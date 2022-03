Tag der offenen Tür im Hotel Kloster Fischingen

Fischingen Das Kloster öffnet seine Pforten: Was hinter den Hoteltüren liegt Am Sonntag hat das Kloster Fischingen zum Tag der offenen Hoteltüren eingeladen. Über hundert Besucherinnen und Besucher waren zugegen. Viele sehen die Hotelzimmer im Kloster das erste Mal von innen, andere interessieren sich für das Meditationszentrum oder die Schenke. Christoph Heer 08.03.2022, 16.30 Uhr

Die ersten Gäste treffen am Sonntagvormittag im Kloster Fischingen ein. Bild: Christoph Heer

Viele Besucherinnen und Besucher aus der ganzen Schweiz strömen am Sonntagnachmittag in den südlichsten Teil des Kantons Thurgau. Am Tag der offenen Hoteltüren erhalten sie interessante Einblicke ins Kloster Fischingen.

Das faszinierende Ambiente imponiert vor allem jenen, die sich zum ersten Mal im Inneren des Klosters aufhalten. Andere wiederum sind hell begeistert von den Hotelzimmern, welche einerseits ein klösterliches Flair aufweisen, andererseits aber auch Gemütlichkeit und Wohlbehagen ausstrahlen. Ebenfalls Teil der Exkursion sind die Seminarräume, die Gästezimmer, das Meditationszentrum, die Bibliothek, die Schenke, der Festsaal und die Küche.

Schon vor der Mittagszeit sind es über 100 Besucher, die sich davon inspirieren lassen. Das freut auch den Leiter von Hotellerie und Gastronomie Steffen Volk. Er sagt:

«Manche Besucher kennt man, andere nicht. Wir freuen uns über jeden einzelnen Gast, der sich heute in unserem wunderschönen Kloster aufhält und sich für das Innenleben interessiert.»

Einfach in der Stille sitzen

Eine ehemalige Dussnangerin, heute in Aadorf wohnhaft, kennt das Kloster aus früheren Zeiten – und ist des Lobes voll. «Was mich immer wieder beeindruckt, ist die Freundlichkeit des Personals. Die Anlässe und das Essen hier sind schlicht phänomenal», sagt sie. Und eine weitere Anwesende aus Wil hebt den Bau als solches heraus. «Das ganze Kloster mit allem Drum und Dran, das Alte und das Historische, das gefällt mir äusserst gut.» Immerhin sei es nicht alltäglich, dass man in einem Kloster Einblick in die diversen Räume und Säle erhält.

Einige sind vom Meditationszentrum, das 2014 entstand, angetan. Hier wird das Zazen – das Sitzen in der Stille – angeboten. Kein einfaches Unterfangen, einen ganzen Tag lang ruhig zu sein. Obschon das wohl manch einem guttun würde. Wer sich auf einen Tag im Stillen mit westlicher Zen-Meditation und angeleitet von der Benediktinergemeinschaft hingeben will, kann dies am 26. März ausprobieren.