Forderung von SVP-Kantonsrat Pascal Schmid stösst bei der Regierung auf offene Türen: Thurgauer Kantonsangestellte sollen Gefährder gefahrlos melden können

Der Regierungsrat unterstützt eine Forderung von SVP-Kantonsrat Pascal Schmid: Das Amts- und Berufsgeheimnis soll einer Meldung von möglichen Gefährdungen nicht mehr im Weg stehen. Christian Kamm 15.06.2020, 04.45 Uhr

Pascal Schmid, Weinfelder Kantonsrat und Gerichtspräsident. Bild: Andrea Stalder, Weinfelden, 11.3.2020

Man stelle sich vor: Ein Staatsangestellter oder ein Arzt stösst während seiner Tätigkeit auf mögliche Hinweise auf eine Gefährdung − in Richtung gezielter Gewalt, Radikalisierung oder gewalttätigem Extremismus. Wohin soll er sich mit seinem Verdacht wenden? Deponiert er ihn proaktiv bei der Polizei, kann das für den Betreffenden böse enden. Zum einen, weil er als Staatsdiener an das Amtsgeheimnis gebunden ist oder dann als Arzt zum Beispiel an das Berufsgeheimnis.