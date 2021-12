Frauenfelder Budgetdebatte: Erstaunlich wenig Anträge

Finanzpolitik Erstaunlich wenig Anträge in der Debatte zum Frauenfelder Stadtbudget: Das Defizit schmilzt ein wenig, und das Parkleitsystem kommt neu rein In jüngerer Vergangenheit kamen vor allem von bürgerlicher Seite viele Kürzungsanträge. Am Mittwochabend bei der Beratung des Frauenfelder Stadtbudgets 2022 verlangte aber nur die Fraktion CH/Grüne/GLP Anpassungen bei Kontopositionen – und das nur mit mässigem Erfolg. Mathias Frei 16.12.2021, 18.48 Uhr

Budgetdebatte des Frauenfelder Gemeinderats am Mittwochabend im Grossen Bürgersaal. Bild: Reto Martin

In der Pause nach der Eintretensdebatte fragt sich die Raucherfraktion vor dem Rathaus-Nebeneingang, wer die meisten Anträge in der materiellen Beratung stellt. SVP-Gemeinderätin Christa Zahnd meint schmunzelnd: «Wir stellen mindestens 20 Anträge.» Sie hat nur geflunkert. Von SVP/EDU gibt es keinen einzigen. Man wolle nicht einem Sparflickenteppich Vorschub leisten, sagt denn auch Hanspeter Gubler (SVP) beim Eintreten.

Die einzigen Anträge, die einstimmig durchkommen, stammen vom Stadtrat. In den Sitzungen zweier Geschäftsprüfungskommissionen hatten sich Fragen gestellt zu zwei Positionen: Beiträge Gemeinden an den regionalen Führungsstab und Beiträge Stadtschützengesellschaft. Aufgrund der nachträglichen Korrektur verbessert sich das Budget der Stadtverwaltung um 208'000 Franken. Das Defizit beträgt also nur noch 3,706 Millionen.

Stadtrat bekommt Geld für Parkleitsystem-Studie

Anita Bernhard, Gemeinderätin CH. Bild: PD

Weitere drei Anträge, von denen zwei keine Mehrheit finden kommen von der Fraktion CH/Grüne/GLP. Anita Bernhard (CH) fordert, zwei Tiefbausanierungen an der Hasenbühl- und an der Gewerbestrasse aus den Investitionen 2022 um ein Jahr zu schieben. Denn dieser Perimeter betrifft den Ausbau der Wärmeversorgung Frauenfeld-West, worüber das Stimmvolk im Herbst 2022 befindet. Es mache keinen Sinn, diese Strassen zu sanieren, um sie danach nochmals für die Wärmeleitungen zu öffnen. Der zuständige Stadtrat Andreas Elliker spricht sich gegen den Antrag aus, der dann nur auf elf Ja-Stimmen kommt.

Roland Wetli, Gemeinderat CH. Bild: PD

Roland Wetli (CH) will derweil das Geld für eine Studie zum Parkleitsystem aus dem Finanzplan 2023 in die Investitionen 2022 vorverschieben.

«Wir können den Stadtrat zwar nicht zu einer Studie zwingen, ihm aber die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen.»

Unterstützung bekommt Wetli auch von Beda Stähelin (CVP), der ein Parkleitsystem mit Hochdruck angehen will. Stadtrat Elliker argumentiert mit fehlenden personellen Ressourcen. «Wir können nicht alles gleichzeitig machen.» Er wolle deshalb keine Versprechungen machen, die er womöglich nicht halten könne. Mit 21 Ja-Stimmen obsiegt aber Wetlis Antrag. So erhöht sich das Investitionsvolumen 2022 um 40'000 Franken.

Neue Gasanschlüsse für Leuthold ein No-Go

Stefan Leuthold, Gemeinderat GLP. Bild: PD

Für Stefan Leuthold (GLP) ist es ein No-Go, dass Thurplus immer noch neue Gasanschlüsse erstelle. Er beantragt deshalb, zweimal 40'000 Franken für Gasanschlüsse und entsprechende Netzanschlusskosten zu kippen. Der zuständige Stadtrat Fabrizio Hugentobler sagt, man erschliesse nicht neue Gebiete, sondern erstelle lediglich Hausanschlüsse. Jährlich seien das 20 neue Anschlüsse, zugleich würden 40 Anschlüsse stillgelegt. Er spricht sich dafür aus, den Weg der langfristigen Planung weiterzugehen. So sieht es auch die Mehrheit des Gemeinderats. Der Antrag kommt nur auf 14 Ja-Stimmen.