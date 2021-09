Um Aufforstung drehte sich der Waldtag 2021 in Thundorf

Forstwirtschaft So hat der Wald Zukunft: Das Forstrevier Wellenberg lud Interessierte zum Waldtag und gewährte Einblick in Aufforstungen Am Wochenende ging auf der Egg in Thundorf der diesjährige Waldtag des Forstreviers Wellenberg, das von der Thur bis zum Rüetschberg reicht, über die Bühne. Über hundert Waldbesitzer folgten der Einladung. Werner Ulrich 01.09.2021, 11.40 Uhr

Forstwart Michael Steiner zeigt, welches Werkzeug sich für Baumpflanzungen eignet. Bild: Werner Ulrich

Dem schwierigen Umfeld zum Trotz gelte es, den Wald für die Zukunft fit zu halten, sagte Walter Koch, Präsident des Forstreviers Wellenberg. Über hundert Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer durfte er am Wochenende auf der Egg in Thundorf zum diesjährigen Waldtag begrüssen. Koch hob das Spannungsfeld zwischen den Kosten der Waldbewirtschaftung und den ungenügenden Holzpreisen hervor. Die Waldeigentümer erhielten an drei Posten Informationen vom Forstteam. Themen waren die Bestandesbegründung und die Pflege des Jungwaldes – nach all den Sturm- und Käferschäden. Im Anschluss an den verregneten Umgang gab es in der Werkhalle bei Getränk und Wurst Gelegenheit, nachzufragen und Erfahrungen auszutauschen.

Natürliche Verjüngung gezielt unterstützen

Grundlage für eine erfolgreiche Aufforstung bildet die Beurteilung des Waldbodens und des Wasserhaushaltes. Der Aadorfer Revierförster Joel Oberholzer erläuterte den Einfluss auf das Gedeihen von trockenheitstoleranten Baumarten. Damit könne die natürliche Verjüngung gezielt unterstützt werden. Die Durchmischung soll dem Unbill von Sturm und Trockenheit standhalten und gleichwohl Nutzholz erbringen. Nebst der Konsultation des Revierförsters hat der Waldeigentümer die rechtlichen Voraussetzungen zu beachten und die Erkenntnisse aus den standortgeeigneten Sorten umzusetzen. Forstwart Michael Steiner informierte über die Pflanzung. Je nach Art und Lichtbedürfnissen wird auf der Kahlfläche die Verteilung der Bäume festgelegt. Vermehrt können Forstpflanzen mit Wurzelballen bezogen werden, die zusammen mit der optimalen Pflanzzeit ein sicheres Anwachsen gewährleisten.

Mäuse fressen Rinde über dem Boden, Rehe knabbern Jungtriebe

Damit in 60 bis 80 Jahren wieder Bäume genutzt werden können, bedarf es in der Jugendzeit Schutz und Pflege. Revierförster Max Brenner stellte den Einfluss und die Eigenheiten unserer Säugetiere im Jungwald in den Vordergrund. Die grauen Nager haben es auf die zarte Rinde über dem Boden abgesehen und das wählerische Reh frisst die obersten Jungtriebe ab. Während sechs bis acht Jahren bedürfen die Jungbäume Pflege.