Thurgauer Finanzdirektor: «Die goldenen Jahre sind vorbei»

Thurgau «Die goldenen Zeiten sind vorbei»: Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin äussert sich zu den 50 fehlenden SNB-Millionen Der Thurgau ist gewarnt: Der Buchverlust bei der Schweizerischen Nationalbank von 95 Milliarden Franken per Mitte 2022 hat aufgerüttelt. Denn dieser hat einen Einfluss auf den Kantonshaushalt. Ein Ausbleiben der durchschnittlich 50 Millionen Franken der SNB an den Thurgau würde diesen aber nicht gleich aus den Angeln heben. Hans Suter Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Regierungsrat Urs Martin warnte bereits bei der Beratungs des Geschäftsberichts 2021 vor sinkenden Einnahmen aus SNB und NFA. Bild: Donato Caspari

(29. Juni 2022)

Was auf der Einnahmenseite nicht beeinflussbar und mit Unsicherheiten behaftet ist, sollte man zurückhaltend oder gar nicht budgetieren. Diese Tugend aus der Privatwirtschaft findet auch in der öffentlichen Verwaltung Anwendung.

Hier lautet die Frage: Wie soll eine mögliche Ausschüttung der Schweizerischen Nationalbank (SNB) im Kantonshaushalt budgetiert werden? «Der Kanton Thurgau speist die Erträge der SNB in den ordentlichen Haushalt ein, hat aber Absicherungsmechanismen, um Ausfälle zu verkraften», sagt der Thurgauer Finanz- und Gesundheitsdirektor Urs Martin. So habe der Thurgau eine SNB-Schwankungsreserve in der Grössenordnung von 150 Millionen Franken aufgebaut, um allfällige Ausfälle zu verkraften. Regierungsrat Urs Martin:

«Würden die SNB-Erträge ausfallen, könnten wir die Erfolgsrechnung durch Entnahmen aus dieser Reserve ‹schadlos› halten. Allerdings würde die Gesamtrechnung entsprechend belastet, weil Eigenkapital abgebaut würde.»

Da die SNB immer erst im Januar kommuniziert, ob und wie viel ausgeschüttet wird, ist die Rechnung 2022 noch nicht von einem Ausfall betroffen, sondern erst das Jahr 2023. «Allerdings muss der Thurgau angesichts der in Zukunft weniger werdenden oder ganz versiegenden SNB-Erträge wesentlich weniger budgetieren, um sicherzustellen, dass die Schwankungsreserven reichen», sagt Martin. Dadurch werde der Druck auf die Ausgabenseite des Kantons wesentlich erhöht und die Herausforderung für den Regierungsrat für die Budgetierung der kommenden Jahre vergrössert. Der Finanzchef warnt nicht erst seit heute:

«Entsprechende Diskussionen müssen geführt werden.»

Thurgau erhielt von der SNB rund 50 Millionen Franken pro Jahr

In den vergangenen 17 Jahren hat der Thurgau in der Staatsrechnung durchschnittlich mit rund 50 Millionen Franken pro Jahr von den Buchgewinnen der SNB profitiert (siehe Tabelle).

«Finanzpolitisch können wir aktuell aus einer Position der Stärke agieren», sagte Urs Martin am 29. Juni in der Beratung des Geschäftsberichts 2021 im Grossen Rat. Diese Stärke manifestiert sich in einem Eigenkapital von 774 Millionen Franken und einem Selbstfinanzierungsgrad von 328 Prozent.

Andere Situation als noch vor einem Jahr

Doch das kann sich schnell ändern. Etwa 127 Millionen Franken werden voraussichtlich 2023 abfliessen durch die Verteilung der TKB- Partizipationserlöse. Und aus dem Nationalen Finanzausgleich (NFA) wird der Thurgau bis 2028 etwa 240 Millionen Franken weniger erhalten haben. «Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns mit ihnen», sagte Urs Martin im Juni.

Was erwartet uns? «Wir haben einen Krieg in Europa, eine noch nicht ausgestandene Pandemie, eine sich im Herbst wohl verschärfende Flüchtlingssituation und eine grosse Unsicherheit in der Energieversorgung.» Und von der SNB sei 2023 wenig bis nichts zu erwarten, sagte er. «Die goldenen Zeiten sind vorbei. Wir müssen uns auf einen Herbst mit anderer Budgetdiskussion gefasst machen, weil wir uns nicht mehr in Zeiten sprudelnder Überschüsse befinden.»

