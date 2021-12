Frauenfelder Gemeinderat bewilligt Defizit-Budget 2022

Finanzpolitik «Nicht ganz befriedigend»: Frauenfelder Gemeinderat bewilligt zwar das Minus im Budget 2022, kann sich aber noch nicht mit höheren Steuern anfreunden Die Finanzsituation für das kommende Jahr mit einem Defizit von 3,78 Millionen Franken für die Stadtverwaltung sei nicht ganz unerwartet, heisst es in der Budgetdebatte vom Mittwochabend. Kritik wird auch laut am Personalausbau und am fehlenden Sparwillen des Stadtrats. Gleichwohl kommen die Voranschläge der Stadt grossmehrheitlich bis einstimmig durch. Mathias Frei Jetzt kommentieren 16.12.2021, 16.55 Uhr

Blick in den Grossen Bürgersaal während der Budgetdebatte des Gemeinderats von Mittwochabend. Bild. Reto Martin

Handzahm ist ein böses Wort. Gemeinderatspräsident Claudio Bernold hält aber am Mittwochabend zum Ende der Budgetdebatte zu Recht fest, je näher die Sitzung an Weihnachten liege, desto harmonischer werde diskutiert. Und desto kürzer halten sich die Votantinnen und Votanten. Wann zuletzt ging das Budget im Grossen Bürgersaal in weniger als vier Stunden durch? Am Mittwochabend ist jedenfalls bereits um 19.38 Uhr Schluss. Bernold wirkt selber etwas erstaunt.

Gemeinderatspräsident Claudio Bernold, FDP. Bild: Donato Caspari

An der rosigen Finanzsituation der Stadt kann es nicht liegen. Der Stadtrat rechnet bei einem Umsatz von 93,77 Millionen Franken im Budget 2022 mit einem korrigierten Defizit von 3,71 Millionen. Thurplus schönt die Gesamtbetrachtung und budgetiert ein Plus von 5,79 Millionen (bei 91,98 Millionen Umsatz). Das Alterszentrum Park (AZP) rechnet bei 19,4 Millionen Umsatz mit einem Überschuss von 440'000 Franken. Trotz dieser Zahlen hat der Gemeinderat verhältnismässig viel Verständnis für den Stadtrat. An punktueller Kritik darf es gleichwohl nicht fehlen. Letztlich gehen die Budgets der Stadtverwaltung (mit Nein-Stimmen und Enthaltungen von SVP/EDU) und Thurplus (mit Nein-Stimmen und Enthaltungen der Ratslinken) grossmehrheitlich sowie der AZP-Voranschlag einstimmig durch.

Unterstützung für das antizyklische Verhalten des Stadtrats

Kurt Sieber, Vize GPK Finanzen und Administration sowie Gemeinderat SVP. Bild: PD

Kurt Sieber (SVP), Vizepräsident der Geschäftsprüfungskommission (GPK) Finanzen und Administration, findet die Budgets «nicht ganz befriedigend». Gleichwohl sei die GPK der Ansicht, dass der Steuerfuss nicht so rasch angetastet werden sollte. Die Reduktion von Nettovermögen und Bilanzüberschuss sei verkraftbar. Hintergrund ist, dass der Stadtrat im Finanzplan 2024 eine Steuerfusserhöhung von fünf Prozentpunkten auf dann 65 Prozent vorsieht. Sieber sagt:

«Liegt es wirklich nur an den Investitionen und den Abschreibungen oder fehlt nicht auch der Sparwillen?»

Die Rechnung sei nicht ausgeglichen und werde es mittelfristig ohne Kraftakt auch nicht werden. Beliebig fortschreiben wolle und dürfe man ein solches Defizit nicht, und der ständige Personalausbau müsse gestoppt werden. Der Finanzierungsfehlbetrag von fast 23 Millionen Franken sei happig, man unterstütze aber das antizyklische Verhalten des Stadtrats bei den Investitionen. Die GPK ist der Meinung, dass Leistungen der Stadt tendenziell jetzt noch nicht abgebaut werden sollten. Die Stadtverwaltung sei im Vergleich zu anderen Städten grundsätzlich nicht überdimensioniert, werde aber stetig ausgebaut, sagt Sieber.

Nötiges will man sich leisten, aber nicht mehr

Christoph Regli, Gemeinderat Die Mitte. Bild: PD

Den Budgets 2022 könne zugestimmt werden, sagt Christoph Regli für die Fraktion Die Mitte/EVP. Mit einer Steuererhöhung werde man sich nicht so schnell anfreunden – aber auch nicht mit einem unerträglichen Spardruck.

«Es soll gespart und nur das ausgegeben werden, was nötig ist. Aber Nötiges werden wir uns leisten.»

Die Defizite im aktuellen Rahmen würden seine Fraktion nicht nervös machen, sagt Regli. Denn die Generation, die das Nettovermögen angespart habe, soll auch den teilweisen Abbau noch erleben dürfen. Zur drohenden Steuerfusserhöhung sagt FDP-Fraktionspräsident Sandro Erné, diese werde man so nicht unterstützen können. Denn:

Sandro Erné, Fraktionspräsident FDP. Bild: Tobias Garcia

«Dazu fehlen uns zum jetzigen Zeitpunkt klar ersichtliche Einsparbemühungen und Rahmenbedingungen beim Personal sowie eine Prüfung von verzichtbaren Verwaltungstätigkeiten.»

Erné fokussiert vor allem auf die Stellenplanaufstockung von kumuliert fünf Vollzeitstellen. Zwischen 2015 und 2020 sei die Zahl der Vollzeitstellen um 22 Prozent, lohnmässig eine Steigerung um 15 Prozent. Die Bevölkerung indes sei nur um vier Prozent gewachsen.

SVP/EDU vermisst ernsthaften Sparwillen des Stadtrats

Hanspeter Gubler, Gemeinderat SVP. Bild: PD

Hanspeter Gubler sagt für die Fraktion SVP/EDU, das Defizit sei «unbefriedigend», komme aber nicht überraschend. Angesichts des Bilanzüberschusses sei es aber verkraftbar. Er moniert:

«Aus dem vorgelegten Budget und Finanzplan ist kein ernsthafter Sparwille des Stadtrats zu erkennen.»

Gubler fordert eine koordinierte, nachhaltige geprägte Gesamtschau des Stadtrats, um die Stadtrechnung wieder ins Lot zu bringen. Gegen Mehrertrag, etwa eine Abschöpfung bei den Planungsmehrwerten, hätte Gubler nichts. Eine Steuerfusserhöhung von mehr als zwei bis drei Prozentpunkten für den Hallenbadneubau werde die Fraktion aber kurz- und mittelfristig nicht goutieren.

Ratslinke: Steuererhöhung nicht undenkbar bis notwendig

Heinrich Christ, Fraktionspräsident CH/Grüne/GLP und Gemeinderat CH. Bild: PD

Den Dienstleistungen, welche die Stadtverwaltung erbringe, gelte es Sorge zu tragen, sagt Heinrich Christ, Fraktionspräsident CH/Grüne/GLP. Zum Erhalt der städtischen Strukturen gehöre auch genügend Personal. Christ sagt:

«Die budgetierten Stellen sind gut begründet.»

Zur Steuerfusserhöhung, die der Stadtrat im Finanzplan 2024 vorsieht, meint Christ, diese sei Mittel zum Zweck und deshalb nicht undenkbar. Lob gibt es für das Budget 2022. Denn der Stadt verzichte auf Schönfärberei. Das sei nicht selbstverständlich.

Pascal Frey, Fraktionspräsident SP. Bild: PD

«Vieles wurde zusammengestrichen, es gibt aber aus unserer Sicht keine Radikalmassnahmen wie die letzten beiden Jahre. Es wurde einfach gleichmässig an der Zitrone gequetscht.»

Das sagt SP-Fraktionspräsident Pascal Frey. Man wolle vom Stadtrat wissen, welche Massnahmen geplant seien, um die Rechnung auszugleichen. Das Wissen um die steigenden Investitionen sei schon lange da, «entsprechend steigen die Abschreibungen». Nur mit der angedachten Steuererhöhung werde es nicht reichen, zumal diese ja sowieso nur eine Fehlerkorrektur sei.

Mittelfristig müsste man jährlich zehn Millionen Franken abschreiben

Stadtpräsident Anders Stokholm, FDP. Bild: Michel Canonica

Stadtpräsident Anders Stokholm hält Rückschau in die 2000er-Jahre, als die Stadt überdurchschnittlich viele zusätzliche Abschreibungen vornehmen konnte. Viele städtische Anlagen seien 40 bis 50 Jahre alt, müssten ersetzt werden. Die Stadt sei auch bevölkerungsmässig gewachsen. Er rechnet vor, dass in Zukunft jährliche Abschreibungen von zehn Millionen notwendig werden. 2022 sind 4,38 Millionen budgetiert. Und Stokholm verwehrt sich gegen den Vorwurf des fehlenden Sparwillens. In der ersten Lesung habe das Budget 2022 noch ein Defizit von sechs Millionen ausgewiesen. Man werde mittelfristig nicht um eine Kombination von Massnahmen herumkommen, auf der Aufwand- und der Ertragsseite. «Auch nicht um eine Steuerfusserhöhung.»

