Finanzen Stadt Frauenfeld erzielt dank Darlehen der Fifa einen fünfstelligen Gewinn: Warum Stadtpräsident Stokholm darin aber weder politische noch moralische Bedenken sieht Heikles Tackling oder schon ein Foul? Die Stadt Frauenfeld hat in den Jahren 2017 und 2018 drei Darlehen in Höhe von jeweils 10 Millionen Franken von der Fifa aufgenommen. Finanzamtsleiter Reto Angehrn erzählt, wie es dazu gekommen ist und warum die Stadt davon profitierte. Stadtpräsident Anders Stokholm verteidigt das Geschäft mit dem Weltfussballverband.

Der Weltfussballverband Fifa handelt seit einigen Jahren im Devisengeschäft. Bild: Keystone /

Martin Ruetschi

Den Steilpass hat die Fifa höchst selbst gespielt. Der Weltfussballverband hat bei der Stadt Frauenfeld über eine Onlineplattform acht Angebote eingereicht, Darlehen aufzunehmen, nachdem diese auf der Suche nach liquiden Mitteln auf Finanzplattformen eine Ausschreibung getätigt hat. Der städtische Finanzamtsleiter Reto Angehrn sagt:

«Ich mag mich noch erinnern, dass ich selber erstaunt war, die Fifa als mögliche Darlehensgeberin auf der Angebotsliste gesehen zu haben.»

Reto Angehrn, Leiter Finanzamt Stadt Frauenfeld. Bild: Andrea Stalder

Zuvor hatte die Stadt allerdings keine Kenntnisse davon, dass die Fifa Darlehen an Gemeinden gewährt. Für die kurzfristige Liquiditätsbeschaffung kontaktierte das Finanzamt unter der Leitung von Angehrn also Stadtpräsident Anders Stokholm, der das Geschäft beraten und zeitnahe eine Entscheidung fällen musste. «Die Angebote sind teils nur wenige Stunden gültig», sagt Angehrn.

Die Stadt Frauenfeld jedenfalls hat den Ball angenommen und ihn im Tor versenkt. Denn mit den drei Darlehen à jeweils 10 Millionen Franken in den Geschäftsjahren 2017 und 2018 mit unterschiedlichen Zinssätzen resultierte ein Buchgewinn von insgesamt 62'750 Franken. Möglich macht das der Negativzins (im Fall der Fifa-Darlehen mit Sätzen zwischen -0,45 und -0,53 Prozent), womit die Geldnehmer von Fremdkapital zusätzlich Zinsgewinne erzielen.

Gemeinde Allschwil spendete ihren Zinsgewinn

Die Stadt musste also nach Ablauf der kurzfristigen Verbindlichkeiten von maximal einem Jahr jeweils weniger Geld zurückzahlen, als sie bekommen hatte. Finanztechnisch betrachtet verlief das herausgespielte Tor also blitzsauber. Nur handelt es sich bei der Fifa um einen nicht gewinnorientierten Verein mit Sitz auf dem Zürcher Sonnenberg, der mit der Durchführung der Weltmeisterschaft dank lukrativer Fernsehverträge alle vier Jahre Milliarden verdient und dazwischen mit geschickten Manövern das Geld anlegen sowie im Optimalfall vermehren will.

So funktioniert das Fifa-Geschäft Der Weltfussballverband Fifa wechselt sein Dollarvermögen in Schweizer Franken, für den er derzeit einen Negativzins entrichtet. Für jeden Abschluss sichert sich die Fifa mit einer Währungsabsicherung, einem sogenannten Hedge, ab. Die Fifa verdient mit diesem Geschäft, sobald bei der Rückabwicklung des Darlehens auch abzüglich der Gebühren und des bezahlten Negativzinses mehr Dollar ausbezahlt werden, als sie zunächst in Franken gewechselt hat. Die Gemeinden wiederum profitieren aktuell von einem Negativzins, weshalb sie mit den aufgenommenen Darlehen Zinsgewinne generieren.



Gegenüber diesem Medium will die Fifa nicht verraten, wie viel ihres Vermögens insgesamt bei Schweizer Gemeinden im Umlauf ist. In ihren Jahresberichten allerdings deklariert die Fifa Summen zwischen 376 Millionen Franken (Ende 2020) und 759 Millionen Franken (Ende 2018), mit denen sie lukrative Darlehen gewährt. (sko)

Ende 2020 lagen laut Fifa-Geschäftsbericht rund 1,4 Milliarden Franken an liquiden Mitteln bereit, womit sie unter anderem als Bank fungiert und auf Finanzplattformen Darlehen ab einer Summe von 5 Millionen Franken feilbietet, wie diese Zeitung publikgemacht hat.

Grössere Städte wie Bern (75 Millionen Franken) oder Winterthur (60 Millionen Franken) nahmen noch mehr Fifa-Gelder auf als die Stadt Frauenfeld. Zu Unkenrufen führte das Geschäft im basellandschaftlichen Allschwil, wo der Gemeinderat auf politischen Druck hin den Gewinn von über 50'000 Franken an eine soziale Einrichtung spendete, wie die «bz – Zeitung für die Region Basel» berichtete.

Gute Chance und bestes Angebot zählen mehr

Schaut die Stadt Frauenfeld einem geschenkten Gaul also nicht ins Maul, selbst wenn dieser wohlwissentlich von der Fifa stammt? Stadtpräsident Stokholm hat keine Bedenken, weder politische noch moralische.

«Der Franken für das Gemeinwesen kommt, ob nun aus einem Zinsgeschäft oder ob aus Steuereinnahmen. Für die Erfüllung unserer Aufgaben ist es wichtig, dass der Franken überhaupt kommt.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Michel Canonica

Klar habe man damals für die Beschaffung von liquiden Mitteln das bestmögliche Angebot nutzen wollen. Das Geld komme schliesslich der öffentlichen Hand zugute, die das Geld für Sinnvolles einsetze und sorgfältig damit umgehe. Geht Geld also über Moral? «Ja und Nein», meint Theologe Stokholm. Das Vertrauen in die Geldgeber sei in solchen Fragen ebenso entscheidend. Setzt Stokholm also sein Vertrauen in die Fifa? «Nein, aber die Fifa arbeitet ja auch mit Banken zusammen. Und wenn wir uns fragen, wie Banken ihr Geld verdienen, dann müssen wir ganz grundsätzlich über die Ethik sprechen.»

Beim Entscheid zu Gunsten der Fifa-Gelder haben die gute Chance und das beste aller damaligen Angebote gezählt, über das mit Reto Angehrn im Vier-Augen-Prinzip entschieden worden sei. Stokholm sagt:

«Finanzkompetenzen sind keinerlei überschritten oder verletzt worden.»

In seinen Überlegungen zieht Stokholm eine Analogie zu einem Geschäft als Gemeindeammann von Eschenz heran, als er sich mit Moral und Ethik auseinandersetzte. Ein damaliges Angebot für ein Darlehen in Höhe von 5 Millionen Franken lag von einheimischen und einer ausländischen Bank vor. Zu Gunsten der Öffentlichkeit und damit zu Gunsten der Steuerzahler habe er sich für das bessere Angebot aus dem Ausland entschieden, was ihm postwendend Kritik von Vertretern der lokal ansässigen Banken bescherte. Heute würde er bei derart unterschiedlichen Angeboten wie damals wieder genauso entscheiden, meint er. Schliesslich komme das der öffentlichen Hand zugute, deren kleineren und mittleren Vertreter seit der Auflösung der Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden auf Finanzierungsangebote aus verschiedenen Bereichen angewiesen sind. Finanzamtsleiter Angehrn ergänzt:

«Mit den neuen Onlineplattformen hat sich sowohl für die Gemeinden als auch die Geldgeber vieles verändert.»

Er erinnert daran, dass auch kurzfristige Darlehen anderer Geldgeber wie Banken, Versicherungen und Pensionskassen mit aktuellen Negativzinsen Gewinne generieren. Die Stadt führt seit 2017 in ihrer Buchhaltung nebst der Fifa auch die Eurofima Basel, Basler Leben AG und die Raiffeisenbank als Kapitalgeber kurzfristiger Darlehen, wobei das Geld letzterer von den Werkbetrieben übernommen wurde.

Seit 2019 hat die Stadt keine neuen Drittmittel mehr aufgenommen, weshalb in der Bilanz per Ende 2020 noch 70,28 Millionen Franken Fremdkapital zu Buche stehen, rund die Hälfte davon Darlehen von Dritten. Denn in der aktuellen Weltlage mehr und mehr Fremdkapital für noch mehr Zinsgewinne aufzunehmen, kann laut Stokholm auch nicht «Sinn und Zweck» sein, denn diese Mittel müssten einem zu erfüllenden Auftrag dienen – wie etwa der Finanzierung von Investitionen.

Den Zinsgewinn aus den gewinnbringenden Fifa-Darlehen wie in Allschwil an eine soziale Einrichtung zu spenden, beurteilt Stadtpräsident Stokholm als nicht zweckmässig. Er sagt: «Das Geld kommt ja bereits der Öffentlichkeit zugute.»