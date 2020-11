Feuerteufel Angeklagt wegen Brandserie in Erlen: Der Beschuldigte will nichts getan haben Auch vor dem Thurgauer Obergericht bestreitet der wegen Brandstiftung beschuldigte Mann alles ab. Die Staatsanwaltschaft ist von seiner Schuld überzeugt und hat Videobeweise.

Silvan Meile 27.11.2020, 05.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Etwa dieser Brand von mehreren Holzpaletten vor einer Lagerhalle in Riedt bei Erlen im September 2017 wird dem Beschuldigten zur Last gelegt.



Bild: Donato Caspari

Tragisch und stossend sei es, dass ihm vorgeworfen werde, nicht geständig zu sein. Der heute 52-jährige Beschuldigte hat einen handgeschriebenen Zettel vorbereitet, den er am Donnerstag vor dem Thurgauer Obergericht als Schlusswort vorträgt. Seit fast zwei Jahren sitzt er in Haft. Er sagt:

«Ich kann nichts gestehen, das ich nicht begangen habe.»

Doch die Staatsanwaltschaft ist von seiner Schuld überzeugt, stützt sich dabei auch auf Zeugenaussagen und Videoaufnahmen, die verschiedene Taten dokumentieren.

Die Bevölkerung sprach vom Feuerteufel

Mehr als ein Dutzend Brandstiftungen werden dem Beschuldigten vorgeworfen. Hinzu kommen Sachbeschädigungen. Der Mann soll etwa Autos zerkratzt und besprüht haben. Offenbar war er mit einigen Personen in der Nachbarschaft verkracht, die Taten möglicherweise dadurch motiviert.

Zwischen März 2016 und Januar 2019 soll er in der Nähe seines Wohnorts Riedt bei Erlen mehrmals Feuer gelegt haben: So brannte etwa eine Hecke, ein Abfallcontainer, ein Holzstapel oder ein Holzschuppen. Die Brände beunruhigten die Bevölkerung immer mehr. Bald sprach sie vom Feuerteufel.

Grosser Brand am Neujahrstag

Der letzte dem Beschuldigten zur Last gelegte Brand war verheerend. Am Neujahrstag 2019 brannte beim Wohnort des Beschuldigten ein Pferdestall. Erst ein Grossaufgebot der Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle. Sachschaden: 400'000 Franken.

Noch am selben Abend wurde der heute 52-jährige Mann verhaftet. Schon zuvor geriet er ins Visier der Strafverfolgungsbehörden. Seit jenem Neujahrstag sitzt der Mann im Gefängnis und streitet sämtliche Vorwürfe ab.

Staatsanwaltschaft erkennt bei den Taten ein Muster

Auch vor Bezirksgericht Weinfelden wollte er im Frühsommer nichts mit den ihm vorgeworfenen Taten zu tun haben. Doch die Richter erachteten den vorbestraften Mann in einem Indizienprozess in den Hauptanklagepunkten der mehrfachen Brandstiftung und Sachbeschädigung für schuldig. Sie verurteilten ihn zu acht Jahren Haft. Er legte Berufung ein.

Vor dem Thurgauer Obergericht zweifelt sein Anwalt die Beweise der Staatsanwaltschaft erneut an und wirft den Strafverfolgungsbehörden vor, sie hätten unsorgfältig und voreingenommen gearbeitet. Von Anfang an sei der Beschuldigte im Fokus der Ermittler gestanden. Dadurch sei gar niemand anders als Täter in Frage gekommen. Der Anwalt forderte für seinen Mandanten einen vollumfänglichen Freispruch und eine Entschädigung von 200 Franken pro Hafttag.

Der Beschuldigte stand am Donnerstag vor dem Thurgauer Obergericht. Bild: Thi My Lien Nguyen

Die Staatsanwaltschaft beantragte, das Urteil des Bezirksgerichts zu bestätigten und dem Beschuldigten die sechsstellige Summe der Verfahrenskosten aufzuerlegen. Er sagte:



«Der Beschuldigte versucht, Beweise mit allen Mitteln anzufechten, auch dort, wo die Beweislage erdrückend ist.»

Den Vorwurf der Voreingenommenheit wies er zurück. Lange sei gegen Unbekannt ermittelt worden. Aufgrund der immer ähnlichen Vorgehensweise sei man dann von einem Täter ausgegangen. «Der Beschuldigter geriet erst später in den Fokus», sagte der Staatsanwalt. Auch die Taten, die zu seiner Vorstrafe geführt hätten, würden ein gleiches Muster aufweisen. Das Obergericht fällte noch kein Urteil.