Feuerteufel Das Thurgauer Obergericht reduziert die Haftstrafe des Brandstifters von Riedt auf sechs Jahre Aus Mangel an Beweisen ist der Beschuldigte einer Brandserie in zweiter Instanz von einigen Anklagepunkten freigesprochen worden. In zahlreichen Vorwürfen der Brandstiftung und Sachbeschädigung sieht das Obergericht die Schuld des 52-Jährigen jedoch als erwiesen an. Es senkt die Haftstrafe von acht auf sechs Jahre.

Silvan Meile 12.04.2021, 18.20 Uhr

Der Brand bei einer Lagerhalle in Riedt bei Erlen vom September 2017 wird dem Beschuldigten aus Mangel an Beweisen nicht angelastet.

Bild: Donato Caspari

Die Brände wurden immer grösser. Am Neujahrsabend 2019 steht schliesslich ein Pferdestall in Riedt bei Erlen im Vollbrand. Der Liegenschaftsbesitzer erleidet Verbrennungen beim Versuch, dem Feuer Herr zu werden, nachdem er vier Pferde und elf Ponys aus dem Stall befreit hatte. Die Feuerwehr kann nur mit einem Grossaufgebot verhindern, dass die Flammen auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen. Der Sachschaden beläuft sich auf 400'000 Franken.



Am gleichen Abend verhaftet die Polizei nur zweihundert Meter vom Brandort entfernt einen heute 52-jährigen Schweizer. Der Mann wird verdächtigt, den Brand gelegt zu haben. Bereits zuvor ist er ins Visier der Ermittler geraten, weil es rund um seinen Wohnort immer wieder gebrannt hat und zu Sachbeschädigungen gekommen ist.

Seit der Verhaftung des arbeitslosen Mannes sei es rund um dessen Wohnort zu keinen weiteren solchen Vorfällen mehr gekommen, ist den Gerichtsakten zu entnehmen. Er wurde bereits vor seinem Umzug nach Riedt bei Erlen vom Kreisgericht Rorschach und dem Kantonsgericht St.Gallen für ähnliche Delikte schuldiggesprochen. Damals wohnte er in Rorschacherberg.



Richter sehen in ihm den Feuerteufel

Das Thurgauer Obergericht verurteilt den Beschuldigten nun zu sechs Jahren Haft wegen mehrfacher Brandstiftung und Sachbeschädigung. Damit sehen es die Richter als erwiesen, dass dieser Mann der Feuerteufel ist, von dem in Riedt die Rede war. Zwischen März 2016 und Januar 2019 brannte dort immer wieder etwas, etwa Holzstapel, Hecken, ein Abfallcontainer oder ein Holzschuppen.

Hinzu kommen diverse Sachbeschädigungen. Der Mann zerkratzte Autos, schlug auch eine Heckleuchte ein. Mit Steinen beschädigte er die Fassade und Fenster der Liegenschaft, in der er als Mieter wohnte. Offenbar hegt der Mann sowohl auf seine Vermieterin als auch auf Nachbarn einen Groll, kommt die Staatsanwaltschaft zum Schluss.



Der Mann streitet alles ab

Mehr als zwanzig Delikte führte die Staatsanwaltschaft dem Mann ursprünglich zur Last und forderte 13 Jahre Haft. Trotz erdrückender Beweislage – teilweise durch Videoaufzeichnungen – bestritt der Mann sämtliche Vorwürfe. Deshalb kam es zum Indizienprozess. Das Bezirksgericht Weinfelden verurteilte ihn zu acht Jahren. Dieses Urteil zog er ans Obergericht.

Die Oberrichter sprechen den Mann in fünf Anklagepunkten «im Zweifel für den Angeklagten» frei. Darunter sind Sprayereien an Autos und ein Brand in der Tiefgarage seines Wohnorts. Auch für den Vorfall vom September 2017, als in einer Nacht in Riedt an der Fassade einer Lagerhalle Holzpaletten brannten und ein Sachschaden von rund 130'000 Franken entstand, fehlen dem Obergericht die Beweise. Hier können sie «eine Dritttäterschaft nicht ernsthaft» ausschliessen, heisst es im Urteil. Zwar gleiche der Vorfall den anderen Bränden, weitere Indizien würden aber nicht vorliegen.



Beschwerde ans Bundesgericht ist möglich

«Die Staatsanwaltschaft wird den Entscheid des Obergerichtes wohl akzeptieren, zumal es nur in wenigen weiteren Punkten zu Freisprüchen gekommen ist», sagt Marco Breu, Mediensprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft. Das Strafmass von sechs Jahren Freiheitsstrafe liege «im akzeptablen Bereich».



Ob der Beschuldigte, der weiterhin alles abstreitet, dieses Urteil akzeptiert, ist ungewiss. Seit mehr als zwei Jahren sitzt er nun bereits in Haft und ist mit Schadenersatzforderungen und Genugtuungsansprüchen in der Höhe von rund 175'000 Franken konfrontiert. Das Gericht auferlegt ihm ausserdem Verfahrensgebühren von 73'000 Franken sowie 41'000 Franken für seine amtliche Verteidigung. Noch besteht die Möglichkeit einer Beschwerde ans Bundesgericht. Sein Anwalt liess am Montag eine entsprechende Anfrage dieser Zeitung unbeantwortet.