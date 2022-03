Innovationsförderung: Thurgau droht den Anschluss zu verlieren

Einfach erklärt Nein, die Zeitumstellung ist noch nicht dieses Wochenende – vorbereiten kann man sich trotzdem schon

In der Nacht vom 26. auf den 27. März werden die Uhren umgestellt. Ab dann gilt die Sommerzeit. Wir sagen, in welche Richtung Sie die Uhr umstellen müssen und wie Sie sich das einfach merken können, warum wir überhaupt an der Uhr drehen – und wie sehr uns das durcheinander bringt.