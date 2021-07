20 Jahre Fischinger Klosterdirektor: Werner Ibig geht in Pension

Fischingen «Man kann nicht in allem der Meister sein»: Werner Ibig war 20 Jahre Klosterdirektor – jetzt geht er in Pension Zwei Jahrzehnte lang war Werner Ibig Ansprechperson für alles. Als Klosterdirektor musste er Allrounder sein. Er hat sich mit Finanzen, Bauvorhaben, Personalfragen, Skandalen rumgeschlagen und musste öfters unbequeme Entscheide treffen. Dennoch wirkte er stets unbekümmert. Miguel Lo Bartolo 01.07.2021, 05.20 Uhr

Klosterdirektor Werner Ibig hat sein Amt nach 20 Jahren niedergelegt. Bild: Kevin Roth

Wenn Werner Ibig durch die eindrucksvollen Klostergänge schreitet, grüsst man ihn von allen Seiten. Er schüttelt Hände, winkt. Wer den Fischinger Klosterdirektor in Aktion sieht, erkennt unweigerlich, wie sehr er nach seinen 20 Jahren im Dienste des Vereins gemocht, ja gar gebraucht wird. Zwei Jahrzehnte lang war er Ansprechpartner für alles. Am Mittwoch nahm seine Amtszeit ein Ende.

«Es ist der richtige Zeitpunkt gekommen, aufzuhören.»

Davon ist Ibig felsenfest überzeugt. Das Pensionsalter erreichte er im September 2020. Er entschied sich, ein Jahr zu verlängern. Hinter sich lässt er einen bedeutenden Lebensabschnitt, «tolle Mitarbeiter», aber auch unrühmliche Zeiten. Man denke etwa an den Skandal von 2014, als die sexuellen Missbrauchsfälle im Kloster Fischingen zwischen den 1950er- und 1970er-Jahren an die breite Öffentlichkeit getragen wurden.

Mitfühlend, weitsichtig, souverän

Liest man Zeitungsartikel, die sich diesem schwarzen Kapitel der Klostergeschichte widmen, kann man ungefähr erahnen, aus welchem Holz Werner Ibig geschnitzt sein muss. Er wird als mitfühlender, weitsichtiger, souveräner Direktor porträtiert – und auch von den Missbrauchsopfern als solcher wahrgenommen. Schliesslich hat er sich eines jeden vorbehaltlos angenommen, zum Dialog eingeladen, telefonisch oder von Angesicht zu Angesicht. So habe er auch Konflikte gelöst, als er noch auf Primarstufe unterrichtete.

Seinen pädagogischen Hintergrund spürt man im Gespräch. Ibig hat eine ruhige, warme Stimme, spricht mit Bedacht, hält zwischendurch auch inne, um die richtigen Worte zu finden – ein Instinkt, der nach Jahren in der medialen Schusslinie eines problembehafteten Vereins wohl überlebenswichtig ist.

Zur Person Werner Ibig ist am 5. September 1955 in Halden bei Bischofszell geboren und dort aufgewachsen. Zwischen 1972 und 1976 absolvierte er die Ausbildung zum Primarlehrer in Kreuzlingen und unterrichtete danach an der Gesamtschule Dingetswil in der Gemeinde Fischingen. Er tat dies 22 Jahre lang, ehe er 1998 als Co-Leiter der Intensivweiterbildung EDK Ost in Rorschach tätig war. Im Jahr 2001 übernahm er die Führung des Vereins Kloster Fischingen – ein Amt, das er schliesslich 20 Jahre innehatte.

Werner Ibig an einer Pressekonferenz.

Bild: Nana Do Carmo (Oktober 2009) Bild: Reto Martin

(März 2011) An der ausserordentlichen Generalversammlung des Vereins St. Iddazell zum Thema Namensänderung. Der Verein benannte sich damals in Kloster Fischingen um. Bild: Donato Caspari Im Bild: Direktor Werner Ibig und Vereinspräsident Roman Müggler. Bild: Donato Caspari (November 2012) Werner Ibig im Innenhof des Klosters Fischingen. Bild: Reto Martin

(Juli 2018) Bild: Reto Martin Bild: Kevin Roth

(April 2021)

Finanzen als Dauerbrenner

«Das liebe Geld ist im Kloster Fischingen ein Dauerbrenner», schrieb diese Zeitung im vergangenen Jahrzehnt zigmal. Der Verein ist seit jeher defizitär. Darauf angesprochen, sagt Ibig:

«Das finanzielle Problem ist so alt wie der Verein selbst.»

Unbequeme Fragen nimmt er partout nicht als angriffig war. Er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, witzelt ab und an sogar, ohne aber den Ernst der Lage zu vergessen.

Der heute 65-Jährige ist bekannt dafür, im Namen des Klosters Fischingen Spenden, Legate und andere Zuwendungen aufzutreiben. Es war während all der Jahre sein Hauptressort – zumindest hat es ihn am meisten in Anspruch genommen. Selbst mit ungeheurem Engagement hat es Ibig indes nicht vermocht, der finanziellen Schieflage des Vereins entscheidend entgegenzuwirken.

Immerhin gelang es ihm, diesbezüglich den Status quo zu halten. Und das, obwohl seinen Ambitionen seit Amtsantritt ein tiefgreifender Trend im Weg stand:

«Menschen, die aus reiner konfessioneller Motivation spenden, sterben aus.»

In den Nullerjahren habe sich diese Entwicklung erstmals deutlich in der Buchhaltung offenbart. Die Situation erschwerte sich, als ab 2010 auch das finanzielle Engagement der katholischen Landeskirche abnahm. Als Ibig die Stelle antrat, waren die im Kloster ansässigen Benediktiner noch zu zehnt. Heute sind lediglich deren vier übrig geblieben. Die Institution hat im Laufe der Zeit folglich auch als Glaubensunterkunft an Bedeutung eingebüsst.

Den Widerständen zum Trotz hat sich der abtretende Klosterdirektor auch in seinem letzten Amtsjahr ins Zeug gelegt, das Schlimmste, den finanziellen Ruin, abzuwenden. In Zusammenarbeit mit dem Vereinspräsidenten Bruno Hubatka tüftelte er an Entwicklungsplänen für das Klostergelände. Mit deren Umsetzung betraut er nun seinen Nachfolger, Walter Hugentobler.

Das Klostergelände in Fischingen. Bild: Reto Martin

Kaum etwas zu bedauern

Das Metier des Klosterdirektors setzt indes weitaus mehr Qualitäten voraus. Darunter fallen etwa ein gewisses Koordinationstalent, ein Händchen fürs Personalmanagement, Medienaffinität. Ibig sagt:

«In meiner Position muss man ein Allrounder sein. Das heisst aber auch, dass man nicht in allem der Meister sein kann.»

Ibig blickt auf seine Laufbahn zurück und stellt fest, dass er nur wenig zu bedauern hat. Manchmal habe er sich gefragt, ob er möglicherweise zu lange gebraucht hat, die kritischen Punkte seiner Periode zu erkennen. Oder ob er den falschen Führungsstil gewählt haben könnte. «Als ehemaliger Lehrer war ich dazu geneigt, bei jedem Malheur ein Auge zuzudrücken», sagt er. Seinen Primarschülern habe er immer tausend Chancen gegeben. Bei Erwachsenen gehe das auf Dauer nicht gut.

Die Frage nach dem richtigen Führungsstil hat ihn schon vor seiner Anstellung in Fischingen beschäftigt. Als er sich um die Stelle als Klosterdirektor bewarb, hatte er sich kaum Chancen eingeräumt. «Ich bin reformiert, wieso sollten die ausgerechnet mich einstellen?», habe er sich damals gefragt. Die Führung des katholisch geprägten Klosters sah dies wohl nicht als Hindernis.

«Sei's drum», sagt Ibig, der offenkundig gerne über alte Zeiten plaudert. «Ich hatte nie das Gefühl, mich verstellen zu müssen.» Er begegnete seinen Kolleginnen und Kollegen so, wie er es mit den strapaziösen Zeiten des Klosters tat – unverblümt authentisch und doch mit einem unentwegten Lächeln auf den Lippen.