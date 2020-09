Flächendeckend Tempo 30 rückt in verschiedenen Neunforner Ortsteilen näher Das Einwendungsverfahren zum Neunforner Verkehrsberuhigungskonzept ist zu Ende. Im besten Fall können die Tempo-30-Zonen in Oberneunforn, Niederneunforn und im Fahrhof anfangs 2021 umgesetzt werden. Mathias Frei 21.09.2020, 12.50 Uhr

Auf diesem Spickel Wiese in Oberneunforn zwischen Ossinger- und Hauptstrasse soll dereinst ein öffentlicher Parkplatz entstehen. (Bild: Andrea Stalder)

Läuft alles nach Plan, kann Anfang 2021 in verschiedenen Ortsteilen der Politischen Gemeinde Neunforn die Umsetzung des Verkehrsberuhigungskonzeptes erfolgen. Dies hat der zuständige Gemeinderat Florian Koch kürzlich an der Rechnungsgemeinde mitgeteilt. Auf den sogenannt siedlungsorientierten Strassen in Oberneunforn, Niederneunforn und im Fahrhof sind kaum bauliche Massnahmen notwendig. Grösstenteils genügen Signalisationen. Wie Koch sagt, ist das Einwendungsverfahren vor zweieinhalb Wochen zu Ende gegangen.

«Vom Kanton haben wir aber noch kein Feedback erhalten.»

In einem nächsten Schritt erfolgt die öffentliche Auflage.

Ungleich schlechtere Nachrichten hatte Koch zum geplanten ersten öffentlichen Parkplatz auf Gemeindegebiet, nämlich im Spickel zwischen Ossinger- und Hauptstrasse in Oberneunforn. An der diesjährigen Bechtelisversammlung hatten die Stimmbürger für 15 Abstellplätze und einen Velounterstand einen Bruttokredit in Höhe von 310'000 Franken genehmigt. Das Projekt ist aber ins Stocken geraten – «aufgrund eines Stillstands beim Kanton». Deshalb werde dieses Jahr eine Umsetzung nicht mehr möglich sein, so Koch.