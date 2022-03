Walter Hugentobler zieht eine erste Bilanz als Klosterdirektor

Fischingen «Ich war nie der Typ für ‹einfache› Aufgaben»: Walter Hugentobler über wegweisende Projekte, TKB-Gelder und seine ersten Monate als Klosterdirektor Seit gut acht Monaten lenkt Walter Hugentobler die Geschicke im Kloster Fischingen. Der ehemalige Matzinger Gemeindepräsident und SP-Kantonsrat ist angetan vom unberechenbaren Alltag als Klosterdirektor. Im Gespräch erzählt er, wie er die Institution voranzubringen gedenkt. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 09.03.2022, 05.10 Uhr

Walter Hugentobler im Wappenzimmer des Klosters. Bild: Reto Martin

Walter Hugentobler hat sich keine einfache Tätigkeit ausgesucht. Das wusste er vor seinem Amtsantritt am 1. Juli 2021 – und das betont er heute noch. Er sagt:

«Wenn ich mir meinen Lebenslauf so ansehe, dann war ich ehrlich gesagt auch nie der Typ für ‹einfache› Aufgaben.»

Als Fischinger Klosterdirektor hat er seine Finger überall im Spiel. Er ist in gewissem Sinne Gastronom, Schulverwalter, Hotelmanager, Buchhalter. Natürlich hat jede Sparte des Klosters einen eigenen Vorsteher. Hugentoblers Arbeit besteht vor allem darin, den Überblick über alle Geschäftszweige zu wahren. Damit kennt er sich aus, war er doch zuletzt während zehn Jahren Gemeindepräsident von Matzingen.

Die Erfahrungen, die er aus seinen politischen Ämtern mitnimmt – für die SP sass Hugentobler überdies 20 Jahre im Kantonsrat und präsidierte den Grossen Rat –, lässt er in seinem neuen Amt einfliessen. Er organisiert etwa wöchentliche Sitzungen. «Um ein wenig Struktur in den Alltag zu bringen», wie er sagt.

Struktur gibt ihm auch sein morgendliches Ritual. Zwischen 7.30 und 8 Uhr kommt er im Kloster an. Er nimmt immer den Nebeneingang auf der Nordseite, durchquert das Kloster über die weiten Flure. «Manchmal ergibt sich so ein Gespräch mit dem Reinigungspersonal», sagt Hugentobler. Auf dem Weg zu seinem Büro, das etwas abgelegen ist, kommt er auch am Restaurant, der Küche und der Rezeption vorbei, wo zuweilen ebenfalls Anliegen an ihn gerichtet werden.

«Und wenn's gerade nirgends brennt, tauscht man einfach Höflichkeiten aus.»

Dann beginne der Arbeitstag zwar manchmal erst um 8.30 Uhr. Doch das nimmt Hugentobler gerne in Kauf. Er sei ohnehin kein Frühaufsteher, arbeite lieber bis spätabends, was «gerne hin und wieder vorkommt».

In gewisser Hinsicht ist Walter Hugentobler seinem Vorgänger, Werner Ibig, ähnlich. Denn auch Ibig, der während 20 Jahren als Klosterdirektor amtete, verstand es, persönliche Gespräche mit der Belegschaft trotz teils stressiger Arbeitstage nicht zu kurz kommen zu lassen.

Strategieerweiterung in der Hotellerie

So schnell man sich an Hugentobler gewöhnt hatte, so schnell hat er in den gut acht Monaten als Klostergeschäftsführer diverse wegweisende Projekte angerissen. Darunter etwa den Imagewechsel im Hotelleriebereich. Die neue Strategie will den Fokus stärker auf den Individualtourismus legen. Dafür hat man unter anderem die Namensänderung des Seminarhotels in «Hotel Kloster Fischingen» vorangetrieben – und kürzlich einen Tag der offenen Hoteltüren veranstaltet.

Hugentobler glaubt, wie sein Vorgänger übrigens auch, an die Attraktivität des Standorts Fischingen. «Mit unserem Kulturangebot, der umliegenden Natur und einem ruhigen Ambiente heben wir uns ab», sagt er. Gewiss sei noch nicht alles so, wie er sich das vorstelle. Die offenen Geschäfte treiben den 59-Jährigen dieser Tage nicht nur um, sondern vor allem an. Seine Gedanken kreisen ständig um den Erhalt des Klosters, das Personal, die Vereinskasse.

Walter Hugentobler in der restaurierten Bibliothek. Bild: Reto Martin

Letztere war schon immer und ist heute noch die Achillesferse des Vereins. Das hat sich mit der Ankunft Hugentoblers zwar nicht geändert, doch ist dem neuen Klosterdirektor eines sicherlich nicht abzusprechen: Er hat auch in diesen Belangen optimale Voraussetzungen für das Amt mitgebracht. Immerhin hat er sich als langjähriger Politiker bestens in der Region vernetzen können.

Kloster verdient einen Anteil der TKB-Millionen

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis im Gespräch über die Finanzen das Thema TKB-Millionen aufkommt. Dass die Verteilung der Gelder nicht in einer Alibi-Übung zugunsten des prominentesten Hinterthurgauer Antragsstellers enden soll, betont Walter Hugentobler in aller Deutlichkeit. Er ist überzeugt:

«Das Kloster verdient es, berücksichtigt zu werden.»

In der Finanzierung habe sich der Kanton bislang vornehm zurückgehalten. Anders wäre dem wohl, wenn sich der Verein dereinst auflösen würde, weil der Betrieb des Klosters finanziell nicht mehr tragbar wäre. «Spätestens wenn ich mit dem Klosterschlüssel in den Händen zu Regierungsrat Urs Martin gehe», sagt Hugentobler, während er mit gespielter Ernsthaftigkeit die Schlüsselübergabe gestikuliert, «wird der Kanton feststellen, wie gut er es all die Jahre mit uns hatte.»

Nun gibt es offenkundig auch jene, die den TKB-Geldfluss Richtung Hinterthurgau nicht gutheissen würden. Böse Zungen sprechen gar von Wettbewerbsverzerrung. Das Kloster sei schliesslich auch ein Hotel, ein privatwirtschaftlicher Betrieb, sozusagen. Wenn der Staat in solchen Fällen protegiert, wird manch einer hellhörig. «Aber diese Argumentation führt ins Nichts», sagt Hugentobler. Es sei ein Leichtes, die TKB-Gelder – sollte ein Teil davon denn tatsächlich dem Kloster zugutekommen – an zusätzliche Auflagen zu knüpfen. Man denke gar nicht daran, diese Mittel ins Hotel zu investieren.

Vom Werweissen hat Hugentobler jedenfalls genug. Er konzentriert sich lieber auf das Hier und Jetzt. Denn in dieser Sphäre ist er hinlänglich beschäftigt. Wie es ihm behagt.

