Formalität Besser spät als nie: Stadtrat Frauenfeld holt die Publikation einer Weisung von Dezember 1998 nach Ende 1998 trat eine Weisung zur Spezialfinanzierung des städtischen Alterszentrums Park in Kraft. Damals ging aber die Publikation als rechtssetzender Erlass offensichtlich vergessen. Das ist insofern nicht so schlimm, weil das besagte Kässeli nie zum Einsatz kam. Mathias Frei 21.05.2021, 16.50 Uhr

Der Hauptbau des Frauenfelder Alterszentrums Park. Bild: Andrea Stalder

Im Jahr 1997 sprach man in Frauenfeld noch vom Alters- und Pflegeheim. Erst später wurde das Alterszentrum Park (AZP) daraus. Vor eben 24 Jahren habe sich der Stadtrat mit dem Thema einer Spezialfinanzierung für das Alters- und Pflegeheim befasst. So heisst es in den aktuellen Stadtratsmitteilungen. Denn gemäss Gemeindeordnung sind die AZP-Tarife so festzulegen, dass sie mindestens die Betriebskosten decken. Weiter ist zu lesen:

«Die Schwierigkeit lag bei der gewünschten klaren Abgrenzung der Mittelverwendung.»

Elsbeth Aepli Stettler, Stadträtin und Departementsvorsteherin Alter und Gesundheit. Bild: Donato Caspari

Es ging damals also um die Unterscheidung zwischen jenen baulichen Massnahmen, die über die Pensionsgelder finanziert werden (ordentlicher Budgetbetrag in der Betriebsrechnung sowie Spezialfinanzierung) und jenen, die aus allgemeinen Steuermitteln zu berappen sind. Der Stadtrat erliess damals ein Reglement für die besagte Spezialfinanzierung, das rückwirkend auf Anfang 1996 in Kraft trat. «Auf 1. Dezember 1998 erfolgte eine Anpassung. Das Reglement wurde neu als Weisung bezeichnet.»

Gemeinderäte bekommen E-Mail zur Kenntnisnahme

Die Weisung wurde in den Jahren 2000 und 2001 mehrmals in der zuständigen Geschäftsprüfungskommission. Der Stadtrat schreibt: «In der Folge kam es jedoch nie zu einer Publikation in den rechtssetzenden Erlassen der Stadt, was hiermit nachgeholt wird.» Seit 16. April 2021 ist die Weisung auf www.frauenfeld.ch öffentlich zugänglich. Nebst der Online-Publikation erhalten die Mitglieder des Gemeinderats ein E-Mail zur Kenntnisnahme.

In den vergangenen 20 Jahren (vermutlich auch länger zurück) seien keine Steuermittel zur Finanzierung von Investitionen des AZP verwendet worden, schreibt der Stadtrat. Insofern habe die Weisung nur eine begrenzte Wirkung gehabt.

«Dies könnte sich aber je nach geplanter Investition auch ändern.»

In der Mitte das Pflegezentrum Stadtgarten mit dem Neubau, links unten der Neubau der Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld. Bild: Olaf Kühne

In jüngerer Vergangenheit bewilligte der Gemeinderat in zwei Fällen Steuermittel für Altersinstitutionen. So erfolgte 2013 eine Grundstückschenkung an die Altersheimstiftung der Bürgergemeinde für die Erweiterung des Pflegezentrums Stadtgarten: ein Einnahmenverzicht in Höhe von 880'000 Franken. Und im Jahr 2014 gab der Gemeinderat seinen Segen zum vergünstigten Verkauf eines Grundstücks an die Genossenschaft Alterssiedlung Frauenfeld. Die Preisreduktion lag bei 340'000 Franken.