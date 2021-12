Der Stadt Frauenfeld droht auf 2024 eine Steuerfusserhöhung

Mit dem Defizit aus dem Budget 2022 sinkt der Bilanzüberschuss per Ende 2022 auf 65,83 Millionen Franken. Per Rechnungsabschluss 2020 lag dieser Wert bei über 73 Millionen. Die im Finanzplan prognostizierten Negativabschlüsse lassen den Bilanzüberschuss per Ende 2025 auf 55,11 Millionen schwinden. Rein buchhalterisch gibt es aber Licht am Horizont. Denn die Auflösung der Neubewertungsreserven in der Höhe von 36,59 Millionen, die in naher Zukunft von Gesetzes wegen erfolgen muss, ist im Finanzplan nicht eingerechnet. Stadtpräsident Anders Stokholm sprach an der Präsentation des Budgets 2022 denn auch von einer soliden Eigenkapitalbasis. Gemäss Budgetbotschaft hat sich die Eigenkapitalstrategie des Stadtrats nicht geändert. Einen Bilanzüberschuss von rund 40 Millionen sieht man als «ausreichend an für die inhärenten Risiken der städtischen Aufgabenerfüllung». (ma)