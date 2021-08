Frauenfelder Sonnenschirmhersteller Glatz feierte 125 Jahre

Jubiläum Fleissiger als die Italiener: Die für ihre Sonnenschirme international bekannte Frauenfelder Glatz AG feiert mit viel Pomp ihr 125-jähriges Bestehen Ein grosses Fest am Samstagabend in der Rüegerholzhalle: Der deutsche Comedian Kaya Yanar war dabei und auch Dani Felber mit seiner Big-Band. Vom Glatz-Virus war die Rede, vom Willen zur Innovation, und auch der Fleiss kam zur Sprache an den Feierlichkeiten, die live in alle Glatz-Filialen auf der ganzen Welt übertragen wurden. Margrith Pfister-Kübler 30.08.2021, 04.30 Uhr

Glatz-VR-Präsident Markus Glatz mit dem deutschen Comedian-Star Kaya Yanar. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Es regnete Bindfäden an diesem Glatz-Sonnenschirm-125-Jahr-Jubiläum. Doch was am Samstagabend in der Rüegerholzhalle zelebriert wurde, sollte nicht nur den Pioniergeist der Glatz-Unternehmerfamilie aufzeigen, sondern all das, was Menschen weltweit an Glatz-Sonnenschirmen fasziniert: am Puls der Zeit zu sein, technisch und designmässig. Und nie den Kampfgeist verlieren – trotz schwerster Herausforderungen und verbunden mit viel Sinn für das familiär geführte Unternehmen.

CEO Markus Glatz mit historischem Schirmgestell aus Walfischbein. (Bild: Andrea Stalder ) Um 1925: Firmengründer Albert Glatz im Atelier. (Bild: PD) Glatz-Näherinnen an der Arbeit. (Bild PD, Aufnahmedatum unbekannt) Glatz-Näherin an der Arbeit heute. (Bild: Andrea Stalder) Die Firma stellt Sonnenschirme für Klein- und Grosskunden wie Burger King her. (Bild: Andrea Stalder) Ein Sonnenschirm wird fertiggestellt. (Bild: Andrea Stalder) Blick in die Montage. (Bild: Andrea Stalder)

Kurzweilig führte Moderator Christian Graf durch die Firmengeschichte, verwies auch auf die starken Glatz-Frauen, welche stets über den Finanzen wachten. Alles wurde nach Drehbuch filmisch aufgezeichnet, damit weltweit in allen Glatz-Filialen live mitgefeiert werden kann, auf Englisch und Deutsch. Da wurden echte Momente, spontane Augenblicke festgehalten.

Feierlichkeiten auf Englisch und auf Deutsch

«It’s celebration time. A big thank you», kam von VR-Präsident Markus Glatz und Gattin Christa zur Begrüssung an alle Gäste.

«I am really happy. Wir wollen anstossen.»

Stadtpräsident Anders Stokholm mit alt Ständerat und alt Regierungsrat Philipp Stähelin auf der Bühne. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Das sagte Markus Glatz. Und schon erklang Jubel. Spürbar: Alle sind bereit, es mit der ganzen Welt punkto Sonnenschirme aufzunehmen. Kurzweilig bereichert wurden die Präsentationen durch berührende Talks mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Firma sowie mit Frauenfelds Stadtpräsident Anders Stokholm und alt Ständerat Philipp Stähelin. Der Glatz-Virus, das Zusammengehörigkeitsgefühl der Angestellten, wurde spürbar. Stokholm und Stähelin blendeten in Zeiten, wo der Glatz-Geist an der Thundorferstrasse in den Anfängen lag. Stokholm lobte:

«Glatz trägt den Namen Frauenfeld in die Welt hinaus.»

TZ-Chefredaktor David Angst mit Ehefrau Sybille und Glatz-VR-Präsident Markus Glatz. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Eine Schlüsselrolle spielt bei der Glatz AG die Innovationsfähigkeit und das Herzblut. Allein die Fläche der in der Saison 2021 produzierten Glatz-Sonnenschirme beträgt rund eine Million Quadratmeter. «Glatz muss wachsen», verkündete die erweiterte Geschäftsleitung mit Goris Verburg, Sergio Malacarne und Rolf Keller.

«Nur als grosse Firma können wir überleben. In den nächsten fünf Jahren müssen wir das Geschäft verdoppeln.»

Glatz-Team: Sergio Rovelli (CFO) Goris Verburg (Vertrieb und Marketing) und Rolf Keller (Geschäftsleitung). Bild: Margrith Pfister-Kübler

Die Wachstumsstrategie und die schnelle Anpassungsfähigkeit an den Markt rufen nach einem Neubau in Frauenfeld oder in der Umgebung. Die Kommandobrücke wird in Frauenfeld bleiben. Das neue Gebäude soll in rund drei Jahren stehen, doch Verträge seien noch keine unter Dach und Fach. Co-CEO Goris Verburg präzisierte: «Das Risiko ist überschaubar, es wird unsere grösste Investition sein.» Es gelte, die globalen Vorteile zu nutzen, wie auch die lokalen Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Zwischen den Showblöcken wurde das Menu serviert, und der bekannte deutsche Comedian Kaya Yanar sorgte für Lachmuskeltraining. Dass die Schlagfertigkeit von Glatz-Grand-Seigneur Dölf Glatz dem Starkomiker fast die Show stahl, war ein weiteres Highlight. Mitreissend groovig, jazzig, swingend, bluesig sorgten Star-Trompeter Dani Felber und seine Big Band mit feurigen Rhythmen für Freude. Man tanzte und freute sich über das hochkarätige Jubiläum und den lockeren Austausch.

Glatz-VR-Präsident Markus Glatz mit Ehefrau Christa. Bild: Margrith Pfister-Kübler

VR-Präsident Markus Glatz, der schon als Kind im Betrieb mithalf, gab eine prägende Geschichte aus der Zeit preis, als er als Ergaten-Zweitklässler bei Fräulein Lanz in einem Aufsatz schrieb:

«...um fünf Uhr abends gingen die Italiener heim. Mein Vater Dölf arbeitete noch, und so arbeitete auch ich weiter.»