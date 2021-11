Finanzbranche «Wir sehen Potenzial, egal wer schon da ist»: Valiant eröffnet Filiale in Frauenfeld und erweitert Bankenangebot in Altstadt Lila Premiere im Kanton Thurgau: Ab nächstem Montag ist die neue Filiale der Valiant an der Ecke Freiestrasse/Kirchgasse geöffnet. Am Samstag lädt die Bank zum Tag der offenen Tür mit Videoberatung. Samuel Koch 25.11.2021, 16.30 Uhr

Geschäftsstellenleiter Yago Bellón spricht mit der Stephanie Burren von der Videoberatung, welche die Kundschaft empfängt. Bild: Samuel Koch

Per Knopfdruck geht es los. Auf dem Bildschirm hinter dem Tresen erscheint Videoberaterin Stephanie Burren, die in Gümligen arbeitet, und begrüsst den Bankkunden. «Ich würde gerne ein Bankkonto eröffnen», sagt Yago Bellón, der Leiter der neuen Valiant-Filiale an der Ecke Freiestrasse/Kirchgasse in der Frauenfelder Altstadt, die ab Montag geöffnet ist.