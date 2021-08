Zu wenig Nährstoffe im Bodensee und Alterspatente

Fischen Ebbe in den Fischernetzen: «Wir können nicht einfach am Phosphorhahn drehen» Der überdüngte Bodensee ist passé. Heute ist das Gewässer nährstoffarm. Konsequenz: Den Berufsfischern gehen immer weniger Fische ins Netz. Deshalb mussten Massnahmen ergriffen werden. Eine davon sind Alterspatente für pensionierte Berufsfischer. Francesca Stemer 09.08.2021, 05.00 Uhr

Im Bodensee gibt es immer weniger Fische. Bild: Susann Basler

Jeden Morgen, kurz vor halb vier ist der pensionierte Berufsfischer Paul Imhof auf dem See. Er geht seiner Arbeit nach, die er fast schon sein ganzes Leben lang ausübt.

Doch wenn Imhof heute am Bug seines Schiffes steht, seine Netze einholt und den Fang betrachtet, ziehen sich Sorgenfalten über seine Stirn. Seine Arbeit hat sich in den letzten Jahren verändert.

Ein nährstoffarmer See

Als eines der Hauptprobleme sieht der langjährige Fischer den schwindenden Fischbestand. Das Problem liege aber nicht bei einer allfälligen Überfischung, sondern beim Nährstoffmangel im Bodensee, sagt er.

Roman Kistler Amtsleiter Jagd- und Fischereiverwaltung Kanton Thurgau. Bild: Andrea Stalder

Noch vor rund 50 Jahren war der Algen- und Planktonbestand hoch. Der Grund: ein hoher Phosphorgehalt. Roman Kistler, Leiter der Jagd- und Fischereiverwaltung Thurgau, erklärt:

«Phosphor ist der Grundbaustein von biologischem Leben.»

Doch damals wurde zu viel Phosphor durch ungereinigtes Abwasser in den Bodensee eingeleitet. Das Resultat: Mehr Nahrung und ein grösserer Fischbestand, jedoch eine grössere Verunreinigung des Gewässers. Schliesslich entschlossen sich der Kanton und die Anrainerstaaten dazu, den See durch den Bau von Abwasserreinigungsanlagen zu säubern.

Heute ist das Phosphoraufkommen gemäss Kanton angemessen. «Aktuell haben wir einen ökologischen Zustand wie in den 1950er-Jahren. Mit wenig Nährstoffen und dementsprechend einem geringeren Fischbestand», so Kistler.

Keine Änderung in Sicht

Reto Leuch, Berufsfischer. Bild: Raphael Rohner

Auf Seiten der Fischer beurteilt man die Situation anders. Reto Leuch, Präsident Schweizerischer Berufsfischerverband, erklärt: «Natürlich setzen wir uns dafür ein, dass die Phosphorzufuhr verstärkt werden würde.» Doch der Berufsfischer bleibt realistisch: «Ich glaube jedoch nicht, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird.»

Von Seiten des Kantons erklärt Kistler: «Wir können nicht einfach am Phosphorhahn drehen.» Denn die Auswirkungen sind nicht genau berechenbar und würden bei einem grossen Gewässer, wie dem Bodensee, erst in einigen Jahren eine Wirkung zeigen. Und man dürfe nicht vergessen: Der Bodensee habe sich in den letzten Jahren gewandelt.

So machen der Kormoran oder die Quaggamuschel den heimischen Fischen, die sowieso schon geringe Nahrung streitig. Und die beiden Seebewohner tendieren dazu, grosse Schäden an den Fischernetzen zu verursachen.

Der Fischertrag im Bodensee schwand in den letzten zehn Jahren von 800 Tonnen auf 250 Tonnen. Imhof erklärt, dass man früher gut von der Berufsfischerei leben konnte. Heute sieht das anders aus: Ohne Nebenerwerb sei das kaum mehr möglich. Doch Leuch hat klare Worte:

«Wir müssen mit dieser Situation leben.»

So müssen beispielsweise auch pensionierte Berufsfischer kürzertreten.

Aufhören? Keine Option

Denn wenn Berufsfischer das Pensionsalter erreichen, erhalten sie im Kanton Thurgau ein Alterspatent. Dieses erlaubt es ihnen, weiterhin zu fischen, jedoch reduzierter, beispielsweise nur noch mit einer bestimmten Anzahl von Netzen.

Diese Alterspatente gibt es im Kanton Thurgau seit einigen Jahrzehnten, erklärt Kistler. 2015 wurden sie jedoch für die Berufsfischer im Bodensee-Obersee vereinheitlicht.

«Als die Fangerträge so stark zurückgegangen sind, hat man nach Lösungen gesucht, um die jungen, noch nicht pensionierten Berufsfischer zu unterstützen», so Leuch. Das Ziel war es, einen Mittelweg zu finden, um niemandem ein Patent zu entziehen. Kister ergänzt:

«Diese Regel kommt denjenigen Berufsfischern zugute, die noch im Erwerbsleben stehen, weil ihnen dadurch ein ‹grösseres Stück vom Kuchen› zur Verfügung steht.»

Momentan gibt es 17 Personen, die im Besitz eines Berufsfischerpatentes sind. Davon haben zehn ein Alterspatent.

Für Imhof bedeutet das, er darf sechs anstelle seiner früheren 20 Netze auslegen. Der Fang reiche ihm oft nur knapp, um die laufenden Kosten zu decken. Doch ans Aufhören denkt er trotzdem nicht. Er kann es nicht. Seine Lippen heben sich zu einem sanften Lächeln. «Wissen Sie, ich habe mein ganzes Leben auf dem See verbracht, ich kann nicht einfach so aufhören.» Paul Imhof hängt an seiner Arbeit. Und damit ist er nicht der Einzige. Vielmehr sticht laut Roman Kistler die Mehrheit der Berufsfischer nach ihrer Pensionierung weiterhin in See.