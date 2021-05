Fischingen «Einzelne Bauprojekte sind momentan blockiert»: Beschwerde gegen Urnengang kommt vor das Verwaltungsgericht Eine Gruppe Fischinger Stimmbürger erachtet den Urnengang vom vergangenen Dezember als unrechtmässig. Ihre Beschwerden, welche die erste Instanz abgewiesen hat, ziehen sie nun vors Verwaltungsgericht. Das hat Auswirkungen auf die Gemeinde. Roman Scherrer 10.05.2021, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf Fischingen. Die Gemeinde muss wegen einer Beschwerde weiterhin auf die Genehmigung des neuen Baureglements warten. Bild: Olaf Kühne

Die Gemeinde Fischingen hat richtig gehandelt. Das hat das Departement für Inneres und Volkswirtschaft (DIV) des Kantons Thurgau entschieden. Es stützt damit den Fischinger Gemeinderat, welcher pandemiebedingt am 13. Dezember 2020 an der Urne statt an einer Gemeindeversammlung über die Rahmennutzungsplanung – also Zonenplan und Baureglement – abstimmen liess. Mit 58 Prozent Ja-Stimmen wurde die Vorlage klar genehmigt.

Aus der Sicht einiger Fischinger Stimmbürger war der Urnengang allerdings nicht rechtens, weshalb sie beim DIV Beschwerden gegen den Urnengang eingereicht hatten. Sie sind der Meinung, dass über die Rahmennutzungsplanung an einer Gemeindeversammlung abgestimmt werden muss, weil sie kein dringliches Sachgeschäft darstelle. Damit berufen sie sich, wie der Gemeinderat bei seinem Entscheid zur Urnenabstimmung, auf eine Anordnung des Thurgauer Regierungsrates, wonach für das Budget 2021, dringende Sachgeschäfte und Ersatzwahlen ausserordentliche Urnenabstimmungen durchgeführt werden dürfen.

Ob die Rahmennutzungsplanung ein dringendes Sachgeschäft ist, hat das DIV mit Ja beantwortet und die Beschwerden abgewiesen. Nun darf sich aber das Thurgauer Verwaltungsgericht mit derselben Frage beschäftigen. Denn die Rekurrenten haben gegen den Entscheid des DIV wiederum Beschwerde eingelegt.

Frist wurde bereits verlängert

Bereits im Januar sagte der Fischinger Gemeindepräsident René Bosshart gegenüber dieser Zeitung:

«Die fünfjährige Frist, welche das kantonale Planungs- und Baugesetz zur Erarbeitung der Ortsplanung zugesteht, wäre eigentlich bereits Ende 2017 abgelaufen.»

René Bosshart,

Gemeindepräsident Fischingen. Bild: Olaf Kühne

Das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) hat der Gemeinde zwar eine Fristverlängerung bis Ende 2021 zugestanden. Es müsste aber die neue Rahmennutzungsplanung erst genehmigen – was einige Zeit in Anspruch nimmt –, bevor sie der Gemeinderat in Kraft setzen kann. «Unter diesem zeitlichen Aspekt, aufgrund von anstehenden Folgeplanungen und damit wieder mit aktuellen Grundlagen gearbeitet werden kann, haben wir das Geschäft als wichtig und dringlich beurteilt», erklärt Bosshart.

Solange sich die Stimmrechtsbeschwerde nun auf dem Rechtsweg befindet, kann das DBU nicht mit den Arbeiten zur Genehmigung von Zonenplan und Baureglement beginnen. Und dies hat wiederum weitere Auswirkungen. «Die Rahmennutzungsplanung ist Grundlage für viele weitere Planungsinstrumente», sagt Bosshart. Deshalb wartet die Gemeinde beispielsweise noch damit ab, den Schutzplan für Natur- und Kulturobjekte anzupassen oder die alten Baulinien- und Gestaltungspläne zu überprüfen.

Von der Verzögerung betroffen sind teilweise auch private Bauherren, wie Bosshart bestätigt:

«Es gibt einzelne Projekte, welche auf Basis der neuen Rahmennutzungsplanung ausgearbeitet wurden. Sie sind momentan noch blockiert.»

Initiativtext zur Prüfung beim Kanton

Allenfalls indirekte Auswirkungen gibt es zudem für eine weitere Abstimmungsvorlage vom 13. Dezember. Gemeint ist die Volksinitiative, welche Mobilfunkantennen unter anderem nur noch in Gewerbezonen zulassen will. Mit 56 Prozent Ja-Stimmenanteil haben die Fischingerinnen und Fischinger dem zugestimmt.

Momentan befindet sich der Initiativtext noch beim Kanton zur Prüfung. Wird er genehmigt, tritt die Initiative in Kraft. In diesem Fall werde man entsprechend das alte Baureglement ergänzen, erklärt Bosshart. Verstösst die Initiative aber gegen übergeordnetes Recht, würde das sogenannte Kaskadenmodell zur Anwendung kommen, welches Mobilfunkanbieter verpflichtet, für neue Sendemasten jeweils zuerst den Bau in einer Gewerbezone zu prüfen. Weil dieses Modell aber im neuen Baureglement festgehalten ist, muss zur Einführung erst die Rahmennutzungsplanung bewilligt sein, was die Beschwerden derzeit verhindern. Die neue Ortsplanung wird die Gemeinde also noch einige Zeit beschäftigen.