Stadt Frauenfeld: Minus in der Rechnung 2021

Finanzpolitik Besser ist noch lange nicht gut: Frauenfelder Stadtverwaltung schliesst 2021 im Vergleich zum Budget nur mit einem halb so grossen Minus ab Budgetiert war ein Defizit von 3,54 Millionen Franken. Nun weist die Rechnung 2021 einen Verlust von 1,71 Millionen aus. Der Stadtrat spricht von einem «verhalten positiven Ergebnis». Beim Fiskalertrag wurde eine Punktlandung erreicht. Dafür lagen die Nettoinvestitionen mit realisierten knapp zehn Millionen Franken klar unter den budgetierten 14,81 Millionen. Mathias Frei Jetzt kommentieren 03.05.2022, 17.39 Uhr

Gut gelaunt an der Pressekonferenz: Finanzchef Reto Angehrn und Stadtpräsident Anders Stokholm. Bild: Janine Bollhalder

Ein Schönfärber ist Anders Stokholm nicht. Vergleiche man den Rechnungsabschluss mit dem Budget, sei es erfreulich, sagt der Stadtpräsident. Gleichwohl stehe da ein Minus vor dem Ergebnis. Und im Vergleich beispielsweise zur Rechnung 2021 des Kantons sei der Abschluss der Frauenfelder Stadtverwaltung auch nicht so «rosig». Die Wertung des Stadtrats laute:

«Verhalten positiv.»

Ohne dass die kritische Note zu den Verlusten in der Rechnung der Stadtverwaltung und des Alterszentrums Park vergessen geht, wie Stokholm an der Präsentation der Rechnung am Dienstvormittag im Rathaus feststellt. Die Stadtverwaltung schliesst halb so schlecht ab wie budgetiert: bei einem Umsatz von 89,87 Millionen Franken mit einem Minus von 1,71 Millionen statt deren 3,54 Millionen. Zusammen mit dem Überschuss von Thurplus (5,83 Millionen) und dem Defizit des Alterszentrums resultiert über alles gesehen ein Plus von 3,59 Millionen (Gesamtumsatz: 194,94 Millionen).

Punktlandung bei den Steuereinnahmen

Im Gegensatz zu anderen öffentlichen Körperschaften, die in diesen Tagen überraschend gute Abschlüsse präsentieren, habe die Stadt den Fiskalertrag realistisch budgetiert – und nun eine Punktlandung hingelegt, meint Finanzchef Reto Angehrn. 41,48 Millionen flossen in diesem Bereich in die Stadtkasse, budgetiert waren 210'000 Franken weniger. Das ist mehr als in der Rechnung 2020 mit 39,66 Millionen.

Während anderswo der zu pessimistisch budgetierte Fiskalertrag in schwarzen Zahlen resultierte, konstatiert Stokholm für die Rechnung der Stadtverwaltung pandemiebedingte Negativ-, aber auch Positiveffekte, etwa tiefere Besucherzahlen in der Badi, aber durch die Schliessung auch tiefere Aufwände. Und vor allem gibt es im Gegensatz zur Rechnung 2020, als Folgebewertungen von städtischen Liegenschaften des Finanzvermögens in Höhe von 4,3 Millionen das Minus buchhalterisch in ein Plus verwandelten, statt Schein nur noch Sein.

Ausführungsgrad bei Investitionen liegt bei 67,5 Prozent

Visualisierung des aktuell im Bau befindlichen Hallenbadneubaus. Bild: PD

Bei den Nettoinvestitionen stellt Stokholm ein «übliches Phänomen» fest: dass der Ausführungsgrad bei weitem nicht bei 100 Prozent liegt. Gemäss Angehrn pendelte man bei diesem Wert in jüngerer Vergangenheit zwischen 60 und 70 Prozent. Im Rechnungsjahr 2021 waren es 67,5 Prozent. Von budgetierten 14,8 Millionen wurden deren 9,99 Millionen realisiert. In der Rechnung 2020 betrugen die Nettoinvestitionen 7,48 Millionen. Nebst verschiedenen Tiefbauprojekten, die Verzögerungen erfuhren, schenkten die Minderausgaben beim Hallenbadneubau (2,3 Millionen unter Budget) und beim Neubau für die Tierkörpersammelstelle (1,2 Millionen Budget) ein.

Visualisierung der geplanten Tierkörpersammelstelle. Bild: PD

Die tieferen Investitionen und das verbesserte Rechnungsergebnis führten zu einem doppelt so guten Selbstfinanzierungsgrad. Statt der budgetierten knapp 16 Prozent (der tiefste Wert seit Umstellung auf HRM2 im Jahr 2015) liegt dieser bei 36,5 Prozent. Die nicht getätigten Investitionen sind aber nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Angehrn sagt:

«Diese Finanzkennzahl wird auch in den kommenden Jahren stark belastet und voraussichtlich wesentlich unter dem angestrebten Zielband von 80 bis 100 Prozent liegen.»

Aufgrund der tieferen Investitionen musste weniger abgeschrieben werden als budgetiert: 3,9 Millionen statt 4,33 Millionen. Bei knapp zehn Millionen Franken realisierten Nettoinvestitionen stellt Finanzchef Angehrn zu Recht eine Diskrepanz fest. In der Folge sind auch die Restbuchwerte weiter angestiegen, von 85,67 Millionen auf 91,72 Millionen Franken.

Solide Eigenkapitalbasis und hoher Bilanzüberschuss

Stadtpräsident Stokholm stellt trotz allem eine solide Basis in Sachen Nettovermögen und Eigenkapital fest. Die Frauenfelder Stadtverwaltung weist per Ende 2021 ein Nettovermögen von 52,76 Millionen Franken aus. Das Eigenkapital blieb fast stabil und liegt bei 144,48 Millionen. Darin inbegriffen ist der Bilanzüberschuss, der um das Defizit von 1,71 Millionen schrumpft und bei 71,58 Millionen Franken steht. Der Bilanzüberschussquotient liegt bei sehr guten 173 Prozent. Das heisst: Der Bilanzüberschuss beträgt 173 Prozent des jährlichen Fiskalertrags.

