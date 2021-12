Kritische Verschuldung: In Aadorf entbrennt Steuerfussdebatte

Finanzen Trotz kritischem Verschuldungsgrad: Aadorfer Gemeinderat will den Steuerfuss nicht erhöhen Eine Auswertung der kantonalen Dienststelle für Statistik zeigt, dass vier Thurgauer Gemeinden eine kritische Schwelle der Bruttoverschuldung erreicht haben. Am schlechtesten steht Aadorf da. Der Gemeinderat will an der Budgetversammlung dennoch einen gleichbleibenden Steuerfuss beantragen. Miguel Lo Bartolo Jetzt kommentieren 01.12.2021, 16.40 Uhr

Die Gemeinde Aadorf steht punkto Bruttoverschuldung gelinde gesagt schlecht da. Im kantonalen Vergleich ist man mit Amriswil, Hüttlingen und Tobel-Tägerschen Schlusslicht, was den Verschuldungsgrad angeht. Dieser gilt nach den Massstäben der Kantonalen Dienststelle für Statistik gar als «kritisch» (siehe Grafik).

Der Bruttoverschuldungsanteil überschreitet mittlerweile 200 Prozent des laufenden Ertrags. Bereits 2020 führte Aadorf den Bezirk Münchwilen in Sachen Verschuldungsgrad mit knapp 169 Prozent an, dicht gefolgt von Tobel-Tägerschen mit 167 Prozent. Unter diesen Umständen könnte der Steuerfuss in Aadorf zum ungeahnten Politikum werden. Der Gemeinderat will nämlich den Steuerfuss vorerst beibehalten, wie er in seiner Botschaft zur anstehenden Gemeindeversammlung vom 7. Dezember schreibt. Im Wortlaut liest es sich wie folgt:

«Trotz rund 30 Millionen Franken Schulden hält der Gemeinderat am aktuellen Steuerfuss von 55 Prozent fest. Die Investitionen in den kommenden Jahren lassen erahnen, dass der Steuerfuss in absehbarer Zeit erhöht werden muss.»

Derweil wünschen sich einzelne Ortsparteien, dass dieser bereits auf Budget angehoben wird. Das zeigt eine Umfrage der «Thurgauer Zeitung».

FDP und SVP sind einer Meinung

Die FDP-Ortspartei will davon absehen, an der Gemeindeversammlung einen Antrag auf Steuererhöhung zu stellen. Ortsparteipräsident Roland Gabriel sagt auf Anfrage: «Wie würde das denn aussehen? Wir wollen dem Gemeinderat keinesfalls in den Rücken fallen.» Gabriel spricht indes davon, dass es eine Partei gebe, die genau das plant.

Die Verschuldung sei evident. Dass der Grad kritisch ist, zweifelt bei den Liberalen auch niemand an. Gabriel spricht von einer Pro-Kopf-Verschuldung von 2000 Franken, die gemäss Finanzplan bis 2026 auf geschätzte 2500 Franken ansteigen könnte.

«Das ist inakzeptabel und gilt es unter allen Umständen zu verhindern.»

Die FDP unterstützt den Antrag des Gemeinderats auf einen gleichbleibenden Steuerfuss für das kommende Jahr. «Sie fordert aber vom Gemeinderat, den Schuldenabbau mit Hochdruck anzugehen», heisst es in einer kürzlich publizierten Medienmitteilung. Schliesslich solle an der Gemeindeversammlung 2022 ein Sparbudget präsentiert und transparent aufgezeigt werden, wie sich die Verschuldung nachhaltig und kontinuierlich abbauen lasse, «unter Berücksichtigung einer Steuerfusserhöhung per 2023».

Roland Gabriel, Ortsparteipräsident SVP Aadorf. Bild: PD

Bei der SVP-Ortspartei sind die Bedenken dieselben. Nur will man einen anderen Lösungsansatz wählen. Ortsparteipräsident Ueli Graf sagt, dass nach seinem Wissensstand im Gemeinderat bereits ein Sparprogramm diskutiert worden sei. «Über Genaueres wurden die Parteien noch nicht unterrichtet.» Gleichwohl unterstützt Graf die Senkung der Fremdverschuldung durch Sparmassnahmen. Von einer Steuerfusserhöhung sei derzeit abzusehen.

«Vielleicht ist es so eleganter»

Peter Bühler, Kantonsrat und Mitglied der CVP Aadorf, stellt die Haltung der FDP und SVP zumindest teilweise in Frage. Das Sparpaket, das allenfalls eingeführt wird, berge die Gefahr, nichts als «Pflästerlipolitik» zu sein. Bühler sagt:

«Sparen muss man da, wo die grössten Positionen sind und man am meisten rausholen kann.»

Peter Bühler, CVP-Kantonsrat. Bild: Donato Caspari

In diesem Falle würde seiner Ansicht nach eine Steuererhöhung weitaus mehr nützen als Einsparungen bei einfachen Posten. Darunter versteht Bühler etwa das Absagen von Jubiläen, Dorffesten und dergleichen. Grosses Sparpotenzial sieht der CVP-Kantonsrat jedenfalls kaum. Einzig im Bereich Investitionspolitik könnte man mit einem Mentalitätswandel einiges bewirken. «Bei Investitionen – sowohl im Tief- wie Hochbau – muss man von der Idee loskommen, alles vergolden zu wollen. Die Arbeiten sollen wieder vorrangig zweckdienlich sein.» Bühler verweist darauf, dass dies schon beim Kanton anfange. Dieser baue nämlich um ein Drittel teurer als Private. «Wohl, um mit gutem Beispiel voranzugehen», sagt Bühler.

Dass man dem Gemeinderat an der kommenden Gemeindeversammlung nicht in den Rücken fallen will, kann Bühler nachvollziehen.

«Vielleicht ist es eleganter, wenn man mit einem entsprechenden Antrag zuwartet.»

Nur frage er sich eben doch, ob es denn richtig sei, der Kollegialität zuliebe einen «falschen» Entscheid zu stützen.

Wie der Gemeinderat zum Steuerfuss steht

Gemeindepräsident Matthias Küng weiss um die Debatten, die in und unter den Ortsparteien stattgefunden haben, wie er auf Anfrage sagt. «Wir haben in Aadorf eine sehr offene Kommunikation. Das schätze ich sehr.» Der Gemeinderat habe denn auch kommuniziert, dass man alleine mit den angedachten Sparmassnahmen die Schulden wohl nicht abbauen könne. Eine Steuerfusserhöhung in absehbarer Zukunft, vermutlich schon auf 2023, sei nicht zu vermeiden.

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: Reto Martin

Der Schuldenberg hat seinen Ursprung in der jüngeren Vergangenheit. Küng verweist auf das Jahr 2013, als diverse Grossprojekte, unter anderem das Hallenbad, genehmigt wurden, und räumt ein, dass man damals auch zu zaghaft mit Steuerfusserhöhungen umgegangen sei.

«Aadorf hat einen durchschnittlichen Steuerfuss und eine durchschnittliche Steuerkraft, aber eine überdurchschnittliche Infrastruktur.»

Letztere habe eben ihren Preis, so Küng.

