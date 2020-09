Fleissige Helfer sind in Frauenfeld Plastikflaschen und Zigistummeln auf der Spur

Matzinger Kindergärtler und Schüler putzen das Dorf

Am Freitag greifen alle 230 Kindergarten-Kinder und Primarschüler von Matzingen zu Besen und Abfallsäcken. Zu Ehren des Nationalen Clean-Up-Day ziehen die Schüler und Lehrer in Gruppen durch das Dorf und lesen alles auf, was herumliegt.