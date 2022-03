Spatenstich für Fischinger Waldhütte

Fischingen Spatenstich fürs Geburtstagsgeschenk: Gemeinde und Gewerbe starten Bau der neuen Waldhütte 300'000 Franken bewilligte die Gemeindeversammlung für eine neue Waldhütte. Gemeinde und Gewerbe wollen damit anlässlich des 50-jährigen Bestehens von Politisch Fischingen etwas Bleibendes schaffen. Olaf Kühne 28.03.2022, 16.35 Uhr

Spatenstich mitten im Wald: Gemeindepräsident René Bosshart, Philipp Appert und Projektleiter Maurus Jäger (Appert Holzbau AG), Urs Bühler und Thomas Moser (Vorstand Gewerbe Fischingen) sowie Gewerbepräsident Adrian Brühwiler. Bild: Olaf Kühne

Balterswil hat die Hackenberghütte, Eschlikon die Stockenholzhütte. Mit der Hofholzhütte kriegt nun auch Fischingen, was Adrian Brühwiler «öppis Rächts» nennt. «Wir haben schon einige Waldhütten in der Gemeinde», sagt der Fischinger Gewerbepräsident am Montag anlässlich des Spatenstichs, «aber keine, die alles hat.»

Adrian Brühwiler

Präsident Gewerbe Fischingen Bild: Olaf Kühne

Im Gewerbeverein sei deshalb schon länger die Idee herumgegeistert, dass eine vollständig ausgestattete Waldhütte der Gemeinde einen erheblichen Mehrwert bieten könnte. Der geeignete Anlass, einem solchen Bau einen würdigen Grund zu geben, drängte sich schliesslich geradezu auf: Die Politische Gemeinde Fischingen feiert im laufenden Jahr ihr 50-jähriges Bestehen.

So wurden denn just vor einem Jahr die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen gemacht: Gewerbeverein und Gemeinde machten sich gemeinsam an die Planung der Waldhütte Hofholz. «Dass wir vom Planungsstart bis zum Spatenstich nur ein Jahr brauchten, hätten wohl alle Beteiligten nicht für möglich gehalten», schwärmt auch Gemeindepräsident René Bosshart.

An Gemeindeversammlung bewilligt

Tatsächlich hat die Gemeindeversammlung die erforderlichen 300'000 Franken erst im vergangenen November mit nur wenigen Gegenstimmen abgesegnet – was der Gemeinde als Bauherrin erst ermöglichte, das entsprechende Baugesuch zu stellen. Weil aber Strom- und Wasseranschlüsse sowie gar Kanalisationen im Wald nicht einfach mal eben so verlegt werden dürfen, brauchte es einiges an Vorarbeit.

René Bosshart

Gemeindepräsident Fischingen Archivbild: Olaf Kühne

«Wir haben im vergangenen Sommer, also lange vor dem Baugesuch, beim Kanton eine sogenannte Bauanfrage gestellt», erklärt René Bosshart. «So konnten wir diese Punkte klären, bevor wir das Projekt an die Gemeindeversammlung brachten.» So zügig also die ganzen Vorarbeiten über die Bühne gingen, so fix ist auch bereits der Einweihungstermin: Die Fischinger Bundesfeier, welche traditionellerweise am 31. Juli stattfindet, soll den würdigen Rahmen für die Inbetriebnahme der Hofholzhütte bilden.

Aussenbereich jederzeit nutzbar

Danach wird die Hütte Einheimischen genauso zur Verfügung stehen wie Auswärtigen. «Der Standort ist ideal», sagt René Bosshart. «Hier haben wir den Vitaparcours, zudem wird der Wald hier von vielen Bikern genutzt.» So soll denn der Aussenbereich der Hütte mit vandalensicherem Grill, Brunnen und Tischen unter dem Vordach jederzeit von jedermann genutzt werden dürfen. Einzig, wer die ganze Hütte mit Cheminée und Toilette im Inneren beanspruchen will, muss sie über die Gemeinde mieten.

Diese Zugänglichkeit passt auch zum Umstand, dass sich Fischingen zu ihrem 50-Jahr-Jubiläum ein neues Kleid mit neuen Logos und überarbeiteter Website verpasst hat, womit die Gemeinde auch ihr Image als touristisches Naherholungsgebiet stärken will.

Selbstredend ist nicht zuletzt, dass die Waldhütte, wo immer möglich, durch das einheimische Gewerbe realisiert wird. Federführend ist hierbei die Fischinger Appert Holzbau AG mit Projektleiter Maurus Jäger. «Die Hütte ist von Einheimischen entwickelt und wird nun von Einheimischen gebaut, das ist toll», freut denn auch Gewerbepräsident Adrian Brühwiler.