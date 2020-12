Fragen & Antworten Homeoffice-Pflicht, Zwei-Haushalte-Regel, Versammlungsverbot ab 10 Personen: Diese Coronaregeln gelten im Thurgau Der Thurgau geht im Kampf gegen das Coronavirus in einigen Punkten weiter als der Bundesrat. Die «Thurgauer Zeitung» zeigt, welche Massnahmen aktuell zwischen Bodensee und Hörnli gelten – auch an den Schulen. Sebastian Keller 15.12.2020, 05.30 Uhr

Im Kanton Thurgau gilt seit dem 9. Dezember eine Homeoffice-Pflicht. In dieser Sache geht der Kanton weiter als der Bund und viele anderen Kantone. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Dieses Weihnachtsgeschenk hat sich wohl niemand gewünscht: Die Fallzahlen steigen unaufhörlich. Und auch der R-Wert, an dem sich das Verbreitungstempo des Coronavirus ablesen lässt, sinkt nicht. Um die Pandemie einzudämmen und deren Folgen abzumildern, haben Kantonsregierung und Bundesrat vergangene Woche weitere Massnahmen beschlossen.

Doch: Was konkret gilt im Kanton Thurgau? Die «Thurgauer Zeitung» versucht, einen Überblick über die aktuell geltenden Einschränkungen zu schaffen. Die Halbwertszeit dieser Aussagen ist unter Umständen aber sehr kurz, wie die Pandemiebekämpfung gelehrt hat. So drohen bereits am Freitag weitere Verschärfungen.

Im Thurgau gelten alle Massnahmen, die der Bundesrat verordnet hat. So beispielsweise die Sperrstunde von 19 bis 6 Uhr für Restaurants, Läden, Fitnesscenter, Museen und andere öffentliche Einrichtungen. Für sportliche und kulturelle Aktivitäten gilt eine Obergrenze von fünf Personen. Dazu gesellen sich die Massnahmen des Kantons, die schärfer sind als jene des Bundes. Diese Interpretation bestätigt der kantonale Informationsdienst. Diese Mechanik kennt man von Rauchverbot: Der Bund definiert Minimalvorgaben, die Kantone können schärfere Regeln erlassen.

Der Thurgau verbietet Menschenansammlungen im öffentlichen Raum – in Pärken etwa – mit mehr als 10 Personen (Bund: Maximal 15 Personen). Damit gleicht er die Personenobergrenze jener an, die für Privatanlässe gilt. Der Thurgau hat ferner aus der dringlichen Homeoffice-Empfehlung eine Pflicht gemacht. Eine weitere Thurgauer Spezialität ist die Zwei-Haushalte-Regel: So dürfen sich im Restaurant an einem Tisch maximal vier Personen aus zwei Haushalten treffen. Diese Regel gilt auch im Privaten: Maximal zehn Personen aus zwei Haushalten dürfen sich beispielsweise zu einer Geburtstagsfeier in einer Wohnung treffen. Weiterhin erlaubt bleiben Gottesdienste mit maximal 50 Besuchern. Die Thurgauer Massnahmen sind bis zum 23. Dezember, 24 Uhr, befristet. Werden sie nicht verlängert, gelten dann nahtlos die Regeln des Bundes. Sie sind bis zum 22. Januar befristet.

Miriam Hetzel vom kantonalen Informationsdienst schreibt auf Anfrage: «Wir setzen hier auf die Eigenverantwortung der Thurgauerinnen und Thurgauer und ihren Willen, jetzt angesichts der steigenden Fallzahlen und der Belastung des Gesundheitssystems, ihren Beitrag zur weiteren Eindämmung der Infektionszahlen zu erhöhen.»

Bereits seit Beginn der Covid-19-Kontrollen im März werde bei jeder Kontrolle durch den Arbeitsinspektor anhand einer Checkliste nachgefragt, ob die Mitarbeitenden die Möglichkeit zu Homeoffice haben und nutzen. Über 2000 Betriebe sind laut Hetzel bislang kontrolliert worden. Dabei sei kein Betrieb aufgefallen, der diese Möglichkeit nicht geprüft habe. Die Homeoffice-Pflicht gelte, sofern es die betrieblichen Umstände es zulassen. Arbeitgeber seien aufgerufen, dafür sorgen, dass Arbeitnehmer ihre Arbeitsverpflichtungen so weit als möglich von zu Hause aus erfüllen. Hetzel schreibt: «Das Arbeitsinspektorat prüft im Rahmen der normalen Kontrolle der Schutzkonzepte, ob die Unternehmen zumutbare organisatorische und technische Massnahmen getroffen haben, die Homeoffice ermöglichen.» Eine Ausweitung der Kontrollen sei nicht geplant.

Ja. Im Zusammenhang mit der 10-Personen-Regel etwa. Die Kantonspolizei Thurgau musste eine private Veranstaltung mit 18 Personen auflösen, wie Mediensprecher Michael Roth auf Anfrage schreibt. «Die Beteiligten werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.» Im Zusammenhang mit der neuen Sperrstunde kam es laut dem Polizeisprecher zu einer Anzeige. «Der Betrieb musste umgehend schliessen und es erfolgt ebenfalls eine Anzeigeerstattung zuhanden der Staatsanwaltschaft.»

Dazu schreibt Hetzel vom Informationsdienst: «Wo immer betrieblich möglich, wird die Homeoffice-Pflicht natürlich auch in der kantonalen Verwaltung Thurgau umgesetzt.» Dabei helfen die Erfahrungen aus der ersten Welle. «Der Homeoffice-Betrieb konnte an vielen Stellen einfach reaktiviert werden.»

Das ist richtig. Die Onlineplattform «20 Minuten» hat darüber berichtet. Auf Anfrage bestätigt Janina Diethelm, Sprecherin der Lungenliga Thurgau, dass im Contact-Tracing-Zentrum in Felben-Wellhausen rund 35 Personen gleichzeitig arbeiten – unter Einhaltung der Schutzmassnahmen. «Mitarbeitenden, die zu den Risikogruppen gehören, ist es gestattet, im Homeoffice zu arbeiten.» Die Sprecherin nennt mehrere Gründe, wieso dies nicht für alle möglich sei: So arbeiten viele noch nicht lange in ihrem Job, weshalb ein rascher Austausch im Team notwendig sei.

Mitarbeiterinnen des Contact-Tracings arbeiten weiterhin im Grossraumbüro – trotz Homeoffice-Pflicht. Andrea Stalder (11. November 2020)

«Auch haben wir es täglich mit stark schwankenden Fallzahlen zu tun, was ein rasches Umdisponieren innerhalb und zwischen den Teams erfordert.» Hinzu kämen fast täglich neue Informationen und Weisungen, die rasch vermittelt werden müssten. Die weiteren Mitarbeiter der Lungenliga arbeiten jedoch von zu Hause aus, wo eine sinnvolle Erfüllung der Aufgaben möglich sei. Die Sprecherin betont: Damit die Fallzahlen auch im Thurgau wieder rasch sinken und ein zweiter Lockdown verhindert werden könne, sei ein funktionierendes Contact-Tracing elementar.

Die jüngsten Massnahmen von Bund und Kanton beeinflussen den Schulalltag nicht. So urteilt auch das Amt für Volksschule (AV) im jüngsten Newsletter. Sekundarschüler müssen weiterhin eine Maske tragen. Diese Pflicht wurde unlängst bis zum 16. Januar verlängert, wie Beat Brüllmann, AV-Chef, auf Anfrage schreibt. Eine Maskenpflicht gilt – neben den gängigen Hygienemassnahmen – auch an Berufs- und Kantonsschulen. Lehrpersonen aller Stufen sind zum Maskentragen verpflichtet. An der Pädagogischen Hochschule Thurgau findet – wie an allen tertiären Bildungsstätten – seit Anfang November grundsätzlich Fernunterricht statt. Selbiges gilt für Weiterbildungsangeboten für Erwachsene.

Sekundarschüler von Wigoltingen: Auch sie müssen weiterhin eine Maske tragen. Diese Pflicht wurde unlängst bis vorerst 16. Januar 2021 verlängert. Andrea Stalder, 8. Dezember 2020

Nein, wie im aktuellen Newsletter des zuständigen Amtes zu lesen ist: «Das übergeordnete Ziel ist und bleibt, dass Unterricht stattfinden kann.» Aus diesem Grund könne die Pflicht zu Homeoffice nicht als Hinweis auf eine Umstellung auf Fernunterricht verstanden werden.

Eine Einschätzung findet sich ebenfalls im AV-Newsletter: «Zwar stellen wir auch an den Schulen eine leichte Steigerung der gemeldeten Fälle fest, jedoch immer noch nicht im Bereich der Werte von Anfang November.» Aktuell seien rund 40 Kinder und Jugendliche coronapositiv. Rund 480 befinden sich in Quarantäne. Zum Vergleich: Über 30'000 Kinder und Jugendliche besuchen eine öffentliche Schule im Thurgau. Ferner sind rund 30 Lehrpersonen wegen eines positiven Tests in Isolation, rund 55 sind in Quarantäne. Aus den Schulstuben gibt es Positives zu vermelden: Es komme zwischen den Schülerinnen und Schülern «sehr selten zu direkten Ansteckungen».