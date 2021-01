Flüchtlingslager Lipa Frauenfelder Obdach im eisigen bosnischen Winter – Wieso Zelte aus dem Thurgau plötzlich in einem Camp auf dem Balkan stehen Zelte der Festhallen-Vermietung AG Frauenfeld kommen im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas an der EU-Aussengrenze zum Einsatz. Das war kürzlich in einer Tagesschau-Spätausgabe auf SRF1 zu sehen. Mathias Frei 04.01.2021, 04.30 Uhr

Ein Standbild aus der Tagesschau-Spätausgabe des Schweizer Fernsehens vom 26.Dezember 2020: Menschen stapfen im Flüchtlingslager bei Lipa im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas vor einem Frauenfelder Zelt durch den Schnee. Bild: Mathias Frei

Dagegen ist der Winter in Frauenfeld lachhaft. Aber eigentlich ist einem mehr zum Weinen zumute, wenn man diese Bilder sieht. Geflüchtete Menschen stapfen unter dem grauen Himmel Bosnien-Herzegowinas durch den Schnee. Sie sind stecken geblieben, auch im eisigen Winter. Aber da ist noch was. Das Zelt im Hintergrund. «Festhallen-Vermietung AG 8500 Frauenfeld» ist da zu lesen. Der Schriftzug ist unverkennbar. Ein Stück Daheim für uns Frauenfelderinnen und Frauenfelder, irrelevant für die Flüchtlinge in Lipa. In die nächste grössere Stadt Bihac sind es 26 Kilometer, nach Frauenfeld fährt man mit dem Auto im Minimum 928 Kilometer.

Nur als Notzeltlager gedacht Das Flüchtlingslager Lipa, 26 Kilometer südöstlich der Stadt Bihac im Nordwesten Bosnien-Herzegowinas, ist seit April 2020 mit einer Kapazität von 1000 Personen in Betrieb. Betrieben wird es von der Internationalen Organisation für Migration, einer weltweit tätigen, zwischenstaatlichen Organisation der Vereinten Nationen. Eigentlich war Lipa nur als Notlösung während der Coronapandemie gedacht, nachdem ein Lager in Bihac in einer alten Kühlschrankfabrik geschlossen wurde. Aus Wut über die unmenschlichen Zustände legten Flüchtlinge am 23. Dezember einen Brand im Camp. Ein Teil der Infrastruktur wurde zerstört. Zwei angedachte Verlegungen der Flüchtlinge an Orte mit besser Infrastruktur kamen nicht zu Stande, weil sich die dort ansässige Bevölkerung dagegen wehrte. (ma)

Florian Inhauser moderiert in der Spätausgabe der «Tagesschau» auf SRF 1 den nächsten Beitrag an. Kurz nach 23 Uhr am vergangenen Stephanstag. Die Grenze zu Europa, sie sei für Flüchtlinge nahezu unüberwindbar. Dennoch würden sich Menschen auf den Weg machen nach Europa. Und bleiben dann eben stecken.

«Zu so einer Sackgasse ist Bosnien-Herzegowina geworden, wo Flüchtlinge in der Kälte des Winters einen Kampf ums Überleben führen.»

Das sagt der «Tagesschau»-Moderator.

Über Zwischenhändler nach Kroatien

Sandro Keller hat den Fernsehbeitrag an jenem 26.Dezember nicht gesehen. «Aber ich wurde von Bekannten darauf angesprochen», sagt er. Keller ist Geschäftsführer der FVF Zelte-Messebau AG mit Sitz in Frauenfeld, die vor der Namensänderung aufgrund einer Zweckerweiterung Festhallen-Vermietung AG Frauenfeld hiess. Das Unternehmen blickt auf eine über 50-jährige Geschichte zurück. Die Zeltbauten aus dem Beitrag seien definitiv aus Frauenfeld. Keller kann auch rekonstruieren, wie das Frauenfelder Zeltmaterial in den Nordwesten Bosnien-Herzegowinas gekommen ist.

«Im Jahr 2017 haben wir unser Zeltbaumaterial modernisiert und dabei ältere Zelte aussortiert.»

Sandro Keller, Geschäftsführer FVF Zelte-Messebau AG. Bild: Nana Do Carmo

Nach dem Verkauf an einen Zwischenhändler im Thurgau habe dieser das Material einem kroatischen Zeltverleiher weiterverkauft. Hier nun kommen die Vereinten Nationen ins Spiel, konkret das Hohe Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen. Dieses lasse unter anderem mit diesem Zeltmaterial seit 2018 Flüchtlingslager in Bosnien-Herzegowina betreiben – an der Grenze zu Kroatien, die EU-Aussengrenze ist.

Wie Keller sagt, sind die Zelte aus Frauenfeld noch voll funktionstüchtig. «Das Bedürfnis unserer Kunden nach fixen Zelten mit festen Seitenwänden aber steigt – im Gegensatz zu Vorhang-Zeltwänden.» Im Übrigen sei man mit dem alten Zeltmaterial auch weniger flexibel gewesen, was die Grösse der Bauten anbelangte.

«Wenn man das mit Lego vergleicht, hatten wir früher nur Zweier- und Viererklötze zur Verfügung. Heute dagegen können wir modular mit Einerklötzen fast unbegrenzt bauen.»

Eine nächste Einstellung des Fernsehbeitrags zeigt eine Person, die nur in Adiletten durch den Schneematsch geht. Ein paar hundert Menschen würden sich noch im Camp befinden, das die Behörden eigentlich räumen wollten, sagt die Stimme aus dem Off. Kasim, ein Flüchtling aus Pakistan, sagt in die Kamera:

«Wir leben wie Tiere, nein, denen geht es sogar noch besser.»

Und ein anderer Geflüchteter, ebenfalls aus Pakistan, erzählt, dass es seit drei Tagen nichts mehr gebe, keine Decken, nur noch Schnee. Da helfen dann leider auch die Zelte aus Frauenfeld nicht mehr.