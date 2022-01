61. Neujahrs-Radballturnier in Frauenfeld

Sport Das Frauenfelder Radballturnier war Formcheck und Familientreffen in einem Das internationale Neujahrs-Radballturnier lockte die Elite dieses rasanten Sports nach Frauenfeld. Christof Lampart Jetzt kommentieren 09.01.2022, 16.43 Uhr

Die Radballer bieten in der Rüeggerholzhalle einmal mehr packenden Sport.

Auf dem Feld harte Kontrahenten, daneben die besten Kollegen. Man hält zusammen. Wie es in einer «Familie» halt so üblich ist. Das muss auch in einer Sportart so sein, die zwar über Jahrzehnte hinweg rasant und attraktiv geblieben, jedoch in der Publikumsgunst auch schon bessere Zeiten erlebt hat.

Früher, als Sportarten wie Waffenläufe, Querfeldein-Radrennen und Radball noch zur besten Sendezeit vom Schweizer Fernsehen live übertragen wurden. Randsportarten hin oder her.

61. Auflage des Frauenfelder Turniers

Eine überaus positive Reminiszenz an die vergangenen Hochzeiten stellt das internationale Neujahrs-Radballturnier dar, welches die Frauenfelder Radballer am vergangenen Wochenende nunmehr bereits zum 61. Mal austrugen.

Wer in die Rüeggerholzhalle eingeladen wird, reist gerne an. Denn egal, in welcher Kategorie man hier um Tore, Punkte und Pokale (und beim internationalen Elite-Turnier am Sonntag auch um ein Preisgeld) kämpft, der Anlass ist für alle eingeladenen Teams fast ein Muss. Denn da die nationalen Meisterschaften in der Regel im Januar beginnen, ist das Turnier ein willkommener Anlass zum letzten relevanten Formcheck. Denn nicht nur der Frauenfelder NLB-Radballer Sven Bötschi weiss: «Wenn man hier mithalten kann, dann stimmt die Form.»

Kein Wunder lässt sich nicht nur die nationale Spitze in Frauenfeld blicken, sondern am Sonntag auch ein Top Act wie das österreichische Team von Dornbirn 1, das in der Besetzung Patrick Schnetzer/Stefan Feuerstein im Jahr 2021 den dritten Platz an den Weltmeisterschaften belegte.

In Form ist auch das überaus fachkundige Publikum, das auf den Festbänken, die rund ums Spielfest aufgebaut sind, die Tore beklatscht und eifrig taktische Finessen und Formstand der Sportler diskutiert. «Das Niveau ist hier, wie jedes Jahr, sehr hoch, sodass es ein Genuss ist, dass wir jetzt wieder hierherkommen dürfen. Dass ich mich dafür testen lassen musste, ist mir ganz egal», erzählt ein älterer Herr aufgekratzt.

Wer hier jedoch Fangesänge, Treicheln oder grosse Transparente fürs jeweilige Lieblingsteam erwartet, wird komplett enttäuscht. Denn die «Musik» spielt sich beim Radball nicht auf den Neben- und Sitzplätzen dieser Welt ab, sondern, wie es sich für einen ehrlichen und bodenständigen Sport gehört, auf dem Spielfeld.

Tore statt (Small-)Talk, Pokale statt Cüplis, lautet hier die Devise. Wer primär hierher kommt, um gesehen zu werden, ist schlicht fehl am Platz. Wer jedoch beste sportliche Unterhaltung sehen will, kriegt vieles geboten. Finten am Ort, rasante Antritte auf wenige Meter und knallharte Torschüsse – der Ball kann bis zu 70 Stundenkilometer erreichen – tragen dazu bei, dass sich auch Laien im Nu angetan vom Gezeigten zeigen.

Dieser Meinung ist auch Remo, der extra aus der Nähe von Pfungen angereist ist: «Wenn es dieses Turnier nicht gäbe, dann müsste man es unbedingt erfinden», lobt er die Organisatoren.

170 Schweizer Teams in 30 Vereinen Im Radball wird mit einem 600 Gramm schweren Ball in Mannschaften auf Tore gespielt, die eine Grösse von zwei mal zwei Meter aufweisen. Jeder Spieler – Frauen gibt es in dieser Sportart leider praktisch keine – sitzt auf einem speziellen Fahrrad. Befördert wird der Ball in der Regel mit dem Vorderrad. In der populärsten Radball-Variante besteht eine Equipe aus zwei Spielern; es gibt jedoch auch Fünfer- und Sechser-Radball. Eine Zweier-Radball-Partie dauert zweimal sieben Minuten. Wer sich im eigenen Strafraum aufhält, was pro Team stets nur einem Spieler erlaubt ist, darf den Ball mit den Händen fangen. Ansonsten darf nur spielen, wer die Hände am Lenker und die Füsse auf den Pedalen hat. Hierzulande existieren ungefähr 170 lizenzierte Teams in 30 Vereinen, wobei die Sportart ausschliesslich im deutschsprachigen Teil der Schweiz betrieben wird. (Quelle: www.swiss-cycling.ch/de/sportarten/hallenradsport/)

