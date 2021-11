Katzenausstellung in Frauenfeld

Internationale Katzenausstellung in der Rüegerholzhalle Flauschige Schönheiten beleben Frauenfeld Freunde der gepflegten Rassekatzen kamen in der Thurgauer Kantonshauptstadt auf ihre Kosten. Viola Stäheli 29.11.2021, 04.10 Uhr

Michael Friedauer, Präsident der Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz, hält seinen Britisch-Kurzhaar-Kater Zafar. Bild: Viola Stäheli

«Die Katze, die am weitesten gereist ist, hat 840 Kilometer zurückgelegt und gehört einem Aussteller aus der Slowakei. Einen beinahe gleich langen Weg hat ein holländischer Züchter zurückgelegt», sagt Michael Friedauer. Er ist Präsident der Rassekatzen-Vereinigung Ostschweiz, die am Wochenende ihre 70. und 71. internationale Katzenausstellung organisiert hat. «Mindestens zehnmal gastierte die Ausstellung bereits in der Rüegerholzhalle – die Infrastruktur hier ist ideal», sagt Fried­auer. Knapp 90 Aussteller haben in zwei Tagen ihre 206 Katzen, die 23 Rassen angehören, in Frauenfeld präsentiert.

Züchter Jürg Keller mit seiner Singapura. Bild: Viola Stäheli

«Insgesamt sind 70 Katzenrassen anerkannt», sagt Friedauer. In der Schweiz sind aus tierschutzrechtlichen Gründen aber nicht mehr alle Rassen erlaubt – deshalb gibt es in der Schweiz keine Weltausstellungen mehr. «Die letzte fand Ende Oktober im italienischen Vicenza statt», sagt der Züchter Jürg Keller. Er weiss dies, da dort seine halbjährige Kätzin Hineni ihren grossen Auftritt hatte: Sie ist die allererste Weltsiegerin ihrer Rasse, der Singapuras. «Ich habe von dieser Rasse erfahren, als sie vor sieben Jahren anerkannt wurde. Ich wusste sofort, dass ich unbedingt solche Katzen haben möchte», sagt Keller. Die Singapuras sind die kleinsten Rassekatzen überhaupt: Kätzinnen bringen nur etwa 2,1 bis 2,3 Kilogramm auf die Waage, das Gewicht der Kater liegt bei etwa 3 bis 4 Kilogramm. «Bei den Singapuras fallen sofort die grossen Augen und Ohren auf. Sie sind sehr lebendig, aber zugleich sehr anhänglich», sagt Keller. Die Singapuras zählen zu den kaum bekannten Rassen, es gibt nur wenige Züchter.

Eine Norwegische Waldkatze erhält ihren Schwanz gebürstet. Bild: Viola Stäheli

Die kleine Hineni ist mit ihrer Mutter im Ausstellungskäfig untergebracht und döst entspannt vor sich hin – wie die meisten Katzen, die nicht gerade auf dem Arm ihres Besitzes sind oder von den kritischen Blicken der Richter gemustert werden. Sobald die Ausstellung zu Ende ist, werden alle Katzen von ihren Besitzern mitgenommen und verbringen die Nacht zu Hause oder in einem Hotelzimmer, sollte der Nachhauseweg zu lange sein. «Es ist nicht erlaubt, die Katzen über Nacht im Käfig zu lassen, wenn am nächsten Tag erneut eine Ausstellung stattfindet», erklärt Friedauer. Zudem ist vorgeschrieben, dass ein Teil des Käfigs abgedunkelt ist und stets Wasser wie auch Futter zur Verfügung stehen.

Wanda Dadò mit ihrer Sibirischen Waldkatze. Bild: Viola Stäheli

Friedauer selbst züchtet Britisch Kurzhaar. «Von den Briten sind an dieser Ausstellung fast 40 Katzen vertreten», sagt Friedauer. Am Sonntag fand sogar eine Sondershow für die Britisch Kurz- und Langhaar statt. Am Samstag standen hingegen die Rexkatzen im Fokus.

René Hodel zeigt seine Ägyptische Mau. Bild: Viola Stäheli

René Hodel haben es aber weder die Briten noch die Rexkatzen angetan – er hat sich ganz den Ägyptischen Mau verschrieben. «Ich wollte eine Katze, die wie eine Katze aussieht, und so bin ich vor 25 Jahren auf die Ägyptische Mau gestossen», sagt Hodel. Seine beiden weiss-grau-schwarz gezeichneten Katzen liegen zusammengekuschelt im Körbchen: Habibi ist gerade dabei, Esaar zu putzen. «Diese Katzen lieben den Menschenkontakt. Kommt man nach Hause, wird man freudig begrüsst.»

Mia-Monalisa und Sandra Langer mit ihrem Kartäuser. Bild: Viola Stäheli

Das machen auch die Katzen von Sandra Langer und ihrer Tochter Mia-Monalisa. Die Chartreux oder Kartäuser Katze ist bekannt als «Hundskatze». «Unsere Katzen mögen es, an der Leine auf einen Spaziergang zu gehen. Und einer unserer Kater liebt das Apportieren», sagt Langer. Die Karthäuser Katzen sind bekannt dafür, dass sie wenig haaren und für Allergiker geeignet sind. «Was uns aber besonders von dieser Katzenrasse überzeugt hat, sind ihre bernsteinfarbenen Augen», sagt Langer.