen. Die GLP hat sich schliesslich mit ihrem Kampf für das Öffentlichkeitsprinzip profiliert.



Den Text der Erklärung, die Ammann als Fraktionssprecher im Parlament abgeben will, hat er den Kollegen vorgängig gemailt. «Ich habe versucht, nachdenklich zu sein, weniger angriffig», kommentiert er seinen Entwurf. Nicole Zeitner unterstützt ihn: «Der Katholische Frauenbund macht auch Druck.»



Diezis Erklärung abwarten und darauf eingehen



Robert Meyer hat gehört, dass Dominik Diezi eine Erklärung abgeben will: «Die Frage ist: Hört man sich das vorher an?» Mitte-Kantonsrat Diezi ist Präsident der Synode, des katholischen Kirchenparlaments, das weiss man in dieser Runde.

Fraktionspräsident Ueli Fisch, der die Sitzung speditiv leitet, weist Ammann daraufhin, dass Ratspräsidentin Brigitte Kaufmann möglicherweise Diezi zuerst das Wort erteilen wird. Denn dieser sitzt weiter vorn im Saal: «Sie sieht ihn vor dir. Du kannst aber etwas aufnehmen von ihm.»



Ein Desinfektionstüchlein mit GLP-Werbung.

An der Wand hängt eine Gitarre, der an diesem Morgen niemand in die Saiten greift. Dafür erfüllt ein Kühlbuffet den Raum mit einem monotonen Bass. Aufgeklappte Laptops stehen zwischen Kaffeetassen und Körbchen voller Gipfeli, auf denen sich ab und zu eine Fliege niederlässt. Das Lokal ist noch geschlossen fürs allgemeine Publikum.

Die GLP-Fraktion beansprucht darin nur zwei Vierertische. Daran hätte auch Co-Parteipräsidentin Christina Pagnoncini Platz gefunden, wenn sie heute nicht verhindert wäre. Die neunköpfige GLP-Fraktion ist die zweitkleinste der sieben Fraktionen im Thurgauer Grossen Rat.

Direkter Draht in die Regierung fehlt

Die Regierungsräte nehmen jeweils an den Fraktionssitzungen ihrer Partei teil. Einen solchen direkten Draht in die Regierung hat die GLP bisher nicht legen können. Manchmal fehlt ihr deshalb das Insiderwissen, für das es jedoch auch andere Kanäle gibt. Zu Beginn der Fraktionssitzung berichten beispielsweise die Kommissionsmitglieder jeweils über den Gang der Geschäfte – soweit es das Kommissionsgeheimnis zulässt.

Meyer, der frühere Parteipräsident, kann die Arbeit in Fraktionen verschiedener Grösse vergleichen. 2008 war er einer der beiden ersten Thurgauer GLP-Kantonsräte. Sie schlossen sich damals den 22 CVP-Kantonsräten an. Meyer weiss:

«In der kleinen Fraktion ist man mehr gefordert, wird aber auch mehr gefördert.»



Sich genügend Zeit für die politische Arbeit zu nehmen, zahlt sich aus, wie Ammann bei der Besprechung der öffentlichen Budget-Diskussion darlegt. Nachdem der Finanzdirektor am vergangenen Donnerstag eine Steuerfusssenkung um 5 Prozent angekündigt hatte, wurde die Medienmitteilung versendet: «Die glp will 3 × 9.»

Fraktionspräsident Ueli Fisch leitet die Sitzung zügig.

Benjamin Manser

Gemeint waren die Senkung des Steuerfusses um 9 Prozent, die Senkung der Staatsquote auf 9 Prozent und die Senkung der Mitarbeiterzahl der Kantonsverwaltung auf 9 pro 1000 Einwohner. Ohne Vorbereitung wären sie nicht auf dieses Konzept gekommen, meint Ammann. Die FDP habe «mir nichts dir nichts» 10 Prozent gefordert. Damit habe sie keine Chance.

Die SVP, deren Fraktionspräsident 7 Prozent verlangte, werde vielleicht «bei uns mitmachen». Fisch kennt das Abstimmungsprozedere, bei dem in der Budgetdebatte die verschiedenen Anträge aussortiert werden: «Der Letzte, der überlebt, tritt gegen die Regierung an.» Er werde mit den Fraktionspräsidenten der SVP und der FDP Kontakt aufnehmen.



Mit FDP hat er ohnehin etwas zu besprechen. Die Freisinnigen haben einen Vorstoss für Gutschriften für familienergänzende Kinderbetreuung vorbereitet. Obwohl sie dieses Anliegen unterstützt, ist die GLP nicht um Unterstützung gebeten worden. «Nur die Regierungsparteien», sagt Fisch, «ein Machtspielchen.» Die GLP hole alle ins Boot, wenn sie einen Vorstoss lanciere.

Ärger über dringliche Motion zu Gratistests



Co-Parteipräsident Stefan Leuthold ärgert sich über die dringliche Motion der Massnahmenkritiker, die Gratis-Coronatests auf Kosten der Kantonskasse verlangen:

«Der x-te Vorstoss der SVP, ein politisches Schaulaufen, um die Agenda zu bestimmen.»

Fisch stimmt zu: «Wir reden eine Stunde darüber und das Resultat ist null Komma null.» Dennoch will er die Dringlichkeit unterstützen, um nicht eine demokratische Diskussion abzuwürgen.

Marco Rüegg sympathisiert mit der Motion: «Sie wäre ein Signal nach Bern.» Die jetzige Entwicklung sei schlecht: «Es gibt schon Ansteckungspartys.» Gewisse Gruppen würden durch die kostenpflichtigen Tests benachteiligt.

Fisch warnt davor, ein Zeichen setzen zu wollen. Bei der Masseneinwanderungsinitiative habe es auch Leute gegeben, die das versucht hätten, sie seien dann über das Resultat erschrocken. Er nimmt aber Druck weg von Rüegg:

«Du darfst schon dafür stimmen, so liberal sind wir.»

Er werde sich eventuell enthalten, kündigt Rüegg an.

In der Ratssitzung verzichtet Diezi auf eine Stellungnahme. Die GLP enthält sich der Stimme bei der Genehmigung der katholischen Verfassung. Unerwartet nimmt die EDU Ammanns Kritik auf. So wird die Kirchenverfassung mit dem schlechten Resultat von 93 Ja erteilt. Rüegg bleibt es vorerst erspart, zu den Gratistests Stellung zu nehmen, da die Ratsmehrheit die dringliche Behandlung der SVP-Motion ablehnt.