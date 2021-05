Fischingen «Kein rechtloser Zustand»: Oberwanger Rekurrenten wehren sich Stimmrechtsbeschwerde: Die IG Oberwangen reagiert mit einer Gegendarstellung auf Aussagen des Fischinger Gemeindepräsidenten. Olaf Kühne 19.05.2021, 16.50 Uhr

Die IG Oberwangen Dorf wehrt sich gegen das verdichtete Überbauen dieses Areals an der Sägestrasse. (Bild: zvg)

Die Nachwehen des Fischinger Urnengangs vom vergangenen Dezember bleiben. Vergangene Woche berichtete unsere Zeitung darüber, dass Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ihre zuvor durch das kantonale Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) negativ beantwortete Stimmrechtsbeschwerde ans Verwaltungsgericht weitergezogen hatten.

Ihr Anliegen: Der Gemeinderat hätte die Rahmennutzungsplanung, also Zonenplan und Baureglement, nicht an die Urne bringen dürfen, sondern an einer Gemeindeversammlung unterbreiten müssen, wo ein derart komplexes Thema auch diskutiert werden kann. Die Krux: Trotz Corona wären Gemeindeversammlungen, mit gewissen Auflagen, zwar jederzeit möglich gewesen. Indes hatte der Regierungsrat den Gemeinden gestattet, ihre dringlichen Geschäfte auch an die Urne bringen zu können.

Andere Gemeinden brachten nur Budget an die Urne

Mit dringlichen Geschäften war in erster Linie natürlich das Budget gemeint, dessen Genehmigung einer Gemeinde das legitimierte Handeln überhaupt erst ermöglicht. Manche Gemeinden beschränkten sich denn auch darauf, ihr Budget an die Urne zu bringen und weitere Geschäfte zu verschieben.

Der Fischinger Gemeinderat hingegen erklärte auch die besagte Rahmennutzungsplanung für dringlich. Dies vor dem Hintergrund, dass die dafür bereits verlängerte Frist Ende 2021 ausläuft.

Die rekurrierenden Stimmbürger, die als IG Oberwangen Dorf auftreten, stören sich nun an gewissen Aussagen des Fischinger Gemeindepräsidenten in unserer Berichterstattung. So sagte René Bosshart unter anderem, dass wegen der Stimmrechtsbeschwerde nun private Bauprojekte blockiert seien. Auch mit dem Titel unseres Berichtes, «Baureglement bleibt blockiert», ist die IG nicht einverstanden.

Philipp Brandt

Sprecher IG Oberwangen Dorf (Bild: Christof Lampart)

«Unser Vorgehen richtet sich nicht gegen das Baureglement, sondern gegen die Zonenplanänderung», schreibt Philipp Brandt in einer namens der Gruppe verfassten Gegendarstellung. «Weil beide Vorlagen verknüpft sind, mussten wir gegen den gesamten Rahmennutzungsplan argumentieren.» Weiter führt Brandt aus, dass rund 70 Prozent der Thurgauer Gemeinden ihre Rahmennutzungsplanung noch nicht abgeschlossen hätten, Fischingen sich also in bester Gesellschaft befindet. «Die Gemeinde ist nicht in einem gesetzlosen Zustand, sondern der bisherige Zonenplan und das Baureglement gelten weiter.»

Nicht einverstanden mit kurzfristiger Umstellung auf Urnenabstimmung

Man sei noch auch nicht prinzipiell gegen eine Urnenabstimmung über dieses Thema, schreibt die IG weiter: «Wir sind aber nicht einverstanden damit, dass uns aufgrund der kurzfristigen Umstellung von der erwarteten Gemeindeversammlung auf die Urnenabstimmung die Möglichkeit fehlte, unsere Argumente gegen den Zonenplan in unserer Gemeinde rechtzeitig breit und verständlich vorzubringen.» Die Zeit sei viel zu knapp gewesen, um die anderen Stimmbürger zu erreichen.

Durch die kurzfristige Ansetzung der Urnenabstimmung und die schnelle Zustellung der Stimmzettel sei ein Abstimmungskampf, zugeschnitten auf eine Urnenabstimmung, nicht möglich gewesen. Erschwerend sei hinzugekommen, dass die Gemeinde die Stimmzettel am 18. November versandt habe. Weil am 29. November, zwei Wochen vor dem Fischinger Urnengang, auch eine eidgenössische Abstimmung stattgefunden hat, hätten viele Stimmbürger ihre Unterlagen ausgefüllt und abgeschickt gehabt, bevor die IG ihre Argumente hätte breiter kommunizieren können. Und schliesslich sei auch die kommunale Abstimmungsbotschaft ungenügend gewesen, weil darin bezüglich Zonenplanänderung lediglich auf die Gemeindewebsite verwiesen wurde. «Für jeden Stimmbürger ein grosser Aufwand», moniert die IG Oberwangen Dorf.

Die Fischinger Rahmennutzungsplanung würde übrigens am 13. Dezember mit 58 Prozent genehmigt. Den Vorwurf, schlechte Verlierer zu sein, müssen sich die IG-Mitglieder indes bestimmt nicht gefallen lassen: Sie reichten ihre Stimmrechtsbeschwerde schon vor dem Urnengang ein.