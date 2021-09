Studenten haben die Attraktivität der Regio Frauenfeld untersucht

Forschung Berner Studenten haben die Attraktivität der Regio Frauenfeld erforscht: Stadtkaserne bietet viel Potential Die Regio Frauenfeld hat der Forschungsgruppe Wirtschaftsgeografie der Universität Bern den Auftrag gegeben, zum Thema «Attraktivität der Regio für junge Menschen» zu forschen. Die Ergebnisse liegen in zwei Projektberichten vor. Geschäftsleiterin der Regio Frauenfeld, Judith Janker, hat die Studenten bei ihrer Arbeit unterstützt. Janine Bollhalder Jetzt kommentieren 22.09.2021, 16.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Studenten der Universität Bern arbeiten an ihrem Projekt. Bild: Peopleimages/E+

Was macht Frauenfeld für junge Leute attraktiv? Diese Frage haben sich acht Studentinnen und Studenten der Forschungsgruppe Wirtschaftsgeografie der Universität Bern gestellt. Den Auftrag hat das Seminar unter der Leitung von Arnault Morisson von der Regio Frauenfeld erhalten, zu der 14 Gemeinden und die Stadt Frauenfeld zählen. Die Ergebnisse liegen in Form zweier, in englischer Sprache verfasster Abschlussberichte vor. Im Mittelpunkt der Forschung standen Menschen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Die Studenten haben sich in zwei Gruppen unterteilt, die sich je einem Schwerpunkt widmeten. Dabei haben sie wie Politikberater agiert.

Die Gruppe Spatial Consulting GmbH hat sich mit dem wirtschaftlichen Aspekt befasst. Für sie steht im Vordergrund, Bildungsmöglichkeiten anzubieten, genauso wie attraktiven und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sowie die Möglichkeiten für junge Anwohnerinnen und Anwohner, sich bei der Gestaltung der Regio zu engagieren.

Die Studierenden haben nach Beispielen gesucht, die eine ähnliche Stadt und ihr Umland für junge Menschen attraktiv machen. Etwa ein Coworking in Sursee, ein Mehrgenerationenhaus in Rapperswil-Jona oder Direktvermarktung von landwirtschaftlichen Produkten in Schaffhausen. In die Erarbeitung der Erkenntnisse hat die Spatial Consulting GmbH Interviews mit verschiedenen, mit dem Fachbereich oder der lokalen Umgebung und Gepflogenheiten vertrauten Personen einfliessen lassen. Etwa mit Heike Mayer, Leiterin der Berner Universitätsabteilung Wirtschaftsgeografie, oder Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfelds.

Stadtkaserne als Treffpunkt

Die Arbeitsgruppe Crazy Innovation hat die Regio Frauenfeld als Ganzes betrachtet. Im Zentrum stehen potenzielle zukünftige Probleme wie etwa die Überalterung oder die ungleiche Entwicklung innerhalb der Gemeinden der Regio. Dies verbunden mit der Frage, wie man junge Personen in die Regio locken kann. Oder die Regio für sie so attraktiv zu machen, dass sie bleiben.

Die Stadtkaserne Frauenfelds bietet den Studenten zufolge viel Potenzial, um die Attraktivität der Regio zu erhöhen. Bild: Donato Caspari (09.06.2016)

Dafür haben sie die Stärken, Schwächen und Möglichkeiten der Regio erörtert. Es zeigte sich, dass etwa die hohe Lebensqualität und die Nähe zur Natur zu den Stärken der Regio gehören. Zu den Schwächen gehört unter anderem der Mangel an Treffpunkten. Im Zusammenhang damit sieht die Arbeitsgruppe die Stadtkaserne Frauenfelds, die 2023 vom Militär geräumt wird, als eine wichtige Chance. Mit Cafés, Bars und Restaurants sowie mietbaren Eventräumen soll ein beliebter Treffpunkt geschaffen werden.

Um an die Ergebnisse zu kommen, hat die Gruppe Interviews geführt. Unter anderem mit Walter Hugentobler, Gemeindepräsident von Matzingen, oder Benjamin Gentsch, Gemeindepräsident von Neunforn. Hinzu kommt eine Onlinebefragung von lokalen Personen der Altersgruppe zwischen 18 und 35 Jahre.

«Die Themen und Herausforderungen sind mir bekannt»: Regio Frauenfeld Geschäftsleiterin Judith Janker zu den Masterarbeiten

Woher stammt die Idee, den Studenten diesen Forschungsauftrag zu geben?

Judith Janker, Geschäftsleiterin Regio Frauenfeld. Bild: Janine Bollhalder

Judith Janker: Ich habe vor etwas mehr als einem Jahr mit meiner Arbeit bei der Regio Frauenfeld angefangen. Gleich zu Beginn habe ich mit den beteiligten Gemeindepräsidenten Gespräche geführt, um zu erfahren, was gut läuft, wo aber auch Herausforderungen liegen.

Haben Sie die Erkenntnisse der Studenten überrascht?

Nein. Die erwähnten Themen und Herausforderungen wie beispielsweise bezahlbarerer Wohnraum und bessere Anbindungen an den öffentlichen Verkehr sind mir bekannt. Es freut mich aber, nun eine systematische Aufstellung möglicher Massnahmen aus der Perspektive junger Menschen zu haben.

War es von Vorteil, dass die Studenten nicht aus der Region kommen?

Das kann insofern ein Vorteil sein, als dass die Studenten unvoreingenommen an die Arbeit gingen. Ich gehe auch davon aus, dass sich die Interessen junger Menschen in Bern und im Thurgau nicht so sehr unterscheiden. Die Schwierigkeit lag dann aber darin, die richtigen Kontakte zu knüpfen. An dieser Stelle habe ich die Arbeitsgruppen unterstützt.

Haben die Gruppen bei ihrer Arbeit auch die derzeitige Pandemielage einbezogen?

Auf eine indirekte Weise, ja. Denn durch die Pandemie haben sich Bedürfnisse geändert, vielfach hat sich der Mobilitätsradius der Leute verkleinert. Arbeitnehmende haben zunehmend bemerkt, dass sie nicht jeden Tag pendeln müssen, sondern dass auch mal ein Tag im Homeoffice oder im Coworking angenehm ist. Auf diese Weise haben sie sozialen Kontakt, aber keine Pendelstrecken.

Werden die in den Arbeiten beschriebenen Massnahmen nun, wie von den Studenten vorgeschlagen, ergriffen?

Viele Punkte sind bereits in Entwicklung. So gibt es bereits Coworking-Plätze in Frauenfeld. Mehrgenerationenhäuser sind unter anderem in Frauenfeld und Müllheim geplant. Ein Jugendtreff wurde etwa in Stettfurt, zusammen mit den Gemeinden Matzingen und Thundorf, gegründet und bietet Treffpunkte für Jugendliche. Derzeit evaluieren wir, wie die Regio dazu beitragen kann, attraktive Arbeitsplätze für Personen zu schaffen, die in der Grossstadt studieren, danach aber gerne zurückkehren möchten. Doch welche konkreten Schritte wir unternehmen, ist ein Thema für die Zukunft.

Mehr Informationen unter www.regiofrauenfeld.ch