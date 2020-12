Fischingen «Den Wertverlust der Liegenschaft bezahlt uns niemand»: Anwohner wollen die Umzonung für einen neuen Dussnanger Fussballplatz verhindern Veronika Eichenberg und Rolf Kellenberger wollen keinen Fussballplatz neben ihrem Haus. Sie werben deshalb für ein Nein an der Urne zu revidierten Fischinger Ortsplanung. Roman Scherrer 07.12.2020, 04.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Peter Rohner, Veronika Eichenberg und Rolf Kellenberger zeigen ihre gemeinsame Botschaft an der Dussnanger Frohsinnstrasse: «Nein zur Umzonung». Bild: Roman Scherrer

Gut möglich, dass es kein Selbstläufer wird. Am kommenden Sonntag befinden die Fischinger an der Urne über die revidierte Ortsplanung. Bereits hat die Interessengemeinschaft Oberwangen Dorf für ein Nein geweibelt.

Allerdings gibt es nun einen zweiten Widerstandsherd. Veronika Eichenberg und Rolf Kellenberger haben Hunderte Flyer verteilt, mit denen sie die Ablehnung empfehlen. Sie wehren sich gegen die Umzonung eines Landstücks direkt neben ihrer Liegenschaft an der Frohsinnstrasse. Mit dem neuen Zonenplan soll die Obstplantage in die Zone für öffentliche Bauten aufgenommen werden, womit der Fischinger Gemeinderat die Grundlage für einen neuen Fussballplatz und so einen Ersatz für die Schäfliwiese schaffen will. Denn der Trainingsplatz des FC Dussnang soll neu teilweise als Wohn- und Arbeitszone gelten.

Eichenberg und Kellenberger haben Einsprache gegen die neue Ortsplanung erhoben. Sie befürchten Licht- und Lärmemissionen durch Fussballspiele. Von der Planungsgruppe der Gemeinde habe man erfahren, dass der neue Platz für Ligaspiele dienen soll und an der Frohsinnstrasse 24 Parkplätze vorgesehen sind. «Die Beeinträchtigung für das ganze Quartier wäre massiv», sagt Eichenberg. Das nehme sie heute schon beim bestehenden Spielfeld Sonnenhof wahr.

«Den Wertverlust der Liegenschaft wird uns niemand bezahlen.»

Von Lärmschutzwänden wären sie und ihr Partner wenig begeistert. Eichenberg deutet auf den Planungsbericht zur neuen Ortsplanung. Darin steht zum Platz auf der Schäfliwiese, er sei umgeben von Wohn- und Arbeitszonen, «was zu vermehrten Störungen durch Lärm- und Lichtemissionen führt». «Das ist eine bodenlose Frechheit», sagt sie, «der vorgesehene Platz ist genauso umgeben von Wohnzonen.»

Mehr Verkehr im Quartier befürchtet

Mit Peter Rohner haben Veronika Eichenberg und Rolf Kellenberger einen Verbündeten gefunden. Er befürchtet mehr Verkehr auf der Schärlibachstrasse und dem Kreuzackerweg, wenn die Schäfliwiese bebaut wird.

«Und die 24 Parkplätze reichen nicht für ein Fussballspiel. Wo parkieren dann die Zuschauer? Wahrscheinlich auf unseren Quartierstrassen.»

Zudem stört Rohner, dass für den neuen Platz «Kulturland zerstört» würde. Die Gemeinde plane, die Obstplantage durch einen Kunstrasen zu ersetzen. «Es ist ein fauler Trick der Gemeinde», sagt Rohner, «sie wollen nur auf der Schäfliwiese Bauland gewinnen.» Der Trainingsplatz sei vor einigen Jahren der Gemeinde günstig verkauft worden, mit der Auflage, dass er ein Fussballplatz bleibe. «Deshalb mussten sie jetzt einen Ersatz finden.»

Blick auf den bestehenden Fussballplatz beim Schulareal Sonnenhof. Für ein neues Spielfeld will die Gemeinde die Obstplantage – links im Bild – in die Zone für öffentliche Bauten aufnehmen. Bild: Olaf Kühne

FC-Präsident widerspricht

Dem widerspricht Ernst Bucher. «Ich habe damals als Gemeinderat dafür gekämpft, dass die Schäfliwiese in Gemeindebesitz kommt», sagt der Präsident des FC Dussnang auf Anfrage. Die Gemeinde habe den Platz zu einem marktüblichen Preis erworben.

Ernst Bucher

Präsident FC Dussnang Bild: PD

«Den vormaligen Eigentümern habe ich versprochen, dass ich mich dafür einsetze, dass die Schäfliwiese ein Fussballplatz bleibt, solange ich Einfluss darauf habe und solange nicht an einem anderen Ort ein neuer Platz realisiert werden kann», berichtet Bucher. Eine rechtsverbindliche Auflage, dass die Schäfliwiese ein Fusballplatz bleiben muss, gebe es nicht.

Gemeindepräsident René Bosshart betont:

«Die revidierte Ortsplanung würde lediglich eine Grundlage für die Erweiterung der bestehenden Sportanlage schaffen.»

Bevor gebaut werden kann, müsse die Gemeindeversammlung einem Kreditantrag zustimmen.

Der wachsende Fussballklub stosse mit der Schäfliwiese an seine Kapazitätsgrenze. «Für ein ligataugliches Feld ist dort zu wenig Platz vorhanden.» Vereine würden für die Gemeinde eine wichtige gesellschaftliche Funktion übernehmen. «Es besteht daher ein überwiegendes öffentliches Interesse an einem angemessenen Sport- und Freizeitangebot.»

Die Schäfliwiese ist der aktuelle Trainingsplatz des FC Dussnang. Bild: Roman Scherrer

Gemeinde hat mehrere Standorte geprüft

Den Standort für den neuen Fussballplatz habe der Gemeinderat gewählt, weil dort die Infrastruktur der Schulanlage Sonnenhof genutzt werden kann, etwa Garderoben und Toiletten. Die Gemeinde hat im Rahmen eines Vorprojekts drei Varianten für das neue Spielfeld geprüft.

René Bosshart

Gemeindepräsident Fischingen Bild: Olaf Kühne

Zunächst war ein Standort näher beim Schulzentrum vorgesehen. Dort befindet sich aber eine Grundwasserschutzzone S2, für die ein Bauverbot besteht. «Mit der aktuellen Variante sind wir ausserhalb dieses Bereichs und dennoch nahe bei der Schulinfrastruktur.» Zudem verbrauche sie am wenigsten Kulturland. Das Gebiet sei zentral und aus allen Ortsteilen gut erreichbar.

«Der Gemeinderat hat bereits zugesichert, Massnahmen zu ergreifen, um die Licht- und Lärmemissionen zu minimieren», sagt Bosshart. Mit modernen Lichtanlagen könne etwa verhindert werden, dass benachbarte Liegenschaften beleuchtet werden. Und sollte der Verkehr im Frohsinn-Quartier zum Problem werden, könnten auch hier entsprechende Massnahmen ergriffen werden. Bosshart bekräftigt:

«Dass ein Kunstrasen geplant ist, stimmt nicht.»

Man habe je eine Kostenrechnung mit synthetischem wie auch natürlichem Untergrund gemacht. «Entschieden hat der Gemeinderat diesbezüglich aber noch gar nichts.»