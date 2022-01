Flora Mutmacher während der Pandemie? Auf dem Glockenjoch der St.Otmarskapelle auf der Insel Werd in Eschenz hat ein Bäumchen Wurzeln geschlagen Auf dem Dach der St.Otmarskapelle auf Insel Werd in Eschenz wächst ein Bäumchen. Grad so, als wollte es den Menschen Mut zusprechen. Margrith Pfister-Kübler 26.01.2022, 16.20 Uhr

Mitten in der kalten Jahreszeit wächst auf dem Glockentürmchen der St.Otmarskapelle ein Bäumchen. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Auf diesem nährstoffarmen Glockentürmchen auf der St.Otmarskapelle der Insel Werd hat sich irgendwann ein Sämling niedergelassen. Unbeachtet von den vielen Besucherinnen und Besuchern der Eschenzer Sehenswürdigkeit konnte der sich wohl von selbst angeflogene oder durch Vögel überbrachte Sämling bestocken in einem Minihäufchen Erde.

Und da strebt das Bäumchen nun gegen den Himmel, schaut hinab auf all die über Jahre gewachsenen grossen Bäume, grad so als wollte es den Menschen Mut zusprechen in diesen Pandemiezeiten und den Mangel an Fantasie aufpeppen, damit die Menschen nicht verstockt werden, sondern im Geiste ihre Schwingen erheben. Dazu lädt dieses mutige Bäumchen ganz im Stillen ein und lässt sich nicht knicken.

Wann der Birkensämling – oder ist es ein anderer? – angelandet ist, weiss niemand. Bald jedenfalls werden die ersten grünen Blätter treiben und dann wird sich zeigen, ob es sich wirklich um eine Birke handelt, die als sehr zählebig bekannt ist. Mit langen, elastischen Ästen peitscht sie im Wind und schafft sich Raum. Dieses Exemplar will allerdings sehr hoch hinaus auf dem gemauerten Glockentürmchen mit rundbogigem Glockenjoch und wird noch viele Besucherinnen und Besucher der Insel Werd zum unbesiegbaren Himmelwärtsblick verführen.