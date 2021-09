Der Thurgau senkt den Steuerfuss auf historisches Tief

Finanzen Fünf Prozentpunkte runter: Thurgauer Regierung will die Steuern auf ein Rekordtief senken Der Regierungsrat beantragt mit dem Budget 2022 den tiefsten Steuerfuss der Geschichte des Kantons. Für die Pandemiebewältigung wird ein Nachtragskredit von rund 30 Millionen Franken nötig.

Silvan Meile 30.09.2021, 11.02 Uhr

Regierungsrat Urs Martin an einer Sitzung des Grossen Rates.

Andrea Stalder

Nach Jahren der sehr guten Rechnungsabschlüsse soll nun der Steuerzahler entlastet werden. Der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin erklärte an einer Pressekonferenz am Donnerstag, dass der kantonale Steuerfuss um fünf Prozentpunkte auf 112 Prozent gesenkt werden soll. Das beantragt die Regierung dem Grossen Rat.

«Wir sind der Meinung, dass diese Senkung angesichts der sehr guten Abschlüsse in den vergangenen Jahren auf längere Sicht tragbar ist», sagte Martin. Er zeigte sich stolz, damit den tiefsten Steuerfuss in der Geschichte des Kantons Thurgau beantragen zu können. Das sei auch ein gutes Zeichen an das Gewerbe.



Lohnerhöhungen und hohe Investitionen

Nach einer Nullrunde im vergangenen Jahr sind nun auch generelle und individuelle Lohnerhöhungen von 0,4 Prozent für die Kantonsangestellten veranschlagt. Ausserdem will die Regierung die Investitionen hoch behalten. Das entsprechende Volumen liegt bei 75,3 Millionen Franken. Dies beinhaltet etwa den Bau des Verwaltungsgebäudes in Frauenfeld oder das neue historische Museum in Arbon.

Mehr Geld wird auch für die Bewältigung der Coronapandemie benötigt. Die Rückstellungen von 50 Millionen Franken seien möglicherweise per Ende Jahr aufgebraucht, erklärte Martin. Deshalb werde beim Parlament ein Nachtragskredit von rund 20 bis 30 Millionen Franken beantragt. Geld werde derzeit hauptsächlich für die Impfaktionen, das Contact-Tracing und fürs Testen benötigt.

Stufenweise soll nun auch das sehr hohe Eigenkapital und Nettovermögen des Kantons in den kommenden Jahren abgebaut werden.