Zum Jubiläum: Fischingen gibt sich eine neue Corporate Identity

Fischingen Zu ihrem Jubiläum putzt sich die Gemeinde Fischingen heraus Dieses Jahr feiert die Politische Gemeinde Fischingen ihr 50-jähriges Bestehen. Die Gemeinde nimmt das Jubiläum zum Anlass, einen neuen Auftritt zu lancieren und ihre Attraktivität vermehrt hervorzuheben. Christoph Heer 17.01.2022, 16.50 Uhr

Die Geschäftsleitung freut sich über den neuen Internetauftritt der Gemeinde Fischingen; Bauverwaltuer Marc Eggensperger, Gemeindeschreiberin Hedwig Schick, Gemeindepräsident René Bosshart und Finanzverwalter Hans-Peter Lorenz. Bild: Christoph Heer

Im Verlauf des kommenden Jahres strebt die Gemeinde an, ihre vielen Vorzüge auch gegen aussen noch besser zu präsentieren. Die grundlegenden Werte Fischingens sollen dabei jedoch nicht verloren gehen. Der Startschuss in das Jubiläumsjahr erfolgte in Form der Lancierung eines neuen Erscheinungsbildes, sowohl für die Politische Gemeinde als auch für den Tourismusbereich. Aber eines vorweg: Fischingen bleibt Fischingen.

Das neue Logo der Politischen Gemeinde Fischingen. Bild: PD

Teil des neuen Auftrittes ist unter anderem ein neues Logo für die Politische Gemeinde, welches am 1. Januar das Bisherige abgelöst hat: «Die im Logo enthaltenen Piktogramme symbolisieren die Elemente der vielseitigen und lebendigen Gemeinde mit seinem Naherholungsgebiet vor der Haustür. Fischingen nur zu kennen, wird der Gemeinde nicht gerecht. Fischingen muss man erleben», sagt René Bosshart.

René Bosshart

Fischinger Gemeindepräsident Bild: Olaf Kühne

Der Gemeindepräsident schwärmt von der südlichsten Gemeinde im Kanton Thurgau in den höchsten Tönen: «Unsere Vielfältigkeit sucht seinesgleichen. In unserer familienfreundlichen Gemeinde lässt es sich hervorragend leben, man erhält alles für den täglichen Bedarf und wir sind mit dem öffentlichen Verkehr gut in die Zentren wie Zürich und St. Gallen angebunden.» Bosshart erinnert an das schöne Waldgebiet mit Vita Parcours und Finnenbahn, das Kloster, die Rehaklinik, ein starkes Gewerbe, Dutzende Vereine, die sich nicht scheuen, Jahr für Jahr verschiedenste Anlässe zu organisieren und vieles mehr.

«Das alles zeichnet Fischingen aus und bietet für jeden Geschmack etwas.»

In der Tat hat Fischingen ein vielfältiges Angebot: der höchstgelegene Aussichtspunkt mit Blick auf die Alpen und den Bodensee, der längste Skilift des Kantons oder die einzige Klosterbrauerei der Schweiz. Weitere Leuchttürme sind das Kloster, der Jahrmarkt, der Tannzapfe-Cup oder die Jakobsweg-Route.

Das neue Fischinger Tourismuslogo. Bild: PD

Mit dem neuen Tourismuslogo «Fischingen im Tannzapfenland» sollen diese Standortvorzüge der Gemeinde nun wirkungsvoll nach aussen getragen werden. Im Verlauf des Jahres wird es an vielen Orten, wie zum Beispiel auf der Webseite, an Wegweisern, oder Sitzbänken, in Erscheinung treten. Auch auf den sozialen Medien wird vermehrt auf die Vorzüge aufmerksam gemacht. Von diesen profitieren auch viele Sport-, Freizeit- und Kultursuchende. Auf dem Waldlehrpfad, der Langlaufloipe, den Mountainbikerouten, oder dem weitläufigen Wandergebiet steht für jede und jeden ein Angebot bereit.

Das neue Erscheinungsbild mit den zwei neuen Logos hat das Ziel, der Gemeinde einen neuen, frischen Anstrich zu verleihen. Denn Fischingen mit seinen rund 2800 Einwohnern, bestehend aus den Ortsteilen Au, Dussnang, Fischingen, Oberwangen und Tannegg steht trotz der Weitläufigkeit für ein starkes Zentrum und ein äusserst lebendiges Dorfleben mit vielen Vereinen und Traditionen.

Ereignisreiches Jubiläumsjahr

Ein erster Höhepunkt im Jubiläumsjahr musste leider coronabedingt abgesagt werden. René Bosshart erklärt, dass man die Bevölkerung über das Vorhaben des neuen Erscheinungsbildes gerne am Neujahrsapéro zum ersten Mal informiert hätte. «Nun werden wir in regelmässigen Abständen über verschiedenste Kanäle informieren. Unsere Einwohnerinnen und Einwohner werden natürlich stets früh genug über die kommenden, geplanten Events, in Kenntnis gesetzt.»

Sobald es die Schneeverhältnisse zulassen, findet ein Jubiläumsskirennen statt. «Am 21. Mai präsentieren wir zudem die neue Erlebniskarte anlässlich eines Wandertags. An dieser Sternwanderung wird die Bevölkerung via verschiedener Wanderrouten beim Mittelpunkt der Gemeinde eintreffen. Wo dies ist, bleibt aber noch ein Geheimnis.»

Der Gemeindepräsident macht schon jetzt auf die Bundesfeier und die damit verbundenen Einweihung der neuen Waldhütte aufmerksam. «Im Herbst folgt dann die Figa, die Fischinger Gewerbeausstellung, mit der Jubiläumsfeier am 3. September. Auf dieses eigentliche Jubiläumsfest freuen wir uns schon jetzt riesig», sagt René Bosshart.