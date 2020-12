Finnischer Verdienstorden Des Thurgaus dritter Löwe: Dem Weininger Architekten Felice Romano wurde von der Republik Finnland höchste Ehre zuteil Am Anfang war die Liebe. Das war vor 45 Jahren. Mittlerweile präsidiert Felice Romano aus Warth-Weiningen seit 21 Jahren die Handelskammer Finnland-Schweiz. Und er war 15 Jahre lang finnischer Honorargeneralkonsul in der Schweiz. Für diese Verdienste ist er nun mit einem hohen Orden ausgezeichnet worden. Mathias Frei 28.12.2020, 04.30 Uhr

Ein stolzer Geehrter: Felice Romano trägt die hohe Auszeichnung am Hals. Bild: Donato Caspari

Der 15. Juni 1975 war es, als diese Geschichte ihren Anfang nahm. Der junge Architekt Felice Romano war vor nicht einmal sieben Stunden in Helsinki gelandet, als er eine junge Finnin kennen lernte. Mit Seijaleena ist er mittlerweile schon lange Jahre verheiratet. Ohne sie wäre Finnland vielleicht nur ein Kapitel in seinem Leben geworden. Ohne sie wäre er nun wohl nicht Träger des Kommandeurskreuzes des Verdienstordens des Löwen von Finnland (Finnisch: Suomen Leijonan Ritarikunnan Komentajamerkki).

Das Behältnis des Ordens. Bild: Donato Caspari

Der Löwenorden ist die drittwichtigste Auszeichnung der Republik Finnland. Dass Nicht-Finnen mit so einem Ehrenzeichen dekoriert werden, muss ihr Wirken zum Wohle der Republik ausserordentlich und langjährig sein. Damit hat der Thurgau nun nicht nur zwei Löwen im Wappen, sondern auch einen finnischen Löwen.

Seit 1942 goldener Löwe und weisses Templerkreuz Finnland pflegt eine ausgeprägte Ordenskultur. Als höchste zivile und militärische Auszeichnung der Republik gilt der Finnische Orden des Freiheitskreuzes, der erstmals 1918 gestiftet worden ist. Der Finnische Orden der Weissen Rose, seit 1919, rangiert an zweiter Stelle des finnischen Ordenssystems. Beide Auszeichnungen haben als oberste Klasse das Grosskreuz, danach fünf niedrigere Klassen, die Weisse Rose kennt darunter auch noch Medaillen. An dritter Stelle steht der Orden des Löwen von Finnland. Dieser wurde am 11. September 1942 vom damaligen Staatspräsidenten Risto Ryti gestiftet. Der Löwenorden kennt fünf Klassen: Grosskreuz, Kommandeur mit Stern, Kommandeur, Ritter I. Klasse und Ritter II. Klasse. Das Medaillon zeigt den goldenen finnischen Löwen vor rotem Hintergrund, darum herum ein weiss emailliertes Templerkreuz. (ma)

Schirmherr des Löwenordens ist der finnische Staatspräsident. Im Falle des heute 76-jährigen Architekten aus Warth-Weiningen hat der finnische Botschafter in der Schweiz, Timo Rajakangas, die Ehrung vorgenommen. Normalerweise hätte diese am finnischen Nationalfeiertag, dem 6. Dezember, im Rahmen eines grossen Empfangs mit zwei Hundertschaften an Gästen stattgefunden. Pandemiebedingt musste aber am 10. Dezember ein kleiner Rahmen in der Botschafterresidenz in Muri bei Bern genügen.

Das Kommandeurskreuz des Verdienstordens des Löwen von Finnland. Bild: Donato Caspari

Er spricht nur besseres Kinderfinnisch

Er sei bewegt gewesen, als ihm der Botschafter den Verdienstorden umgelegt habe, sagt Romano. «Der Botschafter, der dieses Amt schon seit über 20 Jahren in verschiedenen Ländern ausübt, stellte fest, dass er noch nie eine so hohe Würdigung vornehmen durfte.» Diese spezielle Ehrung freue ihn ausserordentlich. Die Banden zu Finnland seien über das Familiäre hinaus sehr stark.

«Obwohl ich ja nur ein besseres Kinderfinnisch beherrsche.»

Der finnische Botschafter Timo Rajakangas mit Felice Romano bei der Ehrung in kleinem Rahmen. Bild: PD

Der selbstständige Architekt präsidiert seit 1999 ehrenamtlich die Handelskammer Finnland-Schweiz. Bis Ende 2019 fungierte er während 15 Jahren als finnischer Honorargeneralkonsul in der Schweiz. Er führte mit den Kantonen Zürich, Glarus, den beiden Basel und den beiden Appenzell, Schaffhausen, St.Gallen, Graubünden, Aargau und Thurgau den grössten Amtsbezirk, in dem 4000 Bürger der 7000-köpfigen finnischen Gemeinde in der Schweiz leben.

Finnlands 100-Jahr-Jubiläum als Höhepunkt

Nebst traditionellen konsularischen Aufgaben und der Imagepflege fanden unter Romanos Ägide viele erfolgreiche Veranstaltungen statt. «In bester Erinnerung bleiben mir die offiziellen Feierlichkeiten zu 100 Jahren finnische Unabhängigkeit im Jahr 2017.» Romano fungierte damals als Co-Gastgeber mit dem Botschafter. Vergangenes Jahr initiierte er auch einen offiziellen Besuch der nordischen Botschafter im Thurgau.

«In all den Jahren habe ich sechs Botschafter in der Schweiz erlebt. Rajakangas ist mit Abstand der Aktivste.»

Der Botschafter legt Felice Romano den Orden um. Bild: PD

Nicht minder sind seine Verdienste als Handelskammer-Präsident. In der Schweiz lud er regelmässig zu Netzwerk- und Bildungsveranstaltungen. Fast jährlich fanden thematische Studienreisen nach Finnland statt. Im Jahr 2022 feiert die Handelskammer ihr 50-jähriges Bestehen. Romano sagt:

«Der Orden ist mir zusätzliche Motivation, die Jubiläumsfeierlichkeiten voranzutreiben.»