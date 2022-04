Aadorf: Schliesst mit Jahresgewinn – doch die Schulden bleiben

Finanzen Die Gemeinde Aadorf schliesst mit einem Jahresgewinn ab – doch die Schulden bleiben hoch Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde Aadorf schliesst mit einem Gewinn ab. Der Gemeinderat ist zufrieden. Doch die Verschuldung ist weiterhin hoch. Der Gemeinderat wird sich mit einer allfälligen Erhöhung des Steuerfusses auseinandersetzen müssen. Francesca Stemer 22.04.2022, 04.15 Uhr

Die Gemeinde Aadorf schliesst die Jahresrechnung mit einem Gewinn. Bild: Nana Do Carmo

Zufriedenstellend und erfreulich. So kommentiert Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf, die Jahresrechnung 2021 der Gemeinde. Diese schliesst mit einem Gewinn von 742'005.39 Franken und falle somit besser aus als budgetiert. Das positive Ergebnis sei gemäss der Gemeinde auf verschiedene Gründe zurückzuführen. So bewegten sich die meisten Aufwandspositionen, wie beispielsweise der Personalaufwand im Rahmen des budgetierten Betrages. Doch auch die Steuereingänge bei den natürlichen und juristischen Personen trafen gemäss den Erwartungen der Gemeinde ein.

Matthias Küng, Gemeindepräsident Aadorf. Bild: PD

Die Aufwandseite wiederum zeige, dass die einzelnen Abteilungen ihre Ausgaben unter Kontrolle haben und budgettreu gearbeitet wurde. Weiter ist eine Million Franken weniger als budgetiert ausgegeben worden. Der Grund: Zeitliche Verschiebungen von einzelnen Projekten und Vergabeerfolge im Bereich der Gemeindestrassen. Dies sei aus finanzieller Sicht für die Gemeinde erfreulich, doch die verschobenen Projekte müssen gemäss Küng noch in diesem Jahr oder zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Gemeinde will weiter investieren

Und die Gemeinde Aadorf hat mit einem weiteren Problem zu kämpfen: einer hohen Verschuldung. Während 2014–2018 wurden innerhalb der Gemeinde verschiedene Sanierungsprojekte durchgeführt. So erfolgte unter anderem die Revision der Sportanlage, des Hallen- und Freibades sowie des Clubhauses. Der positive Rechnungsabschluss sei somit nur ein buchhalterischer Gewinn. Denn um die Finanzierung der getätigten Investitionen sicherzustellen, musste die Gemeinde auch im vergangenen Jahr wieder Geld aufnehmen.

Die anstehende Sanierung des Aadorfer Bahnhofplatzes wird die Gemeindefinanzen weiter belasten. Bild: PD

Damit die Verschuldung mittel- bis langfristig abnimmt, wird sich der Gemeinderat mit einer allfälligen Erhöhung des Steuerfusses auseinandersetzen. Gemäss Küng wird das bis 2023 geprüft. Denn der Gemeindepräsident merkt an, trotz der Verschuldung müsse die Gemeinde weiter investieren. So unter anderem in die Gemeindestrassen, in das Projekt Bahnhofplatz sowie in die Sanierung des Feuerwehrdepots.

Jahresrechnung Am 15. Mai findet die kommunale Genehmigung der Jahresrechnung Aadorf an der Urne statt.